ЛАД написав:Приписываете мне кучу чепухи, которой я никогда не писал, опускаетесь до примитивных оскорблений, но ответ дать не можете. Или офицер-вертолётчик с большим опытом это легенда?
P.s. "Малувато на голову прилітає" пусть остаётся на Вашей совести. Очень надеюсь, что когда-то дойдёт что Вы написали. И когда-то будет стыдно за эти слова. Не желаю Вам, чтобы когда-нибудь Вашим детям и внукам что-нибудь "на голову прилетало" и кто-нибудь писал, что "малувато".
Он сейчас выступает не как военный, а как обычный тупой "активист" с менталитетом мачо. Вышиватник-фарионщик, сборищем которых стала эта ветка. Которые вместо того, чтобы бороться с действительными врагами, борются с мнениями лояльных граждан и патриотов Украины. Считая, что они не читали ни Солженицына, ни академика Лихачева, ни даже Суворова с Солониным (хотя это скорее смесь реальной и альтернативной историй). Тут ссылались на то, как Солонин "открыл им глаза"; а не слабО почитать и покритиковать его за недавние видеоблоги о Бандере?
Типичные агрессивные большевики, за каждой фразой и мыслью ищущие врагов Украины. Из таких и вырастают потом швондеры, хунвейбины, штурмовики, а потом гестаповцы и нквдисты. Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить и работать до 1991 года, вместо того, чтобы свергнуть власть КПСС? И при этом лицемерно критикуете своих единомышленников, тратящих бюджетные деньги на цели, неуместные во время тяжелой войны.
lapay написав:Так як ми зараз не знаємо Міцкевича, так само не будемо знати Пушкіна чи Висоцького, бо ми не Ірландія, яка втратила власну мову за 800 років своєї війни.
"Ми" може і не знаємо Міцкевича, а наші діти вже знають. Кілька років тому гортав підручники своєї дочки, здається, за 7-й клас, і там була біографія Міцкевича і його "Альпухара". Мені, до речі, "Альпухара" категорично не сподобалася, через авторську оцінку подій реконкісти: симпатію і співчуття до маврів і засудження іспанців.
Denik написав:------------------------------ flyman земля кругла, зона прямої видимості легко визначається. в мене в селі, якщо підняти антену на 5м, то приймалися сигнали із київської телевишки за 100+ км. З "коника" на даху хати приблизно на тій висоті, пряма видимість "в поле" 5+ км ------------------------------- На місцевості обмеження дальності виявлення впирається в посадки. Дерева в посадках можуть бути 20-25 метрів висотою. Якщо між посадками кілометр - то для виявлення на 8 км треба піднятися на висоту не меншу 200 м. Якщо між посадками 1,5 км - то висота менша відповідно.
Цікаво, де Ви живете? В джунглях Амазонії? Якщо під "посадками" Ви маєте на увазі лісополоси між полями, то я в Україні не бачив там дерев 20-25 метрів висотою.
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах? -------- quote --- У "Воладарі перстнів" для порівняння 20м це висота 5 пов. хрущівкиЖ 3м х 5 + дах + цоколь = 20 м+-
И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
Які бачили ви? 10 метрів? Добре. Намалюйте на бумажці в масштабі в профіль:
Поверхню землі, точку на поверхні землі , на відстані 1000м від цієї точки лісопосадку висотою 10 метрів. Зʼєднайте лінією візування цю точку і верх посадки . На відстані 2000 метрів від точки лінія підніметься над поверхнею вже на 20 метрів , на відстані 5км - вже 50 метрів. На відстані 10 км - 100 метрів. Це на таку висоту треба піднятись вертольоту (спостерігачу по суті , зараз звичайна фізика і геометрія, модна без вертольоту ) . Так само буде якщо замість посадки будуть нерівності рельєфу, пагорби. А у нас навіть в степу не рівна як плита поверхня землі. Тепер перенесіть ту посадку за 500 метрів до точки. Вже потрібну висоту треба множити вдвоє. Це ми говоримо про фізичну можливість побачити перекриті предмети. А тепер навіть якщо така можливість кутами перекриття забезпечена, спробуйте навіть з оптикою знайти щось на відстані 7-8 км. Ясно що пробують. Чимало вони втратили за травень- червень при цих спробах. Підбираються ближче, інколи вдається. Пробують вночі, коли візуально вертоліт не видно над лінією горизонту. ПЗРК-ники граються з тепловізорами. Йде боротьба, хто перехитрить. Але це не оте показане ЛАД-ом : у них є така зброя, проти якої ми нічого не можемо зробити -Ка52 . Не так це. Там щоразу екіпаж і дороблена машина йде на жахливий ризик , який далеко не завжди успішно закінчується.Хто кого перехитрить: ПЗРК-ник чи пілот ка52.
танки їздять тільки за посадками та лісом, по полю не їздять, так і запишем в ТТХ
Starikan написав:Типичные агрессивные большевики, за каждой фразой и мыслью ищущие врагов Украины.
оно может бы и звучало органично, только вы сами ищете форумных врагов, не хуже фарион. Человек просто высказал мнение и получил от вас ярлык бандюка. других вы назвали "конъюнктурщики-дебилы" .
Starikan написав:Бандюгана из 90-х не спросил.
за собой следить не пробовали?
Starikan написав:Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.
никто не смешивает совок и рф, пытаются проводить более или менее успешные аналогии, в которых вырисовываются наши ментальные отличия.
Прежде всего Украина ни на кого не нападала и не завоёвывала. Совок и рф нападали неоднократно. И кто тогда "Типичные агрессивные большевики"? Может те кто защищают совок?
Совок - позорное клеймо в истории Украины. И высоцкий один из его символов как и символов своей эпохи. Политически мы были одним целым. Ментально нет, иначе не скинули бы чивокуню и повторили бы успехи белорусов.
Было бы уместнее поставить памятник Андрею Кузьменко или Раисе Кириченко. По крайней мере, детям будет легче понять кто это. Но вам ближе Высоцкий. Предлагаю обклеить им всю квартиру. Слабо? Только трындеть на форумах можете.
За дебилов извинения не жду, в вашем совковом воспитании такое не принято.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 12:04, всього редагувалось 10 разів.
може когось зацікавить інформація від Оryx стосовно літаків і гелікоптерів, які Україна отримала починаючи з лютого 2022
Літаків- 45
(Jet) Aircraft (45, of which 45 delivered) 14 Su-25s [April 2022] (Purchased from Bulgaria by NATO member states and delivered to Ukraine) 4 Su-25s [August 2022] (из Северной Македонии) 10 MiG-29AS'/UBS' and 3 MiG-29As/UB [March and April 2023] (Some to be used as a source of spare parts)-літакі від Словакії (дуже старі, використовували як запчастини) 14 MiG-29s [April and May 2023]
-Мигі від Польщі
Гелікотрери 85+ (65 вже доставлені, 20+ замовлені)
20 Mi-17V5s and 1 Mi-8MT [Delivered from April 2022 onwards] 4+ Mi-24Vs [May 2022. More pledged in July 2023] 1 Mi-2 [June 2022] 4 Mi-17s [June 2022] 2 Mi-2s [August 2022] 4 Mi-17s [Two delivered in August 2022. Two more pledged in January 2023] United Kingdom 3 Westland Sea Kings [January 2023] 2 Mi-8Ts and 1 Mi-8PS [May 2023 and June 2023] 10 Mi-8MTV-1s and 1 Mi-8MTV-1VA [May 2023 and June 2023] ~12 Mi-24Vs [June 2023] 2 Mi-8s [To be delivered] 10 Mi-24Vs and 2 Mi-24Ks [To be delivered] (Some to be used as a source of spare parts) 6 Ka-32A11BCs [To be delivered]
Дюрі-бачі написав:Denik їх економіка зможе переварити все, крім неконтрольованої гіперінфляції. Але, нажаль, в них грамотні люди рулять і вже почали приймати міри щоб відтягнути катастрофу з 24 на 25 рік
Так підняття ставки на 1% - це є механізми мирного часу, а не воєнного. Їх рішення схожі з класичними. Так само як регулятори в США підняли ставку кредитування у 2006 році і спричинили іпотечну кризу. А насправді треба було правила видачі кредитів робити більш жорсткими, а не ставку. І я не думаю, що та сама наєбуліна порахувала, що "зростання" ВВП за рахунок збільшення виробництва військової техніки насправді треба не враховувати у ВВП, бо грошову масу воно аж ніяк не зв'язує так само як і витрати на силовиків. Також вона не порахувала ситуацію, що якщо з ринку праці зникають 300 тис. чоловіків, 200 тис з них двухсотяться і треба платити 1,5 трлн компенсацій, ще 0.5 - 1 трлн погашень їх кредитів та потенціально якісь пільги їх сім'ям. Плюс ще 0.5-1 трлн за тривале лікування важкопораненим та якісь їм виплати. Плюс не пораховано те, що 0.5 млн ненайбідніших просто з'їбалися з рашки. І всі ці тенденції будуть лише наростати.
Танки: Tanks (795+, of which ~585 delivered(доставлені) and 217 pledged(замовлені, очікуються)
T-72M1s [April 2022] (From Czech stocks through the Ringtausch programme) 50+ T-72M1s [May or June 2022 and April 2023] (Some purchased from Bulgaria and delivered to Ukraine) 250+ T-72M(R)s and T-72M1(R)s [Delivered from April 2022 onwards] 31 T-72As [July or August 2022] 28 M-55S' [October 2022] (From Slovenian stocks through the Ringtausch programme) 45 T-72EAs [Delivered from January 2023 onwards] (Purchased from various sources, restored/upgraded in Czechia and delivered to Ukraine) 45 T-72EAs [Delivered from January 2023 onwards] (Purchased from various sources, restored/upgraded in Czechia and delivered to Ukraine) 14 Leopard 2A4s [February 2023 and March 2023] 8 Leopard 2A4s [March 2023] 8 Leopard 2A4s [March 2023] 18 Leopard 2A6s [March 2023] 3 Leopard 2A6s [March 2023] United Kingdom 14 Challenger 2s [Delivered from March 2023 onwards] 60 PT-91s [Delivered from April 2023 onwards] 10 Leopard 2A4s [April and June 2023] 10 Strv 122s [July 2023] 135+ Leopard 1A5s [Delivered since July 2023] (Purchased from Germany for delivery to Ukraine) 14 Leopard 2A4s [To be delivered] (Purchased from Germany for delivery to Ukraine) 31 M1A1 Abrams' [To be delivered]
Armoured Fighting Vehicles (40+, of which 40+ delivered) Fenneks [February 2023] 40 AMX-10 RC(R)s [Delivered from March 2023 onwards] BPzV Svatavas [Before May 2023] United Kingdom 70 Combat And Logistics Vehicles (Including CVR(T)s) [To be delivered]
Infantry Fighting Vehicles (890+, of which 550 delivered and 340+ pledged) 50 BVP-1s [April 2022] 56 Pbv 501As [April 2022] 142 BWP-1s [Delivered from April 2022 onwards] 35 BVP M-80As [June 2022] 40 BMP-1As [Delivered from October 2022 onwards] (From Greek stocks through the Ringtausch programme) 30 BVP-1s [November 2022] (From Slovak stocks through the Ringtausch programme) 100 Marder 1A3s [40 delivered in March 2023. 60 more pledged] 186 M2A2 ODS Bradleys and 4 M7 BFISTs [Delivered from April 2023 onwards] 50+ CV9040Cs [Delivered from June 2023 onwards] 200 KTO Rosomaks* [To be delivered] (Purchased by Ukraine with EU and US funding)
Armoured Personnel Carriers (1870+, of which 1180 delivered and 690+ pledged) 196 YPR-765s [Delivered from May 2022 onwards] 72 M113s and M577s [Delivered from June 2022 onwards] United Kingdom 35 FV103 Spartans [June 2022] 56 M113AS4s [Delivered from June 2022 onwards] 54 M113G3DK/G4DKs [July 2022] 300 M113s and 200 M113 Armoured Medical Treatment Vehicles [Delivered from July 2022 onwards] 31 M113s and 2 M577s [Delivered from July 2022 onwards] ~60 VABs [July 2022] 20+ Sisu XA-185s [September 2022] United Kingdom 40 FV104 Samaritans [Before October 2022] TAB-71Ms [Before November 2022] 39 Armoured Combat Support Vehicles (ACSVs) [December 2022] ~75 M113s [Before December 2022 and February and April 2023. 20 more to be delivered] United Kingdom 46 M113s [Late 2022] 28 Bandvagn BvS 10s [Before March 2023] Bandvagn BV 206S' [Before March 2023] 157 Strykers (Including 20 M1132 Engineer Squad Vehicles) [Delivered from March 2023 onwards] 20 Valuks [April 2023] 64 Bandvagn BV 206S' [Delivered from June 2023 onwards] M113s [To be delivered] 250 M1117 ASVs [To be delivered] United Kingdom 100 Armoured Personnel Carriers (Including FV430 Bulldogs) [To be delivered]
Mine-Resistant Ambush Protected (MRAP) Vehicles (1130+, of which 905 delivered and 230 pledged) 1 RG-31 Nyala Ambulance [April 2022] 120 Bushmaster Protected Mobility Vehicles [Delivered from April 2022 onwards] 7 Alvis 4s ''Mamba'' [May 2022] United Kingdom Wolfhound Heavy Tactical Support Vehicles [Part of a batch of 80 AFVs. May 2022] United Kingdom Mastiff Protected Patrol Vehicles [Part of a batch of 80 AFVs. July 2022] 440 International M1224 MaxxPro [Delivered from July or August 2022 onwards] 200 BMC Kirpi [Delivered from August 2022 onwards] (Purchased by Ukraine) 50 Dingos [Delivered from November 2022 onwards] 37 Cougar 4x4s [March 2023] Cougar 6x6s [March 2023] Oshkosh M-ATVs [March 2023] 289 Unknown MRAPs [To be delivered. 108 pledged in January 2023. 181 more pledged in February 2023]
Infantry Mobility Vehicles (3160+, of which 1760+ delivered and 1400 pledged) 2000+ HMMWVs [Delivered from April 2022 onwards] United Kingdom Husky Tactical Support Vehicles [Part of a batch of 80 AFVs. June 2022] 4 Iveco M 40.12 WM/Ps [April 2022] 330 Roshel Senators [Delivered since May 2022] AMZ Dzik-2s [May 2022] VTLM Linces [June 2022] 14 Iveco LAV III [October 2022] 28 HMMWVs [November 2022] Missing flag.png Inkas Titan-S 4x4s [December 2022] 20 HMMWVs [December 2022] Missing flag.png 100 BATT UMGs [December 2022] Missing flag.png Panthera T6s [December 2022] 20+ Otokar Cobra IIs [May 2023] (Purchased by Ukraine) Missing flag.png 220 Roshel Senators [Before July 2023. A further 310 to be delivered throughout 2023] 66 BATT UMGs [To be delivered] 100+ Light Tactical Vehicles [To be delivered] 80 Iveco LMVs [To be delivered] 190 Roshel Senators [To be delivered]
Starikan написав:Он сейчас выступает не как военный, а как обычный тупой "активист" с менталитетом мачо. Вышиватник-фарионщик, сборищем которых стала эта ветка. Которые вместо того, чтобы бороться с действительными врагами, борются с мнениями лояльных граждан и патриотов Украины. Считая, что они не читали ни Солженицына, ни академика Лихачева, ни даже Суворова с Солониным
Думаю для данного форума вас одного всего в белом будет достаточно.
Типичные агрессивные большевики, за каждой фразой и мыслью ищущие врагов Украины. Из таких и вырастают потом швондеры, хунвейбины, штурмовики, а потом гестаповцы и нквдисты.
Да, верно, затем весь этот сброд идет защищать русский язык в чужой стране.
Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить
Как вы точно подметили. Лично вы не знаете, что москали сжигают все украинские книги, убивают людей, разговаривающих на украинском языке, которые родились и посмели жить? Вот такая у вас игра в они ворота.
Starikan написав:Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.
Вы этого не понимаете? У москалей разницы нет. Вывод думаю сделаете сами.
Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?
И что вы хотите этим сказать, наука математика потеряла очень много из-за переезда? Или писком моды вы считаете переезд в Москву? Если Эвклид с Архимедом не жили в Москве, это хорошо для науки или плохо?
Чтобы 2 раза не вставать, ЛАДу за новый завод Интел в Германии. Да, там могут работать только 600 человек. Это высокотехнологичный завод, в цехах нет освещения, некоторые помещения заполнены не воздухом. У станка круглосуточно "стоят" роботы. Естественно все это стоит не дешево и никто не будет набирать туевухучу Вась с паяльниками.