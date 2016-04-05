Додано: Суб 22 лип, 2023 00:02

Denik написав: hume написав: Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать. Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.

Там по фінансам взагалі капець, бо сьогодні "неочікуванно" обліковку ставку підняли до 8,5% при очікуванні 8%.

Тобто місяць півтора місяці наступу ЗСУ, бунт прігожина та підрив кримського мосту підняли ставку на 1%. І очікується ще.

В кінці кінців це обвалить банківську систему підорів. Бо свого часу вони нароздавали пільгових іпотечних кредитів за ставками 3,8-7%. І фіг їх економіка зможе це переварити, коли облікова ставка підійметься десь до 10%. Там по фінансам взагалі капець, бо сьогодні "неочікуванно" обліковку ставку підняли до 8,5% при очікуванні 8%.Тобто місяць півтора місяці наступу ЗСУ, бунт прігожина та підрив кримського мосту підняли ставку на 1%. І очікується ще.В кінці кінців це обвалить банківську систему підорів. Бо свого часу вони нароздавали пільгових іпотечних кредитів за ставками 3,8-7%. І фіг їх економіка зможе це переварити, коли облікова ставка підійметься десь до 10%.

Продовжимо тему фінансів. Не зважаючи на нормалізацію бюджету рф відносно початку року є перевищення витрат за середньорічний темп на 0.5 трлн рублів. Ці 0.5 трлн - це незаплановані витрати на 67 тис. компенсацій за незапланованих 200-х. Або 50 тис. 200-х + 300. До кінця травня орки намагалися наступати і трохи це вдавалося, тому 200-ті знаходилися оперативно. +- своєчасно по ним і виплачували.В червні був підрив Каховської ГЕС + втрати позицій орків або втрати в контратаках де значна частина 200-х просто лежать втраченими без вісті в сірій зоні, а до їх визнання судом 200-ими компенсації ніхто не сплачує.Тепер оцінимо ситуацію з касетними боєприпасами США. Вони мають їх 3 мільйони. 1,5 мільйона можуть дати Україні - це 300 днів можна стріляти додатково по 5 тис. снарядів і вбити додатково 150 тис. орків. Компенсації за 200х складуть 1,125 трлн рублів. Плюс приблизно такі саме гроші - це компенсації за поранених, витрати на їх лікування та погашення іпотеки. Це 2,25 трлн - це плюс незапланованих видатків бюджету в додачу до 2 трлн запланованого дифіциту і 3-4 трлн від нестачі доходів та незапланованих військових витрат.А 7-8 трлн - це половина від їх грошової маси М0.А М1 за півроку 2023 в них і так виріс з 41 до 47 трлн.Ну і цей комплекс заходів разом із контрнаступом приведе орків до чергової хвилі мобілізації.Таким чином, надання касетних боєприпасів темпом 5 тис на день та збереження контрнаступу до осені приведе орків до мобілізації на фоні фінансового колапсу.