Hotab написав:



И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?





Які бачили ви? 10 метрів?Добре. Намалюйте на бумажці в масштабі в профіль:Поверхню землі, точку на поверхні землі , на відстані 1000м від цієї точки лісопосадку висотою 10 метрів. Зʼєднайте лінією візування цю точку і верх посадки . На відстані 2000 метрів від точки лінія підніметься над поверхнею вже на 20 метрів , на відстані 5км - вже 50 метрів. На відстані 10 км - 100 метрів. Це на таку висоту треба піднятись вертольоту (спостерігачу по суті , зараз звичайна фізика і геометрія, модна без вертольоту ) . Так само буде якщо замість посадки будуть нерівності рельєфу, пагорби. А у нас навіть в степу не рівна як плита поверхня землі. Тепер перенесіть ту посадку за 500 метрів до точки. Вже потрібну висоту треба множити вдвоє.Це ми говоримо про фізичну можливість побачити перекриті предмети. А тепер навіть якщо така можливість кутами перекриття забезпечена, спробуйте навіть з оптикою знайти щось на відстані 7-8 км.Ясно що пробують. Чимало вони втратили за травень- червень при цих спробах. Підбираються ближче, інколи вдається. Пробують вночі, коли візуально вертоліт не видно над лінією горизонту. ПЗРК-ники граються з тепловізорами. Йде боротьба, хто перехитрить. Але це не оте показане ЛАД-ом : у них є така зброя, проти якої ми нічого не можемо зробити -Ка52 . Не так це. Там щоразу екіпаж і дороблена машина йде на жахливий ризик , який далеко не завжди успішно закінчується.Хто кого перехитрить: ПЗРК-ник чи пілот ка52.