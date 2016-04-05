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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47024703470447054706>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:07

  Water написав:
  Starikan написав:Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить

Как вы точно подметили. Лично вы не знаете, что москали сжигают все украинские книги, убивают людей, разговаривающих на украинском языке, которые родились и посмели жить? Вот такая у вас игра в они ворота.

Не слід розповідати страшні історії зараз.
Ще чотири роки тому люди, які розуміють, попереджали в тому числі і тут, про те, як "Идут в утиль Українські звичаї і традиції", "Українська родина"..."
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4657395#p4657395
Зараз вже нікого не цікавить скільки сімей реально не існує через те, що вони розділилися і багато хто вже живе самостійно. Продовжуйте, знайти стрілочника завжди можна.
Але не слiд забувати, що держави справді, як правило, руйнують самі себе зсередини.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:13

  vt313 написав:
  Shaman написав:теорій змови багато. а на чому базуються ці припущення? - особливо про початок війни. Байден тоді півроку про неї казав, й попереджав про те, що не треба так робити. але плешивий карлик вирішив по-іншому

а про затягування війни - а як можна пришвидшити її закінчення? розбомбити Рашу? - було б чудово, але є перешкоди, на жаль...


Чому Байден вивів посольство з України? А кораблі з Чорного моря?

РФ спокійно купує різні компонети західного виробництва. Можна зробити санкції реальними, а не формальними. Можна, але не роблять. Чому? Це не складно.
До речі, українським компаніям багато чого не продають. Теж можна вирішити.

Можна надати необхідну кількість зброї? Закони про ленд-ліз проголосовано. Чому не працюють?

Не скажу, що багато, але зустрічається, - американські військові готові воювати в Україні, як добровольці, не формально. Таких випадків було не мало в історії. Але потрібна політична воля президента.

Ну і при бажанні, США опускають ціни на нафту на будь який рівень. Це приб'є росію.
Але цього не роблять.

.....................

В догонку. Населення США, ЕС, в більшості, займає проукраїнську позицію, поки що. Політики тормозять волю населення. Вони не можуть цю позицію ігнорувати. Але притормозити допомогу можуть. Що і роблять.

Сенат США не прийняв поправку, яка зобов'язує оголошувати війну під час застосування п'ятої статті НАТО. От якось так.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:17

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
як співак, мені подобається.

Співак звісно талановитий, але пам'ятник набуя?
Що далі буде - шуфутинський, Shaman?. 'я узкій'?.

Пневмослон :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:19

  Shaman написав:
  vt313 написав:Його потрібно було заарештувати і судити по закону. Так/ні? :oops:

Так, але він ховався там, де закону немає.
.......


Таки ціль виправдовує засоби? :oops:

А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка? :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Гиркин потребовал от властей рф уважать международное право и выдать его Нидерландам.
И тут резко мы начинаем требовать соблюдения прав. Ну-ну...
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:26

  Дюрі-бачі написав:Shaman дати нам багато зброї. Хоча б втричі більше ніж у москалів зараз в сво, або ввести нормальні санкції з повною забороненою будь-яких платежів і вторинними санкціями за торгівлю

а є стільки зброї? ні у вас, ні у мене немає даних, де скільки зброї є й скільки можуть передати. не забувайте, що Раша користується запасами ще СРСР, як інколи просто необмежені, на жаль.

й головне, на Заході демократія - а значить є різі думки. економічні санкції - наносять шкоду й західним країнам. й більше страждає Європа - а як Байден може вплинути на Європу?

в нас є форумчани, які продали квартиру й задонатили все на ЗСУ? - немає. а чому ми від Заходу це вимагаємо? й окремо стоїть питання корупції...

я довіряю, що наші союзники роблять, що можуть. якщо щось не роблять, то значить є причини, ми просто про них не знаємо
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:29

I totally share your point of view
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 22 лип, 2023 14:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:31

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Shaman дати нам багато зброї. Хоча б втричі більше ніж у москалів зараз в сво, або ввести нормальні санкції з повною забороненою будь-яких платежів і вторинними санкціями за торгівлю

а є стільки зброї? ні у вас, ні у мене немає даних, де скільки зброї є й скільки можуть передати. не забувайте, що Раша користується запасами ще СРСР, як інколи просто необмежені, на жаль.

й головне, на Заході демократія - а значить є різі думки. економічні санкції - наносять шкоду й західним країнам. й більше страждає Європа - а як Байден може вплинути на Європу?

в нас є форумчани, які продали квартиру й задонатили все на ЗСУ? - немає. а чому ми від Заходу це вимагаємо? й окремо стоїть питання корупції...

я довіряю, що наші союзники роблять, що можуть. якщо щось не роблять, то значить є причини, ми просто про них не знаємо


Кілька сторінок назад, як боротися з вертольотами.

Просто надати генштабу ЗСУ інформацію з американських супутників. Всю і в реальному часі. Надати ключі.

Важко?
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:35

vt313 , мені здається вертольоти на дальностях до 100км від фронту не стоять довше, ніж пару годин, на одному місці.,А аеродроми в глибині прикриті в багато ешелонів. Рвати ппо можливо, але велика витрата Штормів. Поки що бʼють інші цілі, які і прикриті гірше, і ефект більший - склади БК і штаби старших офіцерів. Ну і казарми з великою кількістю мʼяса.

Може хто знає, хто на окупованих (ЯнаЮра?) під Чаплинкою аеродром орків функціонує, чи використовують лише для підскоку?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:41

  Hotab написав:vt313 , мені здається вертольоти на дальностях до 100км від фронту не стоять довше, ніж пару годин, на одному місці.,А аеродроми в глибині прикриті в багато ешелонів. Рвати ппо можливо, але велика витрата Штормів. Поки що бʼють інші цілі, які і прикриті гірше, і ефект більший - склади БК і штаби старших офіцерів. Ну і казарми з великою кількістю мʼяса.


Так з таких дальностей і не працюють.
Йшла розмова про роботу з засад при дальностях в 10 км.

А при дальностях в 100 км., і при засобах розвідки які є в США, вони не можуть вийти на позицію неочікувано. За 10 - 20 хв. буде чітко зрозуміло де буде атака.
Само-собою, після десятка втрат буде мінятися тактика, але вона вже буде слабшою за те про що тут писали.
vt313
 
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