Додано: Суб 22 лип, 2023 12:16



танки їздять тільки за посадками та лісом, по полю не їздять, так і запишем в ТТХ





Тобі баранина ясно сказали, що 1км від танку до посадки. Або 500 метрів . Це « це їздять за посадками та лісом»???Біля посадок чи лісу ти танк з 200 метрів не побачиш.Чи може у нас по 10 км степ без єдиної лісопосадки, як в пустелі??Антену типа «граблі» розверни, щоб танк знайти «за 100км»(с) , тормоз з трьома дипломами.Тобі, ідіоту, один раз відірвати б від 140 доларів в місяць та піднятись в небо. Ти б побачив, що при польоті навіть на 30 метрах над рельєфом ти перед собою бачиш лише найближчу посадку, яка за 1 км. Коли її перестрибнув , і розраховуєш побачити більше, ти бачиш наступну, знов за 1 км. Тобто на таких висотах ти перед собою бачиш вперед 1км, не більше. Треба підніматись. А там тебе чекає весь спектр ППО з РЛС.От знов убоге , яке в усьому «0» , яке з села роками не вилазило, патякає про устріци. Як і в кожній темі.З.І.район Токмак, де йдуть активні дії зараз. Всі межи великих квадратів - це лісопосадки. Це навіть частіше, ніж через 1км.У google earth є прекрасна функція в 3D. Можна вибрати висоту і «пролетіти» над місцевістю з будь яким курсом. Подивитись, що буде видно. Я так вивчаю невідомий район, коли на завданні може бути приглушений GPS і потрібно хоч трішки орієнтуватись на місцевості без gps. . По суті на ГМВ ти не бачиш перед собою нічого, а просто очікуєш, що зараз повинно зʼявитись в полі зору. Якщо вивчив район зарані. Але муха може прикрутити собі на голову кімнатну антену і побачити танк за 100км.