RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4696469746984699
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 00:54

Starikan
Что интересно.
Сейчас немного почистил личку. За столько лет переполнилась.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Всего-то под действием чтения "альтернативной истории". :)
Или люди не меняются, а "чутко улавливают", куда ветер дует?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25272
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 01:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Denik написав:
  flyman написав:земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.

Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.


Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 33456
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1392 раз.
Подякували: 7788 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 01:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Denik написав:------------------------------
flyman
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
-------------------------------
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.

Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.


Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м

И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25272
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 02:02

Пост админа телеграм-канала TLk News. Длинно , но хорошо.
«Кому лучше?»

Я так же, как и Вы вижу что происходит внутри страны.
Все истории с тендерами, направление денежных средств на разного рода не первостепенные нужды или ресурсы.

Точно так же, я вижу и отклики многих людей, по поводу этих всех дел, комментарии, рассуждения и конечно же зраду.

Комментарии по плану:
«Там все воруют, в стране война, все продали, разворовали»

«Я не буду ничего делать, почему они воруют, а я должен»

«Почему дети чиновников не на войне»

«Я донатить не буду, они ж там все воруют, почему я должен.»


Ответьте себе самим на один вопрос «А что измениться и кому будет хуже?»

Этим чиновникам?
Или может ситуация глобально поменяется в обратном направлении и всего лишь от такого комментария, все резко перевернется и станет лучше…?
Или может быть, лучше станет тем парням, что защищают нас же и закрывают собой от жизни в оккупации, от ежечасных обстрелов из артиллерии, от налетов самолетов и авиа бомб, которые были в самом начале войны.

Кому же, все таки, такими комментариями или действиями, а «бездействие» - это тоже действие и выбор каждого, будет лучше?

Врагу. Вот кому будет лучше.

Война сегодня за пределами вашего дома, где многие всячески пытаются забыть о ней. Начиная жить полной жизнью, выставлять в соц. сети как круто и классно кто-то проводит это время с бокалами, музыкой, девочками, тачками и тусовками.

Но завтра, не предпринимая ничего, война может оказаться внутри того же самого дома.
Нет, не подумайте, я не говорю что не нужно отдыхать, восстанавливать силы и свое моральное состояние, хоть у меня самого это редко получается делать нормально, я говорю о том, что не нужно это нести в массы и соц сети.

Ладно бы, когда это делают девушки…

Парни в окопах, под ежеминутными обстрелами, штурмами, выполнением боевых задач - тоже хотят выпить кофе в парке, посидеть в громкой компании или просто ворваться с двух ног в караоке.

В этом так же, состоит поддержка и помощь.

Почему?

Представьте, что вы утром встали с плохим настроением, от какой либо причины.
Как дальше продолжается Ваш день?


Касаемо «Чиновников и все продали и разворовали»
А давайте об этом не писать?
Вот просто не писать!
Пример:
Человек, подвластный чужому мнению, который помогает, усиленно работает на страну в состоянии войны, видит массовые такие комментарии.
Вольно не вольно, начинает задумываться, прокручивать это у себя в голове. Остается осадок.
Помощь от него становиться меньше.

Как итог что происходит?

Выпадает одна маленькая деталь большого механизма, в следствии чего, его работа усложняется.


Что делает в этот момент враг?

Доливает масла в огонь «инфо пространства» адаптируясь под общую массу и превращается все это в оружие.
В прошлом году - мы проиграли информационную войну.
Давайте не делать этого сейчас и брать инициативу в свои руки.


А что же делать с этими «депутатами и чиновниками?»

Ответ кроется в вопросе.
Делать.
Я обещаю, что после войны и чуть позже во время, я буду прикладывать усилия, освещать и критиковать структуры.
Заставлять их работать, работать честно.

Вы - каждый из Вас - это большая сила. Только направлять ее нужно правильно.

Не тратье свои драгоценные силы, на помощь врагу и подрыв морального состояния.
Помните же простую истину?
«Хочешь что-то изменить - начни с себя»
Давайте менять, а не падать и в конвульсиях кричать, что все пропало.
Да, звучит фантастически, долго и тяжело.
Но я хочу, что бы мои будущие дети жили в новой, сильной, независимой , целостной и перспективной стране «Украина»
От Львова и до Луганска с Донецком
От Сум до Ялты.

Ваш Tlk❤️️️️️️️
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25272
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4728 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 02:26

  Starikan написав:
Одумайтесь, если осталось чем :evil:

Дедуля, ты в Америке, какой смысл твоего мнения?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12146
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 02:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На харьковском направлении орки успешно наступают. Вообще с такими контрнаступлениями по минным полям, исход войны уже очевиден. Я не вижу смысла убивать и калечить солдат.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12146
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1822 раз.
Подякували: 2641 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 4696469746984699
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118480
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494403
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5896
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (8800)
22.07.2023 00:24
Ринок ОВДП (4967)
21.07.2023 19:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.