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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 00:54
Starikan
Что интересно.
Сейчас немного почистил личку. За столько лет переполнилась.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Всего-то под действием чтения "альтернативной истории".
Или люди не меняются, а "чутко улавливают", куда ветер дует?
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 01:09
ЛАД написав: Denik написав: flyman написав:
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
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Faceless
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Додано: Суб 22 лип, 2023 01:31
Faceless написав: ЛАД написав: Denik написав:
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земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
-------------------------------
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 02:02
Пост админа телеграм-канала TLk News. Длинно , но хорошо.
«Кому лучше?»
Я так же, как и Вы вижу что происходит внутри страны.
Все истории с тендерами, направление денежных средств на разного рода не первостепенные нужды или ресурсы.
Точно так же, я вижу и отклики многих людей, по поводу этих всех дел, комментарии, рассуждения и конечно же зраду.
Комментарии по плану:
«Там все воруют, в стране война, все продали, разворовали»
«Я не буду ничего делать, почему они воруют, а я должен»
«Почему дети чиновников не на войне»
«Я донатить не буду, они ж там все воруют, почему я должен.»
Ответьте себе самим на один вопрос «А что измениться и кому будет хуже?»
Этим чиновникам?
Или может ситуация глобально поменяется в обратном направлении и всего лишь от такого комментария, все резко перевернется и станет лучше…?
Или может быть, лучше станет тем парням, что защищают нас же и закрывают собой от жизни в оккупации, от ежечасных обстрелов из артиллерии, от налетов самолетов и авиа бомб, которые были в самом начале войны.
Кому же, все таки, такими комментариями или действиями, а «бездействие» - это тоже действие и выбор каждого, будет лучше?
Врагу. Вот кому будет лучше.
Война сегодня за пределами вашего дома, где многие всячески пытаются забыть о ней. Начиная жить полной жизнью, выставлять в соц. сети как круто и классно кто-то проводит это время с бокалами, музыкой, девочками, тачками и тусовками.
Но завтра, не предпринимая ничего, война может оказаться внутри того же самого дома.
Нет, не подумайте, я не говорю что не нужно отдыхать, восстанавливать силы и свое моральное состояние, хоть у меня самого это редко получается делать нормально, я говорю о том, что не нужно это нести в массы и соц сети.
Ладно бы, когда это делают девушки…
Парни в окопах, под ежеминутными обстрелами, штурмами, выполнением боевых задач - тоже хотят выпить кофе в парке, посидеть в громкой компании или просто ворваться с двух ног в караоке.
В этом так же, состоит поддержка и помощь.
Почему?
Представьте, что вы утром встали с плохим настроением, от какой либо причины.
Как дальше продолжается Ваш день?
Касаемо «Чиновников и все продали и разворовали»
А давайте об этом не писать?
Вот просто не писать!
Пример:
Человек, подвластный чужому мнению, который помогает, усиленно работает на страну в состоянии войны, видит массовые такие комментарии.
Вольно не вольно, начинает задумываться, прокручивать это у себя в голове. Остается осадок.
Помощь от него становиться меньше.
Как итог что происходит?
Выпадает одна маленькая деталь большого механизма, в следствии чего, его работа усложняется.
Что делает в этот момент враг?
Доливает масла в огонь «инфо пространства» адаптируясь под общую массу и превращается все это в оружие.
В прошлом году - мы проиграли информационную войну.
Давайте не делать этого сейчас и брать инициативу в свои руки.
А что же делать с этими «депутатами и чиновниками?»
Ответ кроется в вопросе.
Делать.
Я обещаю, что после войны и чуть позже во время, я буду прикладывать усилия, освещать и критиковать структуры.
Заставлять их работать, работать честно.
Вы - каждый из Вас - это большая сила. Только направлять ее нужно правильно.
Не тратье свои драгоценные силы, на помощь врагу и подрыв морального состояния.
Помните же простую истину?
«Хочешь что-то изменить - начни с себя»
Давайте менять, а не падать и в конвульсиях кричать, что все пропало.
Да, звучит фантастически, долго и тяжело.
Но я хочу, что бы мои будущие дети жили в новой, сильной, независимой , целостной и перспективной стране «Украина»
От Львова и до Луганска с Донецком
От Сум до Ялты.
Ваш Tlk❤️️️️️️️
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 02:26
Starikan написав:
Одумайтесь, если осталось чем
Дедуля, ты в Америке, какой смысл твоего мнения?
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Zebra
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Додано: Суб 22 лип, 2023 02:37
На харьковском направлении орки успешно наступают. Вообще с такими контрнаступлениями по минным полям, исход войны уже очевиден. Я не вижу смысла убивать и калечить солдат.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 04:16
Zebra написав: Starikan написав:
Одумайтесь, если осталось чем
Дедуля, ты в Америке, какой смысл твоего мнения?
Такой же смысл, как и у мнения любого гражданина Украины.
Переживающего за страну, помогающего ей донатами и ее патриота.
Бандюгана из 90-х не спросил.
Востаннє редагувалось Starikan
в Суб 22 лип, 2023 05:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 04:38
ЛАД написав:Starikan
Что интересно.
Сейчас немного почистил личку. За столько лет переполнилась.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Всего-то под действием чтения "альтернативной истории".
Или люди не меняются, а "чутко улавливают", куда ветер дует?
К счастью, на Трухе Харьков из более 1800 комментов к статье о возможности сноса памятника Высоцкому не более нескольких десятков поддерживающих этот идиотизм.
Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.
Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?
Дело фарион живет и процветает.
Вспомнилась очень давняя реприза Райкина, во времена еще ГинРяРы, а не Жванецкого. С критикой ограниченности литературного образования. Студентка восхищается Буниным, студент - Есениным, а грозный хор учителей тупо вещает: "Бунина - не было, а про Есенина прочитаете мелким шрифтом".
Критика! В глубоком совке!
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Додано: Суб 22 лип, 2023 06:33
Denik їх економіка зможе переварити все, крім неконтрольованої гіперінфляції. Але, нажаль, в них грамотні люди рулять і вже почали приймати міри щоб відтягнути катастрофу з 24 на 25 рік
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Додано: Суб 22 лип, 2023 07:24
Starikan написав:
Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.
Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?
Дело фарион живет и процветает.
Вспомнилась очень давняя реприза Райкина, во времена еще ГинРяРы, а не Жванецкого. С критикой ограниченности литературного образования. Студентка восхищается Буниным, студент - Есениным, а грозный хор учителей тупо вещает: "Бунина - не было, а про Есенина прочитаете мелким шрифтом".
Критика! В глубоком совке!
Ну, для махрового совка не було радянської окупації України в 1918 чи 1939. Всі жили дружно і весело, і слухали Висоцького. А для патріота війна з Москвою йде вже 350 років, не залежно від того, як себе називали в Кремлі. З поляками не менше, поки поляки не заспокоїлись.
Так як ми зараз не знаємо Міцкевича, так само не будемо знати Пушкіна чи Висоцького, бо ми не Ірландія, яка втратила власну мову за 800 років своєї війни.
Якщо людина, яка називає себе патріотом, не розуміє таких елементарних речей, то може не варто писати про те, в чоиу не розбираєшся? "Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?":)
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