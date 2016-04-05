vt313 написав:Його потрібно було заарештувати і судити по закону. Так/ні?
Так, але він ховався там, де закону немає. .......
Таки ціль виправдовує засоби?
А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка?
я відповів на це питання у частині, що ви не процитували, але відповім ще раз. треба робити за законом.
але виникає протиріччя - ти поводишся за законом, а твій супротивник виходить за рамки - бреше, порушує правила та інше. тому, в окремих випадках, в житті теж відходять від правил. як у случаї з Бен Ладеном чи терактом на Олімпіаді у Мюнхені.
але це саме виключення - а системно треба жити за законом.
це як дилема - чи правильно було б вбити Гітлера десь у 20хх роках - це ж вбивство. але для більшості це не дилема.
тому Карфаген має бути розрушений, а Раша має бути розвалена - хоча там теж люди, вони будуть страждати - але вони пройшли точку неповернення.
Так з таких дальностей і не працюють. Йшла розмова про роботу з засад при дальностях в 10 км.
Тоді я вас взагалі не зрозумів. Тактика армійської авіації (вона однакова для них і нас) пише, що на відстані 50-70км (в залежності в наступі, чи в обороні) від ЛБЗ готується майданчик підскоку. На ньому не можна бути більше 2х годин , бо його виявлять і накриють. Ну і по команді з нього зліт , підліт до ЛБЗ, нанесення удару і відхід або на інший майданчик (з паливом і БК) , або на домашній аеродром. Ніякі спостереження онлайн з супутників тут не домоможуть. Хіба на фарт. Супутники не бачать всю територію БД постійно.
Как в Одессе украли 14 млрд гривен. История в лицах В 2015 году одесский банк пророссийского олигарха-депутата Леонида Климова «Имексбанк» был признан неплатёжеспособным. История с воровством активов, тысячами обманутых вкладчиков, брошенной футбольной командой «Черноморец» и проданным стадионом продолжается почти 10 лет. Не смотря, на выигранные суды со стороны государства – Климов не понес никакого наказания и спокойно гуляет по Одессе. Сумма ущерба оценивается более чем в 14 млрд гривен. После продажи активов банка в бюджет страны вернулось чуть более 1 млрд гривен. А вот с Климова никто не потребовал возмещение разницы, и он не сел. Возможно это стало благодаря коррупционному переплетению всех вертикалей власти и правоохранителей. Вертикаль СБУ По вертикали Службы безопасности Украины историю «Имексбанка» курировал лично бывший руководитель СБУ Иван Баканов. Операционное управление выполняли: бывший начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов и Глава следственного управления СБУ Андрей Швец Вертикаль ГПУ В Одесской прокуратуре вопросы Климова крышевал одиозный прокурор Дима Вербицкий. Сегодня Вербицкий – заместитель Генпрокурора Костина. Вербицкий замкнул на себе всю экономику, в том числе забрали в Киев дело «Имекса». Так же в ГПУ вопросы Климова решает, уволенный с должности заместителя Генпрокурора Алексей Симоненко. Это тот, что попал в скандал из-за поездки в Испанию на Новый Год во время военного положения, но он до сих пор остается прокурором Офиса Генерального прокурора Украины. Кошельками и кураторами по Одессе были Борис Кауфман и Александр Грановский. Это та самая парочка, которую называли смотрящими за Одессой Футбольные вопросы решаел Президент федерации футбола Андрей Павелко. Судебная вертикаль По судам вопросы закрывали судья хозяйственного суда Лиля Грабован и председатель апелляционного хозсуда Наталья Богацкая.
А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка?
я відповів на це питання у частині, що ви не процитували, але відповім ще раз. треба робити за законом.
...
це як дилема - чи правильно було б вбити Гітлера десь у 20хх роках - це ж вбивство
Головне питання полягає в тому, хто саме є об'єктом закону. Римська демократія була не для всіх підряд, а тільки для демосу. Ті хомо сапієнс, що протиставляють себе суспільству і перестають бути його порядними членами, не є об'єктом закону. Їх треба нищити, як диких звірів чи русню. Це має бути позицією суспільства. Вони не заслуговують права на закон, якщо свідомо і суворо плюють на права інших.
А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка?
я відповів на це питання у частині, що ви не процитували, але відповім ще раз. треба робити за законом.
але виникає протиріччя - ти поводишся за законом, а твій супротивник виходить за рамки - бреше, порушує правила та інше. тому, в окремих випадках, в житті теж відходять від правил. як у случаї з Бен Ладеном чи терактом на Олімпіаді у Мюнхені.
але це саме виключення - а системно треба жити за законом.
це як дилема - чи правильно було б вбити Гітлера десь у 20хх роках - це ж вбивство. але для більшості це не дилема.
тому Карфаген має бути розрушений, а Раша має бути розвалена - хоча там теж люди, вони будуть страждати - але вони пройшли точку неповернення.
Просто не люблю багато вкладеного тексту. Я Вас зрозумів. Загалом, сам такий Тільки не потрібно звинувачувати когось в тому, що Ви готові робити самі. Був СРСР? Був. Закінчився? Закінчився. Все, поставили крапку і віддали історикам.
prodigy написав:............... 2.Хоч Солонин і єврей, але народився і 60 років мешкав в срср(рф) і навіть у єврея великодержавний шовінізм проявляється інколи (нещодавно Лад мені давав натяк стосовно фільму Солонина про війну срср-Фінляндія, де Солонин натякає про Бесарабію і Буковину -які сталін загарбав у 1940р і потім вони залишились в складі України)-це невихована поведінка Солонина(він це робить спонтанно, тому що його досі пече за євреїв у 1943-44 на Волині) але якщо так, то і Самара (де він народився) -теж загарбана у казахів територія.
Я не "давав натяк", а прямо порекомендовал Вам не ограничиваться 9 минутами, которые Вы мне посоветовали, а посмотреть и следующие за ними 10 мин. И Солонин тоже не "натякав про Бесарабію і Буковину". Он просто изложил факты. То, что они Вас не устаивают, в отличие от других фактов, это Ваша проблема. Факты будем выбирать по принципу "нравится - значит факт, не нравится - сделаем вид, что мы его не заметили, да и вообще его не было"? Территория Самары не принадлежала никому, там в 16 веке и границ-то не было. А вот Буковина много веков до 1940 не имела ничего общего ни с Россией, ни с Украиной. Да и с Бессарабией не всё так гладко, как Вам хотелось бы изобразить. Поэтому Вы и отмолчались, а теперь говорите о "намёках". И "це невихована поведінка Солонина".
ЛАД тупо заперечує історичні факти-СССР був партнером Гітлера перші 2 роки війни і несе спільну з Німеччиною відповідальність за цей злочин і не треба намагатись протиставити СРСР Німеччині, ці країни були тотожні .
Я не "заперечую історичні факти". Никогда не спорил с фактами, что в 39-40 Союз захватил часть Польши, Прибалтику, западную Белоруссию и Украину. Спорил только с Вашей тупой трактовкой этих фактов как "тотожності" Союза и гитлеровской Германии. Причём такая "трактовка" появилась у Вас совсем недавно.
Так з таких дальностей і не працюють. Йшла розмова про роботу з засад при дальностях в 10 км.
Тоді я вас взагалі не зрозумів. Тактика армійської авіації (вона однакова для них і нас) пише, що на відстані 50-70км (в залежності в наступі, чи в обороні) від ЛБЗ готується майданчик підскоку. На ньому не можна бути більше 2х годин , бо його виявлять і накриють. Ну і по команді з нього зліт , підліт до ЛБЗ, нанесення удару і відхід або на інший майданчик (з паливом і БК) , або на домашній аеродром. Ніякі спостереження онлайн з супутників тут не домоможуть. Хіба на фарт. Супутники не бачать всю територію БД постійно.
Мабудь що так. По дистанції треба БС знати, але схоже.
Допоможуть. Непоміченим вертоліт не буде, занадто сильний тепловий слід. Буде або знищений, або далеко.
Starikan написав:Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.
Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?
Дело фарион живет и процветает.
Вспомнилась очень давняя реприза Райкина, во времена еще ГинРяРы, а не Жванецкого. С критикой ограниченности литературного образования. Студентка восхищается Буниным, студент - Есениным, а грозный хор учителей тупо вещает: "Бунина - не было, а про Есенина прочитаете мелким шрифтом". Критика! В глубоком совке!
Ну, для махрового совка не було радянської окупації України в 1918 чи 1939. Всі жили дружно і весело, і слухали Висоцького. А для патріота війна з Москвою йде вже 350 років, не залежно від того, як себе називали в Кремлі. З поляками не менше, поки поляки не заспокоїлись.
І коли ж це вони "заспокоїлись"? После "волынской резни"? Или после того, как 40 лет были под "московской оккупацией"?
Так як ми зараз не знаємо Міцкевича, так само не будемо знати Пушкіна чи Висоцького, бо ми не Ірландія, яка втратила власну мову за 800 років своєї війни.
Кто Вам виноват, что Вы не знаете Мицкевича? Может, Вы не знаете и Байрона, и Гёте, и Бодлера с Гийомом, и Лонгфелло с Уитменом? Им от этого ни холодно, ни жарко.
Якщо людина, яка називає себе патріотом, не розуміє таких елементарних речей, то може не варто писати про те, в чоиу не розбираєшся? "Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?":)