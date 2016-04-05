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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4696469746984699>
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 21:26

  ЛАД написав:
МУМБАЙ, 20 июля (Рейтер) - Индия ввела немедленный запрет на экспорт белого риса, отличного от сорта басмати, согласно уведомлению правительства в четверг, после позднего начала сезонных муссонных дождей, которые нанесли ущерб урожаю и вызвали опасения по поводу дефицита производства.

Вот некоторые факты, объясняющие, почему Индия играет решающую роль в мировой торговле рисом:
* На Индию приходится более 40% мирового экспорта риса, который составил 55,4 млн метрических тонн в 2022 году. Поставки риса в Индию достигли рекордных 22,2 млн тонн в 2022 году, что больше, чем совокупные поставки следующих четырех крупнейших мировых экспортеров зерна - Таиланда, Вьетнама, Пакистана и США.

https://www.reuters.com/markets/commodities/why-indian-rice-export-ban-is-so-important-global-trade-2023-07-20/

здається, хтось десь таки буде голодати, ООН і прогресивна світова спільнота буде виражати сильну стурбованість
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:57

  hume написав:Очень интересно, появление над линией холма и линией деревьев это приблизительно метров 25, пусть выше - 40. Как с такой высоты можно работать на расстояние 5-10км?


современная оптика, качественная, французская
собсно 10км ей и определяются, а не ТТХ ракеты
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 22:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км

з коныка побачыш ланос своей колежанки у поли за 5 км?
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 23:34

https://t.me/gistapapapa/73662

Уряд ПАР офіційно звернувся за ордером на арешт путіна у разі його візиту до країни
Кон Чен Ий вийшов з чату
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:02

  Denik написав:
  hume написав:Обсуждали сокращение расходов рф и было предположение, что они сократили расходы на войну. К сожалению они сократили другие расходы, сократили расходы на строительство новых дорог, подозреваю в других секторах то же самое. Порежут на 10%-15% все расходы и смогут ещё год воевать.

Там по фінансам взагалі капець, бо сьогодні "неочікуванно" обліковку ставку підняли до 8,5% при очікуванні 8%.
Тобто місяць півтора місяці наступу ЗСУ, бунт прігожина та підрив кримського мосту підняли ставку на 1%. І очікується ще.
В кінці кінців це обвалить банківську систему підорів. Бо свого часу вони нароздавали пільгових іпотечних кредитів за ставками 3,8-7%. І фіг їх економіка зможе це переварити, коли облікова ставка підійметься десь до 10%.

Продовжимо тему фінансів. Не зважаючи на нормалізацію бюджету рф відносно початку року є перевищення витрат за середньорічний темп на 0.5 трлн рублів. Ці 0.5 трлн - це незаплановані витрати на 67 тис. компенсацій за незапланованих 200-х. Або 50 тис. 200-х + 300. До кінця травня орки намагалися наступати і трохи це вдавалося, тому 200-ті знаходилися оперативно. +- своєчасно по ним і виплачували.
В червні був підрив Каховської ГЕС + втрати позицій орків або втрати в контратаках де значна частина 200-х просто лежать втраченими без вісті в сірій зоні, а до їх визнання судом 200-ими компенсації ніхто не сплачує.
Тепер оцінимо ситуацію з касетними боєприпасами США. Вони мають їх 3 мільйони. 1,5 мільйона можуть дати Україні - це 300 днів можна стріляти додатково по 5 тис. снарядів і вбити додатково 150 тис. орків. Компенсації за 200х складуть 1,125 трлн рублів. Плюс приблизно такі саме гроші - це компенсації за поранених, витрати на їх лікування та погашення іпотеки. Це 2,25 трлн - це плюс незапланованих видатків бюджету в додачу до 2 трлн запланованого дифіциту і 3-4 трлн від нестачі доходів та незапланованих військових витрат.
А 7-8 трлн - це половина від їх грошової маси М0.
А М1 за півроку 2023 в них і так виріс з 41 до 47 трлн.
https://take-profit.org/statistics/mone ... m1/russia/
Ну і цей комплекс заходів разом із контрнаступом приведе орків до чергової хвилі мобілізації.
Таким чином, надання касетних боєприпасів темпом 5 тис на день та збереження контрнаступу до осені приведе орків до мобілізації на фоні фінансового колапсу.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:18

  Denik написав:...........
Тепер оцінимо ситуацію з касетними боєприпасами США. Вони мають їх 3 мільйони. 1,5 мільйона можуть дати Україні - це 300 днів можна стріляти додатково по 5 тис. снарядів і вбити додатково 150 тис. орків.
...........

"Можуть" не значить дадуть.
А взагалі, не набридло малювати рожевим олівцем завтрашній кінець РФ?
Нам вже рік тому розказували, що ракети у них закінчаться з дня на день. Зараз виявилося, що це не зовсім так.
Я вже не пам'ятаю, на коли Ви обіцяли фінансовий крах Росії?
Тепер виявляється "нормалізація бюджету рф відносно початку року".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:23

  cohan написав:
  hume написав:Очень интересно, появление над линией холма и линией деревьев это приблизительно метров 25, пусть выше - 40. Как с такой высоты можно работать на расстояние 5-10км?


современная оптика, качественная, французская
собсно 10км ей и определяются, а не ТТХ ракеты

Всё же ракетой.
Увидеть мало, надо ещё и попасть.
Ваша ссылка не на оптику, а на "Горизонт".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:30

  Denik написав:
  flyman написав:земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.

Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.
Якщо просто ліси, то там не має ніякого значення висота дерев. Танк не буде видно і при висоті 5 метрів, а то і нижче, якщо він під масксіткою.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:40

  ЛАД написав:Приписываете мне кучу чепухи, которой я никогда не писал, опускаетесь до примитивных оскорблений, но ответ дать не можете.
Или офицер-вертолётчик с большим опытом это легенда?

P.s. "Малувато на голову прилітає" пусть остаётся на Вашей совести.
Очень надеюсь, что когда-то дойдёт что Вы написали. И когда-то будет стыдно за эти слова. Не желаю Вам, чтобы когда-нибудь Вашим детям и внукам что-нибудь "на голову прилетало" и кто-нибудь писал, что "малувато".

Он сейчас выступает не как военный, а как обычный тупой "активист" с менталитетом мачо. Вышиватник-фарионщик, сборищем которых стала эта ветка. Которые вместо того, чтобы бороться с действительными врагами, борются с мнениями лояльных граждан и патриотов Украины. Считая, что они не читали ни Солженицына, ни академика Лихачева, ни даже Суворова с Солониным (хотя это скорее смесь реальной и альтернативной историй). Тут ссылались на то, как Солонин "открыл им глаза"; а не слабО почитать и покритиковать его за недавние видеоблоги о Бандере?

Типичные агрессивные большевики, за каждой фразой и мыслью ищущие врагов Украины. Из таких и вырастают потом швондеры, хунвейбины, штурмовики, а потом гестаповцы и нквдисты. Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить и работать до 1991 года, вместо того, чтобы свергнуть власть КПСС? И при этом лицемерно критикуете своих единомышленников, тратящих бюджетные деньги на цели, неуместные во время тяжелой войны.

Одумайтесь, если осталось чем :evil:
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