«Кому лучше?»



Я так же, как и Вы вижу что происходит внутри страны.

Все истории с тендерами, направление денежных средств на разного рода не первостепенные нужды или ресурсы.



Точно так же, я вижу и отклики многих людей, по поводу этих всех дел, комментарии, рассуждения и конечно же зраду.



Комментарии по плану:

«Там все воруют, в стране война, все продали, разворовали»



«Я не буду ничего делать, почему они воруют, а я должен»



«Почему дети чиновников не на войне»



«Я донатить не буду, они ж там все воруют, почему я должен.»





Ответьте себе самим на один вопрос «А что измениться и кому будет хуже?»



Этим чиновникам?

Или может ситуация глобально поменяется в обратном направлении и всего лишь от такого комментария, все резко перевернется и станет лучше…?

Или может быть, лучше станет тем парням, что защищают нас же и закрывают собой от жизни в оккупации, от ежечасных обстрелов из артиллерии, от налетов самолетов и авиа бомб, которые были в самом начале войны.



Кому же, все таки, такими комментариями или действиями, а «бездействие» - это тоже действие и выбор каждого, будет лучше?



Врагу. Вот кому будет лучше.



Война сегодня за пределами вашего дома, где многие всячески пытаются забыть о ней. Начиная жить полной жизнью, выставлять в соц. сети как круто и классно кто-то проводит это время с бокалами, музыкой, девочками, тачками и тусовками.



Но завтра, не предпринимая ничего, война может оказаться внутри того же самого дома.

Нет, не подумайте, я не говорю что не нужно отдыхать, восстанавливать силы и свое моральное состояние, хоть у меня самого это редко получается делать нормально, я говорю о том, что не нужно это нести в массы и соц сети.



Ладно бы, когда это делают девушки…



Парни в окопах, под ежеминутными обстрелами, штурмами, выполнением боевых задач - тоже хотят выпить кофе в парке, посидеть в громкой компании или просто ворваться с двух ног в караоке.



В этом так же, состоит поддержка и помощь.



Почему?



Представьте, что вы утром встали с плохим настроением, от какой либо причины.

Как дальше продолжается Ваш день?





Касаемо «Чиновников и все продали и разворовали»

А давайте об этом не писать?

Вот просто не писать!

Пример:

Человек, подвластный чужому мнению, который помогает, усиленно работает на страну в состоянии войны, видит массовые такие комментарии.

Вольно не вольно, начинает задумываться, прокручивать это у себя в голове. Остается осадок.

Помощь от него становиться меньше.



Как итог что происходит?



Выпадает одна маленькая деталь большого механизма, в следствии чего, его работа усложняется.





Что делает в этот момент враг?



Доливает масла в огонь «инфо пространства» адаптируясь под общую массу и превращается все это в оружие.

В прошлом году - мы проиграли информационную войну.

Давайте не делать этого сейчас и брать инициативу в свои руки.





А что же делать с этими «депутатами и чиновниками?»



Ответ кроется в вопросе.

Делать.

Я обещаю, что после войны и чуть позже во время, я буду прикладывать усилия, освещать и критиковать структуры.

Заставлять их работать, работать честно.



Вы - каждый из Вас - это большая сила. Только направлять ее нужно правильно.



Не тратье свои драгоценные силы, на помощь врагу и подрыв морального состояния.

Помните же простую истину?

«Хочешь что-то изменить - начни с себя»

Давайте менять, а не падать и в конвульсиях кричать, что все пропало.

Да, звучит фантастически, долго и тяжело.

Но я хочу, что бы мои будущие дети жили в новой, сильной, независимой , целостной и перспективной стране «Украина»

От Львова и до Луганска с Донецком

От Сум до Ялты.



Ваш Tlk❤️️️️️️️