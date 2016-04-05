|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 22 лип, 2023 00:54
Starikan
Что интересно.
Сейчас немного почистил личку. За столько лет переполнилась.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Всего-то под действием чтения "альтернативной истории".
Или люди не меняются, а "чутко улавливают", куда ветер дует?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5080 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 01:09
ЛАД написав: Denik написав: flyman написав:
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 33456
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1392 раз.
- Подякували: 7788 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Суб 22 лип, 2023 01:31
Faceless написав: ЛАД написав: Denik написав:
------------------------------flyman
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
-------------------------------
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії?
Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5080 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 02:02
Пост админа телеграм-канала TLk News. Длинно , но хорошо.
«Кому лучше?»
Я так же, как и Вы вижу что происходит внутри страны.
Все истории с тендерами, направление денежных средств на разного рода не первостепенные нужды или ресурсы.
Точно так же, я вижу и отклики многих людей, по поводу этих всех дел, комментарии, рассуждения и конечно же зраду.
Комментарии по плану:
«Там все воруют, в стране война, все продали, разворовали»
«Я не буду ничего делать, почему они воруют, а я должен»
«Почему дети чиновников не на войне»
«Я донатить не буду, они ж там все воруют, почему я должен.»
Ответьте себе самим на один вопрос «А что измениться и кому будет хуже?»
Этим чиновникам?
Или может ситуация глобально поменяется в обратном направлении и всего лишь от такого комментария, все резко перевернется и станет лучше…?
Или может быть, лучше станет тем парням, что защищают нас же и закрывают собой от жизни в оккупации, от ежечасных обстрелов из артиллерии, от налетов самолетов и авиа бомб, которые были в самом начале войны.
Кому же, все таки, такими комментариями или действиями, а «бездействие» - это тоже действие и выбор каждого, будет лучше?
Врагу. Вот кому будет лучше.
Война сегодня за пределами вашего дома, где многие всячески пытаются забыть о ней. Начиная жить полной жизнью, выставлять в соц. сети как круто и классно кто-то проводит это время с бокалами, музыкой, девочками, тачками и тусовками.
Но завтра, не предпринимая ничего, война может оказаться внутри того же самого дома.
Нет, не подумайте, я не говорю что не нужно отдыхать, восстанавливать силы и свое моральное состояние, хоть у меня самого это редко получается делать нормально, я говорю о том, что не нужно это нести в массы и соц сети.
Ладно бы, когда это делают девушки…
Парни в окопах, под ежеминутными обстрелами, штурмами, выполнением боевых задач - тоже хотят выпить кофе в парке, посидеть в громкой компании или просто ворваться с двух ног в караоке.
В этом так же, состоит поддержка и помощь.
Почему?
Представьте, что вы утром встали с плохим настроением, от какой либо причины.
Как дальше продолжается Ваш день?
Касаемо «Чиновников и все продали и разворовали»
А давайте об этом не писать?
Вот просто не писать!
Пример:
Человек, подвластный чужому мнению, который помогает, усиленно работает на страну в состоянии войны, видит массовые такие комментарии.
Вольно не вольно, начинает задумываться, прокручивать это у себя в голове. Остается осадок.
Помощь от него становиться меньше.
Как итог что происходит?
Выпадает одна маленькая деталь большого механизма, в следствии чего, его работа усложняется.
Что делает в этот момент враг?
Доливает масла в огонь «инфо пространства» адаптируясь под общую массу и превращается все это в оружие.
В прошлом году - мы проиграли информационную войну.
Давайте не делать этого сейчас и брать инициативу в свои руки.
А что же делать с этими «депутатами и чиновниками?»
Ответ кроется в вопросе.
Делать.
Я обещаю, что после войны и чуть позже во время, я буду прикладывать усилия, освещать и критиковать структуры.
Заставлять их работать, работать честно.
Вы - каждый из Вас - это большая сила. Только направлять ее нужно правильно.
Не тратье свои драгоценные силы, на помощь врагу и подрыв морального состояния.
Помните же простую истину?
«Хочешь что-то изменить - начни с себя»
Давайте менять, а не падать и в конвульсиях кричать, что все пропало.
Да, звучит фантастически, долго и тяжело.
Но я хочу, что бы мои будущие дети жили в новой, сильной, независимой , целостной и перспективной стране «Украина»
От Львова и до Луганска с Донецком
От Сум до Ялты.
Ваш Tlk❤️️️️️️️
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 25270
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5080 раз.
- Подякували: 4728 раз.
-
- Профіль
-
2
2
5
Додано: Суб 22 лип, 2023 04:16
Zebra написав: Starikan написав:
Одумайтесь, если осталось чем
Дедуля, ты в Америке, какой смысл твоего мнения?
Такой же смысл, как и у мнения любого гражданина Украины.
Переживающего за страну, помогающего ей донатами и ее патриота.
Бандюгана из 90-х не спросил.
Востаннє редагувалось Starikan
в Суб 22 лип, 2023 05:12, всього редагувалось 1 раз.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19611
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2547 раз.
- Подякували: 3109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 22 лип, 2023 04:38
ЛАД написав:Starikan
Что интересно.
Сейчас немного почистил личку. За столько лет переполнилась.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Всего-то под действием чтения "альтернативной истории".
Или люди не меняются, а "чутко улавливают", куда ветер дует?
К счастью, на Трухе Харьков из более 1800 комментов к статье о возможности сноса памятника Высоцкому не более нескольких десятков поддерживающих этот идиотизм.
Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.
Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?
Дело фарион живет и процветает.
Вспомнилась очень давняя реприза Райкина, во времена еще ГинРяРы, а не Жванецкого. С критикой ограниченности литературного образования. Студентка восхищается Буниным, студент - Есениным, а грозный хор учителей тупо вещает: "Бунина - не было, а про Есенина прочитаете мелким шрифтом".
Критика! В глубоком совке!
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 19611
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2547 раз.
- Подякували: 3109 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 22 лип, 2023 06:33
Denik їх економіка зможе переварити все, крім неконтрольованої гіперінфляції. Але, нажаль, в них грамотні люди рулять і вже почали приймати міри щоб відтягнути катастрофу з 24 на 25 рік
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 986
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 лип, 2023 07:24
Starikan написав:
Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.
Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?
Дело фарион живет и процветает.
Вспомнилась очень давняя реприза Райкина, во времена еще ГинРяРы, а не Жванецкого. С критикой ограниченности литературного образования. Студентка восхищается Буниным, студент - Есениным, а грозный хор учителей тупо вещает: "Бунина - не было, а про Есенина прочитаете мелким шрифтом".
Критика! В глубоком совке!
Ну, для махрового совка не було радянської окупації України в 1918 чи 1939. Всі жили дружно і весело, і слухали Висоцького. А для патріота війна з Москвою йде вже 350 років, не залежно від того, як себе називали в Кремлі. З поляками не менше, поки поляки не заспокоїлись.
Так як ми зараз не знаємо Міцкевича, так само не будемо знати Пушкіна чи Висоцького, бо ми не Ірландія, яка втратила власну мову за 800 років своєї війни.
Якщо людина, яка називає себе патріотом, не розуміє таких елементарних речей, то може не варто писати про те, в чоиу не розбираєшся? "Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?":)
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13518
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 лип, 2023 08:37
ЛАД
,
И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
Які бачили ви? 10 метрів?
Добре. Намалюйте на бумажці в масштабі в профіль:
Поверхню землі, точку на поверхні землі , на відстані 1000м від цієї точки лісопосадку висотою 10 метрів. Зʼєднайте лінією візування цю точку і верх посадки . На відстані 2000 метрів від точки лінія підніметься над поверхнею вже на 20 метрів , на відстані 5км - вже 50 метрів. На відстані 10 км - 100 метрів. Це на таку висоту треба піднятись вертольоту (спостерігачу по суті , зараз звичайна фізика і геометрія, модна без вертольоту ) . Так само буде якщо замість посадки будуть нерівності рельєфу, пагорби. А у нас навіть в степу не рівна як плита поверхня землі. Тепер перенесіть ту посадку за 500 метрів до точки. Вже потрібну висоту треба множити вдвоє.
Це ми говоримо про фізичну можливість побачити перекриті предмети. А тепер навіть якщо така можливість кутами перекриття забезпечена, спробуйте навіть з оптикою знайти щось на відстані 7-8 км.
Ясно що пробують. Чимало вони втратили за травень- червень при цих спробах. Підбираються ближче, інколи вдається. Пробують вночі, коли візуально вертоліт не видно над лінією горизонту. ПЗРК-ники граються з тепловізорами. Йде боротьба, хто перехитрить. Але це не оте показане ЛАД-ом : у них є така зброя, проти якої ми нічого не можемо зробити -Ка52 . Не так це. Там щоразу екіпаж і дороблена машина йде на жахливий ризик , який далеко не завжди успішно закінчується.Хто кого перехитрить: ПЗРК-ник чи пілот ка52.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 22 лип, 2023 08:39, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 9502
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 594 раз.
- Подякували: 2027 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 22 лип, 2023 08:38
Starikan написав: ЛАД написав:
Приписываете мне кучу чепухи, которой я никогда не писал, опускаетесь до примитивных оскорблений, но ответ дать не можете.
Или офицер-вертолётчик с большим опытом это легенда?
P.s. "Малувато на голову прилітає" пусть остаётся на Вашей совести.
Очень надеюсь, что когда-то дойдёт что Вы написали. И когда-то будет стыдно за эти слова. Не желаю Вам, чтобы когда-нибудь Вашим детям и внукам что-нибудь "на голову прилетало" и кто-нибудь писал, что "малувато".
Он сейчас выступает не как военный, а как обычный тупой "активист" с менталитетом мачо. Вышиватник-фарионщик, сборищем которых стала эта ветка. Которые вместо того, чтобы бороться с действительными врагами, борются с мнениями лояльных граждан и патриотов Украины. Считая, что они не читали ни Солженицына, ни академика Лихачева, ни даже Суворова с Солониным (хотя это скорее смесь реальной и альтернативной историй). Тут ссылались на то, как Солонин "открыл им глаза"; а не слабО почитать и покритиковать его за недавние видеоблоги о Бандере?
Типичные агрессивные большевики, за каждой фразой и мыслью ищущие врагов Украины. Из таких и вырастают потом швондеры, хунвейбины, штурмовики, а потом гестаповцы и нквдисты. Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить и работать до 1991 года, вместо того, чтобы свергнуть власть КПСС? И при этом лицемерно критикуете своих единомышленников, тратящих бюджетные деньги на цели, неуместные во время тяжелой войны.
Одумайтесь, если осталось чем
стосовно Солонина: "історик/письменник" мешкає в Україні останні 4-5 років, не має гадки як сьогодні, але перші 8 місяців війни він справна донатив на фонд "повернись живим" 90к+ грн за це його велика подяка і респект, але у людини є свої "таргани" в голові:
1.Геноцід (холокост) євреїв , до німців у нього питань немає, є тільки ненавість до українців (яку він не може скрити)
2.Хоч Солонін і єврей, але народився і 60 років мешкав в срср(рф) і навіть у єеврея великодержавний шовінизм проявляється інколи (нещодавно Лад мені давав натяк стосовно фільма Солоніна про війна срср-Фінляндія, де Солонін натякає про Бесарабію і Буковину -які сталін загарбав у 1940р і потім вони залишились в складі України)-це невихована поведінка Солоніна(він це робить спонтанно, тому що його досі пече за євреїв у 1943-44 на Волині)
але якщо так, то і Самара (де він народився) -теж загарбана у казахів територія.
Starikan, недоречно ставати на захист типового совка ЛАДа,
але я бачу ви такий самий совок, хоч раніше я вас відрізняв
тут взагалі справа не в мові, так мова -це наша зброя і нею треба користуватись
ЛАД тупо заперечує історичні факти-СССР був партнером Гітлера перші 2 роки війни і несе спільну з Німеччиною відповідальність за цей злочин і не треба намагатись протиставити СРСР Німеччині, ці країни були тотожні .
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 9934
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3150 раз.
- Подякували: 3221 раз.
-
- Профіль
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1489
|118482
|
|
|6076
|494428
|
|
|1
|5898
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|