МУМБАЙ, 20 июля (Рейтер) - Индия ввела немедленный запрет на экспорт белого риса, отличного от сорта басмати, согласно уведомлению правительства в четверг, после позднего начала сезонных муссонных дождей, которые нанесли ущерб урожаю и вызвали опасения по поводу дефицита производства.
Вот некоторые факты, объясняющие, почему Индия играет решающую роль в мировой торговле рисом: * На Индию приходится более 40% мирового экспорта риса, который составил 55,4 млн метрических тонн в 2022 году. Поставки риса в Индию достигли рекордных 22,2 млн тонн в 2022 году, что больше, чем совокупные поставки следующих четырех крупнейших мировых экспортеров зерна - Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США.
flyman написав:земля кругла, зона прямої видимості легко визначається. в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км. З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
з коныка побачыш ланос своей колежанки у поли за 5 км?
hume написав:Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.
Там по фінансам взагалі капець, бо сьогодні "неочікуванно" обліковку ставку підняли до 8,5% при очікуванні 8%. Тобто місяць півтора місяці наступу ЗСУ, бунт прігожина та підрив кримського мосту підняли ставку на 1%. І очікується ще. В кінці кінців це обвалить банківську систему підорів. Бо свого часу вони нароздавали пільгових іпотечних кредитів за ставками 3,8-7%. І фіг їх економіка зможе це переварити, коли облікова ставка підійметься десь до 10%.
Продовжимо тему фінансів. Не зважаючи на нормалізацію бюджету рф відносно початку року є перевищення витрат за середньорічний темп на 0.5 трлн рублів. Ці 0.5 трлн - це незаплановані витрати на 67 тис. компенсацій за незапланованих 200-х. Або 50 тис. 200-х + 300. До кінця травня орки намагалися наступати і трохи це вдавалося, тому 200-ті знаходилися оперативно. +- своєчасно по ним і виплачували. В червні був підрив Каховської ГЕС + втрати позицій орків або втрати в контратаках де значна частина 200-х просто лежать втраченими без вісті в сірій зоні, а до їх визнання судом 200-ими компенсації ніхто не сплачує. Тепер оцінимо ситуацію з касетними боєприпасами США. Вони мають їх 3 мільйони. 1,5 мільйона можуть дати Україні - це 300 днів можна стріляти додатково по 5 тис. снарядів і вбити додатково 150 тис. орків. Компенсації за 200х складуть 1,125 трлн рублів. Плюс приблизно такі саме гроші - це компенсації за поранених, витрати на їх лікування та погашення іпотеки. Це 2,25 трлн - це плюс незапланованих видатків бюджету в додачу до 2 трлн запланованого дифіциту і 3-4 трлн від нестачі доходів та незапланованих військових витрат. А 7-8 трлн - це половина від їх грошової маси М0. А М1 за півроку 2023 в них і так виріс з 41 до 47 трлн. https://take-profit.org/statistics/mone ... m1/russia/ Ну і цей комплекс заходів разом із контрнаступом приведе орків до чергової хвилі мобілізації. Таким чином, надання касетних боєприпасів темпом 5 тис на день та збереження контрнаступу до осені приведе орків до мобілізації на фоні фінансового колапсу.
flyman написав:земля кругла, зона прямої видимості легко визначається. в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км. З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.