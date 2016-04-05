|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 22 лип, 2023 00:54
Starikan
Что интересно.
Сейчас немного почистил личку. За столько лет переполнилась.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Всего-то под действием чтения "альтернативной истории".
Или люди не меняются, а "чутко улавливают", куда ветер дует?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25272
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5080 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 01:09
ЛАД написав: Denik написав: flyman написав:
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33456
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7788 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 22 лип, 2023 01:31
Faceless написав: ЛАД написав: Denik написав:
------------------------------flyman
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
-------------------------------
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25272
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5080 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 02:02
Пост админа телеграм-канала TLk News. Длинно , но хорошо.
«Кому лучше?»
Я так же, как и Вы вижу что происходит внутри страны.
Все истории с тендерами, направление денежных средств на разного рода не первостепенные нужды или ресурсы.
Точно так же, я вижу и отклики многих людей, по поводу этих всех дел, комментарии, рассуждения и конечно же зраду.
Комментарии по плану:
«Там все воруют, в стране война, все продали, разворовали»
«Я не буду ничего делать, почему они воруют, а я должен»
«Почему дети чиновников не на войне»
«Я донатить не буду, они ж там все воруют, почему я должен.»
Ответьте себе самим на один вопрос «А что измениться и кому будет хуже?»
Этим чиновникам?
Или может ситуация глобально поменяется в обратном направлении и всего лишь от такого комментария, все резко перевернется и станет лучше…?
Или может быть, лучше станет тем парням, что защищают нас же и закрывают собой от жизни в оккупации, от ежечасных обстрелов из артиллерии, от налетов самолетов и авиа бомб, которые были в самом начале войны.
Кому же, все таки, такими комментариями или действиями, а «бездействие» - это тоже действие и выбор каждого, будет лучше?
Врагу. Вот кому будет лучше.
Война сегодня за пределами вашего дома, где многие всячески пытаются забыть о ней. Начиная жить полной жизнью, выставлять в соц. сети как круто и классно кто-то проводит это время с бокалами, музыкой, девочками, тачками и тусовками.
Но завтра, не предпринимая ничего, война может оказаться внутри того же самого дома.
Нет, не подумайте, я не говорю что не нужно отдыхать, восстанавливать силы и свое моральное состояние, хоть у меня самого это редко получается делать нормально, я говорю о том, что не нужно это нести в массы и соц сети.
Ладно бы, когда это делают девушки…
Парни в окопах, под ежеминутными обстрелами, штурмами, выполнением боевых задач - тоже хотят выпить кофе в парке, посидеть в громкой компании или просто ворваться с двух ног в караоке.
В этом так же, состоит поддержка и помощь.
Почему?
Представьте, что вы утром встали с плохим настроением, от какой либо причины.
Как дальше продолжается Ваш день?
Касаемо «Чиновников и все продали и разворовали»
А давайте об этом не писать?
Вот просто не писать!
Пример:
Человек, подвластный чужому мнению, который помогает, усиленно работает на страну в состоянии войны, видит массовые такие комментарии.
Вольно не вольно, начинает задумываться, прокручивать это у себя в голове. Остается осадок.
Помощь от него становиться меньше.
Как итог что происходит?
Выпадает одна маленькая деталь большого механизма, в следствии чего, его работа усложняется.
Что делает в этот момент враг?
Доливает масла в огонь «инфо пространства» адаптируясь под общую массу и превращается все это в оружие.
В прошлом году - мы проиграли информационную войну.
Давайте не делать этого сейчас и брать инициативу в свои руки.
А что же делать с этими «депутатами и чиновниками?»
Ответ кроется в вопросе.
Делать.
Я обещаю, что после войны и чуть позже во время, я буду прикладывать усилия, освещать и критиковать структуры.
Заставлять их работать, работать честно.
Вы - каждый из Вас - это большая сила. Только направлять ее нужно правильно.
Не тратье свои драгоценные силы, на помощь врагу и подрыв морального состояния.
Помните же простую истину?
«Хочешь что-то изменить - начни с себя»
Давайте менять, а не падать и в конвульсиях кричать, что все пропало.
Да, звучит фантастически, долго и тяжело.
Но я хочу, что бы мои будущие дети жили в новой, сильной, независимой , целостной и перспективной стране «Украина»
От Львова и до Луганска с Донецком
От Сум до Ялты.
Ваш Tlk❤️️️️️️️
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25272
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5080 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 02:26
Starikan написав:
Одумайтесь, если осталось чем
Дедуля, ты в Америке, какой смысл твоего мнения?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12146
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1822 раз.
- Подякували: 2641 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 лип, 2023 02:37
На харьковском направлении орки успешно наступают. Вообще с такими контрнаступлениями по минным полям, исход войны уже очевиден. Я не вижу смысла убивать и калечить солдат.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 12146
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1822 раз.
- Подякували: 2641 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|118480
|
|
|6076
|494403
|
|
|1
|5896
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|