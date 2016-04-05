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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:39
Hotab написав:ЛАД
..............
Але це не оте показане ЛАД-ом : у них є така зброя, проти якої ми нічого не можемо зробити -Ка52
. Не так це. Там щоразу екіпаж і дороблена машина йде на жахливий ризик , який далеко не завжди успішно закінчується.Хто кого перехитрить: ПЗРК-ник чи пілот ка52.
Мне просто интересно, когда Вы перестанете приписывать другим свои домыслы?
Я хоть слово писал о "ми нічого не можемо зробити"?
Просто интересно было разобраться в оружии противника. Вам, думаю, это тоже полезно.
Технику и тактику врага знать надо обязательно. Тем более, действующему офицеру. Если он собирается воевать не только в Сомали.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:41
sergey_sryvkin написав:
Нагадайте, набуя нам пам'ятник
Ещё раз: вы спрашиваете, почему памятник Высоцкому установлен под скалодромом и секцией скалолазания?
Хм...ну, наверное, потому, что ещё 60 лет назад он прекрасно раскрыл, популяризировал и романтизировал этот весьма непростой спорт в своем творчестве.
Предположу, также, что именно по этой причине на постаменте высечены фрагменты из песен к фильму "Вертикаль", а не что-то другое.
Или у вас есть другое объяснение?
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juristkostya
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:44
Hotab написав:
.........
Старікан, обіцяв не читати. Що не вийшло, «мачо»?
Донати це прекрасно. Але без переусвідомлення совкодрочерами , без надання олнозначної оцінки коаїні-гнилі раковій, пройде десяток років і внуки Ладів з Старіканами будуть шукати дружби з хорошими руськими і вибирати на виборах вітренок з Януковичами.
Почитал письма некоторых форумчан.
Просто поразительно, насколько могут измениться люди за каких-то 3-4 года.
Так і є!!
Херсон прокинувся, нема вже «не всьо так адназначна».
Харків в більшості. Навіть міста Донбасу. Діди замшелі -ні! У них хороші руські, совок нє плох. Агресивна країна защищала свои границы (невже Лад забув свої слова?? Вони були сказані як реакція на переслідування і винищення в Криму проукраїнських татар) . «Нє пріпісивайтє мнє»
Нагадайте, а хто тут з Мунтян носився до війни? Розказував, яка розумна. Ну і хай, що голову не миє. Всі знають де вона зараз?
І вся оця шобла там , яку захищали «нефаріони». Яку вибирали на виборах оці лади з старіканами.
Ни я, ни Старикан никогда не голосовали ни за Витренко, ни за Януковича. И никогда не "носились" с Мунтян.
А Вы, "мачо", лучше воевали бы на фронте с врагом, чем на форуме с теми, кто не кричит "ура!" по поводу любого Вашего (или любого другого) слова.
В отличие от Вас Успих пишет не из тёплой квартиры, а из блиндажа/окопа. А Вы его тут всё время "жизни учите" и периодически обвиняете бог знает в чём.
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 15:52
ЛАД написав:
"Можуть" не значить дадуть.
А взагалі, не набридло малювати рожевим олівцем завтрашній кінець РФ?
Все відбувається дуже чітко - тільки що передали, що від касетних боєприпасів загинув орківський пропагандист - ростіслав журавльов та ще кілька пропагандистів поранено.
Власне я так прикинув, що касетні боєприпаси ефективно використовувати не проти піхоти в польових укриттях - бо тоді для ураження потрібно влучання боєприпасу безпосередньо в дах бліндажу або перекритої щілини - і то він цей дах проб'є кумулятивним струменем а чи буде піхотинець або ящик з БК під місцем пробиття чи не буде - це вже імовірнісна задачка.
А от на всяких ротаціях, підвозі їжі та б/к будь який транспортний засіб перетворюється на дуже добру ціль. І якщо неброньовані гарантовано посіче уламками то в броньований є достатньо велика ймовірність влучання кумулятивного елемента з усіма наслідками хоч до ураження особового складу уламками броні при пробитті.
Власне сам гіркин розказав як орки дійшли покращення стану дефіциту бюджету - заморожуючи виплати по кілька місяців оркам з ОРДЛО.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:01
fler написав: ЛАД написав:
А взагалі, не набридло малювати рожевим олівцем завтрашній кінець РФ?
А шо в цьому поганого? Думки матеріальні
От "материальности думок" розовые картинки не превратятся в реальность.
Но они вызывают ненужные иллюзии и расслабляют.
Зачем воевать, если РФ завтра сама истощится и рухнет?
Розумію вашу стурбованість за хароших руськіх, але звиняйте.
Звиняю.
ЛАД написав:
Я вже не пам'ятаю, на коли Ви обіцяли фінансовий крах Росії?
Я нагадаю. Набіуліна сказала, що вже цієї осені, вересень-жовтень.
Подивимось.
Також ви регулярно скиглите про "як все погано у нашої промисловості". Тож доповідаю:
UNIDO приєдналася до тих, хто буде вкладати гроші у розвиток нашої промисловості. На наступні 4 місяці виділено кошти на розробку бізнес-плана, зокрема щодо розвитку індустріальних парків у 5 областях країни, а потім будуть фінансуватися конкретні заходи.
Я не "скиглю", а годами
пишу о необходимости промышленности.Вы
этого никогда не поддерживали, а теперь приєднання UNIDO выставляете как огромное достижение (уж не Ваше ли личное?).
И когда это всё будет, если только на "розробку бізнес-плана" 4 месяца. А когда будет и в каких масштабах в реальности, посмотрим.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:06
vt313 написав: ЛАД написав: Faceless написав:
Та навіть звичайна тополя чи сосна від 20м
И много Вы таких видели в наших защитных лесополосах?
Так много не надо.
Чисто теоретически вариантов укрыться больше, чем вариантов атаки с засады.
В степи не так много.
Если конкретно, нужно смотреть БУ СВ. Потом уже о чем-то говорить.
Нужно.
И нужно анализировать реальный боевой опыт и менять уставы.
Думаю, что по результатам нашей войны много будет пересмотрено в наставлениях всех серьёзных армий.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:14
juristkostya написав: sergey_sryvkin написав:
Нагадайте, набуя нам пам'ятник
Ещё раз: вы спрашиваете, почему памятник Высоцкому установлен под скалодромом и секцией скалолазания?
Хм...ну, наверное, потому, что ещё 60 лет назад он прекрасно раскрыл, популяризировал и романтизировал этот весьма непростой спорт в своем творчестве.
Предположу, также, что именно по этой причине на постаменте высечены фрагменты из песен к фильму "Вертикаль", а не что-то другое.
Или у вас есть другое объяснение?
а в такому контексті - тоді нехай стоїть. цей пам'ятник до совєцької влади немає ніякого відношення.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:19
vitaliiangel написав:
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Прежде всего Украина ни на кого не нападала и не завоёвывала.
Потому что никогда не существовала как самостоятельное современное государство.
Если говорить о древности, то и княжества времён Киевской Руси. и запорожцы воевали так же, как все другие народы.
Было бы уместнее поставить памятник Андрею Кузьменко или Раисе Кириченко. По крайней мере, детям будет легче понять кто это.
Ставьте. Кто-то запрещает?
И не расписывайтесь за детей, которых у Вас пока нет.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:22
vitaliiangel написав: Hotab написав:vitaliiangel
,хм, я тільки зараз дізнався, що французи нам таких пару дали.
меня впечатлило. французы не пальцем деланые.
трындец, форум в какой-то параллельной вселенной существует....
Франция - одна из всего ДВУХ стран в мире (наряду США), имеющих атомные авианосцы.
Франция тянет свою полностью национальную космическую программу на базе носителя "Ариан".
Франция имеет полноценную "ядерную триаду" (ядерные заряды наземного + воздушного + морского базирования) - опять же, таких стран всего 3 или 4 в мире.
Но всегда найдутся уникумы, которые удивятся, что Франция, оказывается, может произвести современную "Катюшу".....
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Додано: Суб 22 лип, 2023 16:22
Water написав:
.........
Чтобы 2 раза не вставать, ЛАД
у за новый завод Интел в Германии. Да, там могут работать только 600 человек. Это высокотехнологичный завод, в цехах нет освещения, некоторые помещения заполнены не воздухом. У станка круглосуточно "стоят" роботы. Естественно все это стоит не дешево и никто не будет набирать туевухучу Вась с паяльниками.
600 рабочих мест тоже дело.
Но только хотелось бы ссылку, а не просто Ваши слова.
Остальное Вам объяснять не буду. Бесполезно.
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