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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4696469746984699
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:54

Starikan
Что интересно.
Сейчас немного почистил личку. За столько лет переполнилась.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Всего-то под действием чтения "альтернативной истории". :)
Или люди не меняются, а "чутко улавливают", куда ветер дует?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 01:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Denik написав:
  flyman написав:земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.

Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.


Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 01:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Denik написав:------------------------------
flyman
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
-------------------------------
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.

Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.


Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м

И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
ЛАД
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  #<1 ... 4696469746984699
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