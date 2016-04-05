Парламент Болгарії 21 липня проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 08:38
Додано: Суб 22 лип, 2023 08:42
vitaliiangel , там трохи доведеться чекати. Вони всі старі радянські, більшість потребують ремонту. Наче було рішення їх спочатку в Європі довести до робочого.
Старікан, обіцяв не читати. Що не вийшло, «мачо»?
Донати це прекрасно. Але без переусвідомлення совкодрочерами , без надання олнозначної оцінки коаїні-гнилі раковій, пройде десяток років і внуки Ладів з Старіканами будуть шукати дружби з хорошими руськими і вибирати на виборах вітренок з Януковичами.
Так і є!!
Херсон прокинувся, нема вже «не всьо так адназначна».
Харків в більшості. Навіть міста Донбасу. Діди замшелі -ні! У них хороші руські, совок нє плох. Агресивна країна защищала свои границы (невже Лад забув свої слова?? Вони були сказані як реакція на переслідування і винищення в Криму проукраїнських татар) . «Нє пріпісивайтє мнє»
Нагадайте, а хто тут з Мунтян носився до війни? Розказував, яка розумна. Ну і хай, що голову не миє. Всі знають де вона зараз?
І вся оця шобла там , яку захищали «нефаріони». Яку вибирали на виборах оці лади з старіканами.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 лип, 2023 09:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 лип, 2023 08:47
А шо в цьому поганого? Думки матеріальні Розумію вашу стурбованість за хароших руськіх, але звиняйте.
Я нагадаю. Набіуліна сказала, що вже цієї осені, вересень-жовтень.
Також ви регулярно скиглите про "як все погано у нашої промисловості". Тож доповідаю:
UNIDO приєдналася до тих, хто буде вкладати гроші у розвиток нашої промисловості. На наступні 4 місяці виділено кошти на розробку бізнес-плана, зокрема щодо розвитку індустріальних парків у 5 областях країни, а потім будуть фінансуватися конкретні заходи.
Додано: Суб 22 лип, 2023 08:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Наскільки я зрозумів: вона сказала, що цієї осені почнуть масово діставати гроші з резервів, а не закінчать. Поки в ФНБ є хоча б 1 млрд. $ ліквідних активів - нічого поганого не станеться...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 лип, 2023 09:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 22 лип, 2023 08:59
Додано: Суб 22 лип, 2023 09:44
електро автобуси за 736 000 $ кожен!
Додано: Суб 22 лип, 2023 10:25
Лени Рифеншталь симпатичнее Владимира Высоцкого.
По крайней мере она не выпивала в день по 2-3 бутылки водки.
Её творчество тоже повлияло на нашу историю.
Даешь памятник Лени Рифеншталь!
Додано: Суб 22 лип, 2023 10:36
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