Додано: Суб 22 лип, 2023 14:44

vt313 написав: Shaman написав: vt313 написав: Його потрібно було заарештувати і судити по закону. Так/ні? Його потрібно було заарештувати і судити по закону. Так/ні?

Так, але він ховався там, де закону немає.

....... Так, але він ховався там, де закону немає........



Таки ціль виправдовує засоби?



А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка? Таки ціль виправдовує засоби?А доцільно боротися з совком, методами того ж самого совка?

я відповів на це питання у частині, що ви не процитували, але відповім ще раз. треба робити за законом.але виникає протиріччя - ти поводишся за законом, а твій супротивник виходить за рамки - бреше, порушує правила та інше. тому, в окремих випадках, в житті теж відходять від правил. як у случаї з Бен Ладеном чи терактом на Олімпіаді у Мюнхені.але це саме виключення - а системно треба жити за законом.це як дилема - чи правильно було б вбити Гітлера десь у 20хх роках - це ж вбивство. але для більшості це не дилема.тому Карфаген має бути розрушений, а Раша має бути розвалена- хоча там теж люди, вони будуть страждати - але вони пройшли точку неповернення.