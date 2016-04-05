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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4697469846994700
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 08:38

Парламент Болгарії 21 липня проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 08:42

vitaliiangel , там трохи доведеться чекати. Вони всі старі радянські, більшість потребують ремонту. Наче було рішення їх спочатку в Європі довести до робочого.

Старікан, обіцяв не читати. Що не вийшло, «мачо»?

Донати це прекрасно. Але без переусвідомлення совкодрочерами , без надання олнозначної оцінки коаїні-гнилі раковій, пройде десяток років і внуки Ладів з Старіканами будуть шукати дружби з хорошими руськими і вибирати на виборах вітренок з Януковичами.

Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.


Так і є!!
Херсон прокинувся, нема вже «не всьо так адназначна».
Харків в більшості. Навіть міста Донбасу. Діди замшелі -ні! У них хороші руські, совок нє плох. Агресивна країна защищала свои границы (невже Лад забув свої слова?? Вони були сказані як реакція на переслідування і винищення в Криму проукраїнських татар) . «Нє пріпісивайтє мнє»



Нагадайте, а хто тут з Мунтян носився до війни? Розказував, яка розумна. Ну і хай, що голову не миє. Всі знають де вона зараз?
І вся оця шобла там , яку захищали «нефаріони». Яку вибирали на виборах оці лади з старіканами.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 лип, 2023 09:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 08:47

  ЛАД написав:А взагалі, не набридло малювати рожевим олівцем завтрашній кінець РФ?

А шо в цьому поганого? Думки матеріальні :D Розумію вашу стурбованість за хароших руськіх, але звиняйте.
  ЛАД написав:Я вже не пам'ятаю, на коли Ви обіцяли фінансовий крах Росії?

Я нагадаю. Набіуліна сказала, що вже цієї осені, вересень-жовтень.

Також ви регулярно скиглите про "як все погано у нашої промисловості". Тож доповідаю:
UNIDO приєдналася до тих, хто буде вкладати гроші у розвиток нашої промисловості. На наступні 4 місяці виділено кошти на розробку бізнес-плана, зокрема щодо розвитку індустріальних парків у 5 областях країни, а потім будуть фінансуватися конкретні заходи.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 08:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Набіуліна сказала, що вже цієї осені,

Наскільки я зрозумів: вона сказала, що цієї осені почнуть масово діставати гроші з резервів, а не закінчать. Поки в ФНБ є хоча б 1 млрд. $ ліквідних активів - нічого поганого не станеться...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 лип, 2023 09:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 08:59

  ЛАД написав:
  Faceless написав:
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м

И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?


Так много не надо.
Чисто теоретически вариантов укрыться больше, чем вариантов атаки с засады.

Если конкретно, нужно смотреть БУ СВ. Потом уже о чем-то говорить.
vt313
 
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