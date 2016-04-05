Hotab написав:

у них є така зброя, проти якої ми нічого не можемо зробити -Ка52

..............Але це не оте показане ЛАД-ом :. Не так це. Там щоразу екіпаж і дороблена машина йде на жахливий ризик , який далеко не завжди успішно закінчується.Хто кого перехитрить: ПЗРК-ник чи пілот ка52.