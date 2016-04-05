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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 08:38
Парламент Болгарії 21 липня проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 22 лип, 2023 08:42
vitaliiangel
, там трохи доведеться чекати. Вони всі старі радянські, більшість потребують ремонту. Наче було рішення їх спочатку в Європі довести до робочого.
Старікан, обіцяв не читати. Що не вийшло, «мачо»?
Донати це прекрасно. Але без переусвідомлення совкодрочерами , без надання олнозначної оцінки коаїні-гнилі раковій, пройде десяток років і внуки Ладів з Старіканами будуть шукати дружби з хорошими руськими і вибирати на виборах вітренок з Януковичами.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Так і є!!
Херсон прокинувся, нема вже «не всьо так адназначна».
Харків в більшості. Навіть міста Донбасу. Діди замшелі -ні! У них хороші руські, совок нє плох. Агресивна країна защищала свои границы (невже Лад забув свої слова?? Вони були сказані як реакція на переслідування і винищення в Криму проукраїнських татар) . «Нє пріпісивайтє мнє»
Нагадайте, а хто тут з Мунтян носився до війни? Розказував, яка розумна. Ну і хай, що голову не миє. Всі знають де вона зараз?
І вся оця шобла там , яку захищали «нефаріони». Яку вибирали на виборах оці лади з старіканами.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 22 лип, 2023 09:16, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 08:47
ЛАД написав:
А взагалі, не набридло малювати рожевим олівцем завтрашній кінець РФ?
А шо в цьому поганого? Думки матеріальні
Розумію вашу стурбованість за хароших руськіх, але звиняйте.
ЛАД написав:
Я вже не пам'ятаю, на коли Ви обіцяли фінансовий крах Росії?
Я нагадаю. Набіуліна сказала, що вже цієї осені, вересень-жовтень.
Також ви регулярно скиглите про "як все погано у нашої промисловості". Тож доповідаю:
UNIDO приєдналася до тих, хто буде вкладати гроші у розвиток нашої промисловості. На наступні 4 місяці виділено кошти на розробку бізнес-плана, зокрема щодо розвитку індустріальних парків у 5 областях країни, а потім будуть фінансуватися конкретні заходи.
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fler
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Додано: Суб 22 лип, 2023 08:57
fler написав:
Набіуліна сказала, що вже цієї осені,
Наскільки я зрозумів: вона сказала, що цієї осені почнуть масово діставати гроші з резервів, а не закінчать. Поки в ФНБ є хоча б 1 млрд. $ ліквідних активів - нічого поганого не станеться...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Суб 22 лип, 2023 09:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 08:59
ЛАД написав: Faceless написав:
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
Так много не надо.
Чисто теоретически вариантов укрыться больше, чем вариантов атаки с засады.
Если конкретно, нужно смотреть БУ СВ. Потом уже о чем-то говорить.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 09:44
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vitaliiangel
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Додано: Суб 22 лип, 2023 10:25
Starikan написав:
ЛАД написав:Starikan
Что интересно.
Сейчас немного почистил личку. За столько лет переполнилась.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Всего-то под действием чтения "альтернативной истории".
Или люди не меняются, а "чутко улавливают", куда ветер дует?
К счастью, на Трухе Харьков из более 1800 комментов к статье о возможности сноса памятника Высоцкому не более нескольких десятков поддерживающих этот идиотизм.
Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.
Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?
Дело фарион живет и процветает.
Вспомнилась очень давняя реприза Райкина, во времена еще ГинРяРы, а не Жванецкого. С критикой ограниченности литературного образования. Студентка восхищается Буниным, студент - Есениным, а грозный хор учителей тупо вещает: "Бунина - не было, а про Есенина прочитаете мелким шрифтом".
Критика! В глубоком совке!
Лени Рифеншталь симпатичнее Владимира Высоцкого.
По крайней мере она не выпивала в день по 2-3 бутылки водки.
Её творчество тоже повлияло на нашу историю.
Даешь памятник Лени Рифеншталь!
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:14
vitaliiangel написав:
Парламент Болгарії 21 липня проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.
нарешті, болгари дочекались коли БТРи стануть нерухомим майном
у болгар сподівання що Німеччина(Франція) або США замістять цей хлам більш сучасною технікою (тобто БТРи 80х мають бути компенсовані БТРами кінця 90х)
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Додано: Суб 22 лип, 2023 11:21
Denik написав: flyman написав:
земля кругла, зона прямої видимості легко визначається.
в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км.
З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км
На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
це працює в обидва боки, вертоліт за деревами посадок теж не видно
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