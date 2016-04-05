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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4699470047014702
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:02

  Starikan написав:К счастью, на Трухе Харьков из более 1800 комментов к статье о возможности сноса памятника Высоцкому не более нескольких десятков поддерживающих этот идиотизм.
Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.

Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?

Дело фарион живет и процветает.

Вспомнилась очень давняя реприза Райкина, во времена еще ГинРяРы, а не Жванецкого. С критикой ограниченности литературного образования. Студентка восхищается Буниным, студент - Есениным, а грозный хор учителей тупо вещает: "Бунина - не было, а про Есенина прочитаете мелким шрифтом".
Критика! В глубоком совке!


а теперішня русня звідки взялася? вона самий звичайний потомок того совдепа. ше повно тих, хто, як ви пишете, "народився і працював до 1991го", і надодачу, молоді покоління з промити мізками, які сумують за сталіним. нам теж такими бути? і те, що це теж наша історія, ше нічого не означає. історія різною буває. нацистська окупація теж наша історія, сумуватимемо за нею?
фаріон вам скрізь ввижається і заважає. а царьов (ну шаріков ж реальний) та різноманітні їм подібні, за яких ви з ладом та іншими ностальгуючими за совдепом голосували, вам скрізь чомусь не ввижається і не заважає?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 22 лип, 2023 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:09

  vitaliiangel написав:
Парламент Болгарії 21 липня проголосував за відправлення в Україну близько 100 бронетранспортерів разом з озброєнням та запчастинами.


так там, здається, мова йшла про бтр70, а можливо і про 60і, та й всі вони з консервації і більшість з них як "нерухомість". звісно, краще ніж нічого чи прості пікапи.....
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:14

  Starikan написав:
  Shaman написав: звідки така неприязнь до Байдена??? як у сучасного росіяніна...

Умнее сравнения не придумали?
А то, что почти половина американцев голосовала против Байдена - показатель их любви к россии?

Байден може подобатись, може ні - це й є демократія. але оці переходи на особистості - це щось інше.

тим паче у українців - бо саме завдяки адміністрації Байдена ми бачимо й цю єдність Заходу проти Раші, й допомогу нам, й таке інше. й зрозуміло, чого його не люблять в Раші, а от у нас - викликає подив. в Раші його ще Бідон називають - типу гумор в них такий
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:16

flyman ,

танки їздять тільки за посадками та лісом, по полю не їздять, так і запишем в ТТХ


Тобі баранина ясно сказали, що 1км від танку до посадки. Або 500 метрів . Це « це їздять за посадками та лісом»???
Біля посадок чи лісу ти танк з 200 метрів не побачиш.

Чи може у нас по 10 км степ без єдиної лісопосадки, як в пустелі??

Антену типа «граблі» розверни, щоб танк знайти «за 100км»(с) , тормоз з трьома дипломами.

Тобі, ідіоту, один раз відірвати б від 140 доларів в місяць та піднятись в небо. Ти б побачив, що при польоті навіть на 30 метрах над рельєфом ти перед собою бачиш лише найближчу посадку, яка за 1 км. Коли її перестрибнув , і розраховуєш побачити більше, ти бачиш наступну, знов за 1 км. Тобто на таких висотах ти перед собою бачиш вперед 1км, не більше. Треба підніматись. А там тебе чекає весь спектр ППО з РЛС.

От знов убоге , яке в усьому «0» , яке з села роками не вилазило, патякає про устріци. Як і в кожній темі.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 лип, 2023 12:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:24

Гиркин потребовал от властей рф уважать международное право и выдать его Нидерландам.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 12:26

  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
ніколи не цікавився, але стало відкриттям, що в СРСР Судоплатова репресували, 15 років за гратами, а реабілітували вже в 1992, після розвалу СРСР. з іншого боку - класичний терорист.

Как и любой директор ЦРУ и, наверное, любой другой спецслужбы.
Убийство бен Ладена тоже терроризм?
И Барак Обама - террорист?

не треба плутати різні речі - бен Ладен - лідер терористів, які вбили тисячі людей.

а кого вбили за участю Судоплатова - Троцького, Коновальця, Бандеру? вбивати політичних противників в цивілізованому світі давно не комільфо. а ось Раша відновила це в 21 сторіччі.

може виокремити Шухевича - там був реальний збройний спротив.

а крім того Судоплатов був підлеглим Берії - за що його й репресували. яке у вас ставлення до Лаврентія Палича? :D
Shaman
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  #<1 ... 4699470047014702
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