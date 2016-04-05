танки їздять тільки за посадками та лісом, по полю не їздять, так і запишем в ТТХ
Тобі баранина ясно сказали, що 1км від танку до посадки. Або 500 метрів . Це « це їздять за посадками та лісом»??? Біля посадок чи лісу ти танк з 200 метрів не побачиш.
Чи може у нас по 10 км степ без єдиної лісопосадки, як в пустелі??
Антену типа «граблі» розверни, щоб танк знайти «за 100км»(с) , тормоз з трьома дипломами.
Тобі, ідіоту, один раз відірвати б від 140 доларів в місяць та піднятись в небо. Ти б побачив, що при польоті навіть на 30 метрах над рельєфом ти перед собою бачиш лише найближчу посадку, яка за 1 км. Коли її перестрибнув , і розраховуєш побачити більше, ти бачиш наступну, знов за 1 км. Тобто на таких висотах ти перед собою бачиш вперед 1км, не більше. Треба підніматись. А там тебе чекає весь спектр ППО з РЛС.
От знов убоге , яке в усьому «0» , яке з села роками не вилазило, патякає про устріци. Як і в кожній темі.
З.І.район Токмак, де йдуть активні дії зараз. Всі межи великих квадратів - це лісопосадки. Це навіть частіше, ніж через 1км.
У google earth є прекрасна функція в 3D. Можна вибрати висоту і «пролетіти» над місцевістю з будь яким курсом. Подивитись, що буде видно. Я так вивчаю невідомий район, коли на завданні може бути приглушений GPS і потрібно хоч трішки орієнтуватись на місцевості без gps. . По суті на ГМВ ти не бачиш перед собою нічого, а просто очікуєш, що зараз повинно зʼявитись в полі зору. Якщо вивчив район зарані. Але муха може прикрутити собі на голову кімнатну антену і побачити танк за 100км.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 лип, 2023 13:42, всього редагувалось 4 разів.
Shaman написав:.......... ніколи не цікавився, але стало відкриттям, що в СРСР Судоплатова репресували, 15 років за гратами, а реабілітували вже в 1992, після розвалу СРСР. з іншого боку - класичний терорист.
Как и любой директор ЦРУ и, наверное, любой другой спецслужбы. Убийство бен Ладена тоже терроризм? И Барак Обама - террорист?
не треба плутати різні речі - бен Ладен - лідер терористів, які вбили тисячі людей.
а кого вбили за участю Судоплатова - Троцького, Коновальця, Бандеру? вбивати політичних противників в цивілізованому світі давно не комільфо. а ось Раша відновила це в 21 сторіччі.
може виокремити Шухевича - там був реальний збройний спротив.
а крім того Судоплатов був підлеглим Берії - за що його й репресували. яке у вас ставлення до Лаврентія Палича?
Denik написав:Так підняття ставки на 1% - це є механізми мирного часу, а не воєнного. Їх рішення схожі з класичними. Так само як регулятори в США підняли ставку кредитування у 2006 році і спричинили іпотечну кризу. А насправді треба було правила видачі кредитів робити більш жорсткими, а не ставку. І я не думаю, що та сама наєбуліна порахувала, що "зростання" ВВП за рахунок збільшення виробництва військової техніки насправді треба не враховувати у ВВП, бо грошову масу воно аж ніяк не зв'язує так само як і витрати на силовиків. Також вона не порахувала ситуацію, що якщо з ринку праці зникають 300 тис. чоловіків, 200 тис з них двухсотяться і треба платити 1,5 трлн компенсацій, ще 0.5 - 1 трлн погашень їх кредитів та потенціально якісь пільги їх сім'ям. Плюс ще 0.5-1 трлн за тривале лікування важкопораненим та якісь їм виплати. Плюс не пораховано те, що 0.5 млн ненайбідніших просто з'їбалися з рашки. І всі ці тенденції будуть лише наростати.
Згоден з Вами, що в довготривалій перспективі їх економіці пісець, але це нам не допоможе виграти війну. Щоб виграти війну економічними факторами потрібно щоб в них закінчились гроші, а вони цей момент поступовою девальвацією, урізанням бюджету і т.д. відтягують. P.S. До червня я був ярим прихильником економічної перемоги вже влітку-осені 2024, але москалі, нажаль, змінили свою поведінку зарано (я сподівався, що вони вживати заходи порятунку почнуть тільки після виборів весною 2024) і відтягують цей момент на 2025 рік
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 лип, 2023 12:54, всього редагувалось 2 разів.
Shaman написав:Байден може подобатись, може ні - це й є демократія. але оці переходи на особистості - це щось інше.
тим паче у українців - бо саме завдяки адміністрації Байдена ми бачимо й цю єдність Заходу проти Раші, й допомогу нам, й таке інше. й зрозуміло, чого його не люблять в Раші, а от у нас - викликає подив. в Раші його ще Бідон називають - типу гумор в них такий
Багато хто вважає, що саме Байден затягує війну. І по не зрозумілим причинам.
А починалась війна з його дозволу (прямого чи мовчазного, не так і важливо).
В Криму все добре, панікі нєт - керченський міст закритий (вдруге за сьогодні), залізна дорога - рух зупинений, нафтобаза палає (на залізничній станції Елєваторная селища "Октябрьскоє") йде евакуація в 5-км зоні від цього селища, бо там ще склад БК вибухає неподалік військового аеродрому. Пишуть, що дві Storm Shadow попрацювали у Красногвардійському р-ні.