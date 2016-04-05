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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4701470247034704>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:33

  vt313 написав:
  Shaman написав:Байден може подобатись, може ні - це й є демократія. але оці переходи на особистості - це щось інше.

тим паче у українців - бо саме завдяки адміністрації Байдена ми бачимо й цю єдність Заходу проти Раші, й допомогу нам, й таке інше. й зрозуміло, чого його не люблять в Раші, а от у нас - викликає подив. в Раші його ще Бідон називають - типу гумор в них такий

Багато хто вважає, що саме Байден затягує війну. І по не зрозумілим причинам.

А починалась війна з його дозволу (прямого чи мовчазного, не так і важливо).

теорій змови багато. а на чому базуються ці припущення? - особливо про початок війни. Байден тоді півроку про неї казав, й попереджав про те, що не треба так робити. але плешивий карлик вирішив по-іншому

а про затягування війни - а як можна пришвидшити її закінчення? розбомбити Рашу? - було б чудово, але є перешкоди, на жаль...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:34

  Starikan написав:
К счастью, на Трухе Харьков из более 1800 комментов к статье о возможности сноса памятника Высоцкому не более нескольких десятков поддерживающих этот идиотизм.

Звісно, бо труха - руснявий паблік і читає його вата.

Нагадайте, набуя нам пам'ятник цьому наріку на брєжнєвському мерседесі, який всім своїм життям демонстрував саме те, як ніколи не жити простому совку? Бо совку завжли треба комусь поклонятися, як не трупу лєніна, так гараріну чи висоцькому?..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:40

  vt313 написав:
  Shaman написав:не треба плутати різні речі - бен Ладен - лідер терористів, які вбили тисячі людей.

Його потрібно було заарештувати і судити по закону. Так/ні? :oops:

Так, але він ховався там, де закону немає.

дивиться, тут дуже тонка межа, яку напевне неможливо формалізувати. але в принципі зрозуміло.

коли людина щось спочатку зробила, а потім отримала за це - один з критеріїв. по-друге, США визнали, що це вони зробили - від наприклад від Раші у випадку Літвіненко чи Скрипалей.

й головне - це має бути виключення, а не правило. бо як тільки це стає правилом - отримуємо диктатуру. а так бажано діяти за законом, це дуже важливо. й диктатори повинні закінчувати свої дні у суді, а не на тросі за машиною - хоча у випадку з тросом це на диктаторів впливає краще.

ідеального світу поки не існує :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:48

  Starikan написав:Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.

І в чому ж ця різниця полягає? Наш реальний ворог РФ прямо каже, що вони і є совок, правонаступники совка, а Україна - це їхня власна територія, територія совка, яку вони "звільняють". То де ж та різниця?..

І совок така ж саме "наша історія", як драка між гопником і дитиною на вулиці, яку він п**дить, їхня "спільна проблема".

Якщо це "ваша" історія, то хто такі ви?.. малоросійські колаборанти?
На чиєму боці ви були у вісімдесятих, Стуса чи Медведчука?..
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Суб 22 лип, 2023 13:56, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:51

  sergey_sryvkin написав:
  Starikan написав:
К счастью, на Трухе Харьков из более 1800 комментов к статье о возможности сноса памятника Высоцкому не более нескольких десятков поддерживающих этот идиотизм.

Звісно, бо труха - руснявий паблік і читає його вата.

Нагадайте, набуя нам пам'ятник цьому наріку на брєжнєвському мерседесі, який всім своїм життям демонстрував саме те, як ніколи не жити простому совку? Бо совку завжли треба комусь поклонятися, як не трупу лєніна, так гараріну чи висоцькому?..

я навіть не знав, що у Харкові є пам'ятник Висоцькому.

як на мене можна й залишити. але якщо знесуть, то теж трагедії не бачу. є процедура, нехай влада вирішує. Жадан же ще селфі з ним не робив :D

як співак, мені подобається.

а з приводу наркотиків - дуже багато творчих людей цим зловживають. хоча зараз подумав, що про українських музикантів такого не чув.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:57

чьи стихи?

  Shaman написав:як співак, мені подобається.

О вкусах не спорят: есть тысяча мнений
Я этот закон на себе испытал
Ведь даже Эйнштейн, физический гений
Весьма относительно всё понимал
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:59

  Shaman написав:
як співак, мені подобається.

Співак звісно талановитий, але пам'ятник набуя?
Що далі буде - шуфутинський, Shaman?. 'я узкій'?.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 13:59

Shaman дати нам багато зброї. Хоча б втричі більше ніж у москалів зараз в сво, або ввести нормальні санкції з повною забороненою будь-яких платежів і вторинними санкціями за торгівлю
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:05

  Shaman написав:теорій змови багато. а на чому базуються ці припущення? - особливо про початок війни. Байден тоді півроку про неї казав, й попереджав про те, що не треба так робити. але плешивий карлик вирішив по-іншому

а про затягування війни - а як можна пришвидшити її закінчення? розбомбити Рашу? - було б чудово, але є перешкоди, на жаль...


Чому Байден вивів посольство з України? А кораблі з Чорного моря?

РФ спокійно купує різні компонети західного виробництва. Можна зробити санкції реальними, а не формальними. Можна, але не роблять. Чому? Це не складно.
До речі, українським компаніям багато чого не продають. Теж можна вирішити.

Можна надати необхідну кількість зброї? Закони про ленд-ліз проголосовано. Чому не працюють?

Не скажу, що багато, але зустрічається, - американські військові готові воювати в Україні, як добровольці, не формально. Таких випадків було не мало в історії. Але потрібна політична воля президента.

Ну і при бажанні, США опускають ціни на нафту на будь який рівень. Це приб'є росію.
Але цього не роблять.

.....................

В догонку. Населення США, ЕС, в більшості, займає проукраїнську позицію, поки що. Політики тормозять волю населення. Вони не можуть цю позицію ігнорувати. Але притормозити допомогу можуть. Що і роблять.
Востаннє редагувалось vt313 в Суб 22 лип, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:06

Оккупационные власти Крыма подтверждают уничтожение не только склада боеприпасов, но и нефтебазы в Октябрьском.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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