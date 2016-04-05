RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 4703470447054706>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:43

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
як співак, мені подобається.

Співак звісно талановитий, але пам'ятник набуя?
Що далі буде - шуфутинський, Shaman?. 'я узкій'?.


не можу казати що добре вивчив Харків (був у 2017/18 3 рази за 3 місяці робив операцію батьку в ІПХС ім Сітенко), але загальне враження було негативне-типове совкове місто

був приємно здивований, що в Харкові є кількість проукраїнських сил які в лютому-березні 2022 вони і ЗСУ врятували місто від окупації ціною власного життя

стосовно пам'ятників-в Харкові їх багато, може навіть більше ніж у іншому місті
prodigy
 
Повідомлень: 9940
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:44

  vt313 написав:
  Shaman написав:
  vt313 написав:Його потрібно було заарештувати і судити по закону. Так/ні? :oops:

Так, але він ховався там, де закону немає.
.......


Таки ціль виправдовує засоби? :oops:

А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка? :D

я відповів на це питання у частині, що ви не процитували, але відповім ще раз. треба робити за законом.

але виникає протиріччя - ти поводишся за законом, а твій супротивник виходить за рамки - бреше, порушує правила та інше. тому, в окремих випадках, в житті теж відходять від правил. як у случаї з Бен Ладеном чи терактом на Олімпіаді у Мюнхені.

але це саме виключення - а системно треба жити за законом.

це як дилема - чи правильно було б вбити Гітлера десь у 20хх роках - це ж вбивство. але для більшості це не дилема.

тому Карфаген має бути розрушений, а Раша має бути розвалена ;) - хоча там теж люди, вони будуть страждати - але вони пройшли точку неповернення.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3870
З нами з: 29.09.19
Подякував: 464 раз.
Подякували: 1094 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:52

У цієї війни є тільки два сценарії: Подоляк озвучив можливий

prodigy
 
Повідомлень: 9940
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:53

vt313 ,

Так з таких дальностей і не працюють.
Йшла розмова про роботу з засад при дальностях в 10 км.


Тоді я вас взагалі не зрозумів. Тактика армійської авіації (вона однакова для них і нас) пише, що на відстані 50-70км (в залежності в наступі, чи в обороні) від ЛБЗ готується майданчик підскоку. На ньому не можна бути більше 2х годин , бо його виявлять і накриють. Ну і по команді з нього зліт , підліт до ЛБЗ, нанесення удару і відхід або на інший майданчик (з паливом і БК) , або на домашній аеродром. Ніякі спостереження онлайн з супутників тут не домоможуть. Хіба на фарт. Супутники не бачать всю територію БД постійно.
Hotab
 
Повідомлень: 9507
З нами з: 15.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 2027 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 14:55

https://www.facebook.com/sekretikiotiro ... i76EQyDDWl

Как в Одессе украли 14 млрд гривен. История в лицах
В 2015 году одесский банк пророссийского олигарха-депутата Леонида Климова «Имексбанк» был признан неплатёжеспособным.
История с воровством активов, тысячами обманутых вкладчиков, брошенной футбольной командой «Черноморец» и проданным стадионом продолжается почти 10 лет.
Не смотря, на выигранные суды со стороны государства – Климов не понес никакого наказания и спокойно гуляет по Одессе. Сумма ущерба оценивается более чем в 14 млрд гривен. После продажи активов банка в бюджет страны вернулось чуть более 1 млрд гривен. А вот с Климова никто не потребовал возмещение разницы, и он не сел.
Возможно это стало благодаря коррупционному переплетению всех вертикалей власти и правоохранителей.
Вертикаль СБУ
По вертикали Службы безопасности Украины историю «Имексбанка» курировал лично бывший руководитель СБУ Иван Баканов. Операционное управление выполняли: бывший начальник Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрей Наумов и Глава следственного управления СБУ Андрей Швец
Вертикаль ГПУ
В Одесской прокуратуре вопросы Климова крышевал одиозный прокурор Дима Вербицкий. Сегодня Вербицкий – заместитель Генпрокурора Костина. Вербицкий замкнул на себе всю экономику, в том числе забрали в Киев дело «Имекса». Так же в ГПУ вопросы Климова решает, уволенный с должности заместителя Генпрокурора Алексей Симоненко. Это тот, что попал в скандал из-за поездки в Испанию на Новый Год во время военного положения, но он до сих пор остается прокурором Офиса Генерального прокурора Украины.
Кошельками и кураторами по Одессе были Борис Кауфман и Александр Грановский. Это та самая парочка, которую называли смотрящими за Одессой
Футбольные вопросы решаел Президент федерации футбола Андрей Павелко.
Судебная вертикаль
По судам вопросы закрывали судья хозяйственного суда Лиля Грабован и председатель апелляционного хозсуда Наталья Богацкая.
prodigy
 
Повідомлень: 9940
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3150 раз.
Подякували: 3221 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:00

  Shaman написав:
  vt313 написав:
Таки ціль виправдовує засоби? :oops:

А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка? :D

я відповів на це питання у частині, що ви не процитували, але відповім ще раз. треба робити за законом.


...

це як дилема - чи правильно було б вбити Гітлера десь у 20хх роках - це ж вбивство

Головне питання полягає в тому, хто саме є об'єктом закону. Римська демократія була не для всіх підряд, а тільки для демосу.
Ті хомо сапієнс, що протиставляють себе суспільству і перестають бути його порядними членами, не є об'єктом закону. Їх треба нищити, як диких звірів чи русню. Це має бути позицією суспільства. Вони не заслуговують права на закон, якщо свідомо і суворо плюють на права інших.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1570
З нами з: 19.02.14
Подякував: 495 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:03

  Shaman написав:
  vt313 написав:
  Shaman написав:
Таки ціль виправдовує засоби? :oops:

А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка? :D

я відповів на це питання у частині, що ви не процитували, але відповім ще раз. треба робити за законом.

але виникає протиріччя - ти поводишся за законом, а твій супротивник виходить за рамки - бреше, порушує правила та інше. тому, в окремих випадках, в житті теж відходять від правил. як у случаї з Бен Ладеном чи терактом на Олімпіаді у Мюнхені.

але це саме виключення - а системно треба жити за законом.

це як дилема - чи правильно було б вбити Гітлера десь у 20хх роках - це ж вбивство. але для більшості це не дилема.

тому Карфаген має бути розрушений, а Раша має бути розвалена ;) - хоча там теж люди, вони будуть страждати - але вони пройшли точку неповернення.


Просто не люблю багато вкладеного тексту.
Я Вас зрозумів. Загалом, сам такий :oops:
Тільки не потрібно звинувачувати когось в тому, що Ви готові робити самі.
Був СРСР? Був. Закінчився? Закінчився. Все, поставили крапку і віддали історикам.
vt313
 
Повідомлень: 260
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:15

  prodigy написав:...............
2.Хоч Солонин і єврей, але народився і 60 років мешкав в срср(рф) і навіть у єврея великодержавний шовінізм проявляється інколи (нещодавно Лад мені давав натяк стосовно фільму Солонина про війну срср-Фінляндія, де Солонин натякає про Бесарабію і Буковину -які сталін загарбав у 1940р і потім вони залишились в складі України)-це невихована поведінка Солонина(він це робить спонтанно, тому що його досі пече за євреїв у 1943-44 на Волині) але якщо так, то і Самара (де він народився) -теж загарбана у казахів територія.

Я не "давав натяк", а прямо порекомендовал Вам не ограничиваться 9 минутами, которые Вы мне посоветовали, а посмотреть и следующие за ними 10 мин. И Солонин тоже не "натякав про Бесарабію і Буковину". Он просто изложил факты. То, что они Вас не устаивают, в отличие от других фактов, это Ваша проблема.
Факты будем выбирать по принципу "нравится - значит факт, не нравится - сделаем вид, что мы его не заметили, да и вообще его не было"?
Территория Самары не принадлежала никому, там в 16 веке и границ-то не было. А вот Буковина много веков до 1940 не имела ничего общего ни с Россией, ни с Украиной. Да и с Бессарабией не всё так гладко, как Вам хотелось бы изобразить. Поэтому Вы и отмолчались, а теперь говорите о "намёках". И "це невихована поведінка Солонина".

ЛАД тупо заперечує історичні факти-СССР був партнером Гітлера перші 2 роки війни і несе спільну з Німеччиною відповідальність за цей злочин і не треба намагатись протиставити СРСР Німеччині, ці країни були тотожні .

Я не "заперечую історичні факти".
Никогда не спорил с фактами, что в 39-40 Союз захватил часть Польши, Прибалтику, западную Белоруссию и Украину.
Спорил только с Вашей тупой трактовкой этих фактов как "тотожності" Союза и гитлеровской Германии. Причём такая "трактовка" появилась у Вас совсем недавно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4730 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:20

  Hotab написав:vt313 ,

Так з таких дальностей і не працюють.
Йшла розмова про роботу з засад при дальностях в 10 км.


Тоді я вас взагалі не зрозумів. Тактика армійської авіації (вона однакова для них і нас) пише, що на відстані 50-70км (в залежності в наступі, чи в обороні) від ЛБЗ готується майданчик підскоку. На ньому не можна бути більше 2х годин , бо його виявлять і накриють. Ну і по команді з нього зліт , підліт до ЛБЗ, нанесення удару і відхід або на інший майданчик (з паливом і БК) , або на домашній аеродром. Ніякі спостереження онлайн з супутників тут не домоможуть. Хіба на фарт. Супутники не бачать всю територію БД постійно.


Мабудь що так. По дистанції треба БС знати, але схоже.

Допоможуть. Непоміченим вертоліт не буде, занадто сильний тепловий слід.
Буде або знищений, або далеко.
vt313
 
Повідомлень: 260
З нами з: 14.01.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 15:33

  lapay написав:
  Starikan написав:Это перекрасившиеся конъюнктурщики-дебилы, не понимающие разницу между нашим реальным врагом - нынешней РФ, и давно почившем в бозе "совком", который - и наша история также.

Академик Погорелов - гордость харьковской и Украинской математики - в 2000 году уехал в Москву - тоже предатель? и нужно уничтожить всю память о нем?

Дело фарион живет и процветает.

Вспомнилась очень давняя реприза Райкина, во времена еще ГинРяРы, а не Жванецкого. С критикой ограниченности литературного образования. Студентка восхищается Буниным, студент - Есениным, а грозный хор учителей тупо вещает: "Бунина - не было, а про Есенина прочитаете мелким шрифтом".
Критика! В глубоком совке!

Ну, для махрового совка не було радянської окупації України в 1918 чи 1939. Всі жили дружно і весело, і слухали Висоцького. А для патріота війна з Москвою йде вже 350 років, не залежно від того, як себе називали в Кремлі. З поляками не менше, поки поляки не заспокоїлись.

І коли ж це вони "заспокоїлись"?
После "волынской резни"?
Или после того, как 40 лет были под "московской оккупацией"?
Так як ми зараз не знаємо Міцкевича, так само не будемо знати Пушкіна чи Висоцького, бо ми не Ірландія, яка втратила власну мову за 800 років своєї війни.

Кто Вам виноват, что Вы не знаете Мицкевича? Может, Вы не знаете и Байрона, и Гёте, и Бодлера с Гийомом, и Лонгфелло с Уитменом? Им от этого ни холодно, ни жарко.

Якщо людина, яка називає себе патріотом, не розуміє таких елементарних речей, то може не варто писати про те, в чоиу не розбираєшся? "Может лучше про реактор, про любимый лунный трактор?":)

Це Ви про себе?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 25277
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5080 раз.
Подякували: 4730 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 4703470447054706>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118484
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494451
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (690)
22.07.2023 15:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.