Додано: Суб 22 лип, 2023 16:51

Дюрі-бачі написав: Згоден з Вами, що в довготривалій перспективі їх економіці пісець, але це нам не допоможе виграти війну. Щоб виграти війну економічними факторами потрібно щоб в них закінчились гроші, а вони цей момент поступовою девальвацією, урізанням бюджету і т.д. відтягують.

P.S. До червня я був ярим прихильником економічної перемоги вже влітку-осені 2024, але москалі, нажаль, змінили свою поведінку зарано (я сподівався, що вони вживати заходи порятунку почнуть тільки після виборів весною 2024) і відтягують цей момент на 2025 рік Згоден з Вами, що в довготривалій перспективі їх економіці пісець, але це нам не допоможе виграти війну. Щоб виграти війну економічними факторами потрібно щоб в них закінчились гроші, а вони цей момент поступовою девальвацією, урізанням бюджету і т.д. відтягують.P.S. До червня я був ярим прихильником економічної перемоги вже влітку-осені 2024, але москалі, нажаль, змінили свою поведінку зарано (я сподівався, що вони вживати заходи порятунку почнуть тільки після виборів весною 2024) і відтягують цей момент на 2025 рік

Все буде значно швидше. Поки йде до того, що зернова угода не відновиться.Далі є 2 сценарія:- бідні країни згадують анекдот про чорну ковбасу, бо світові ціни на продовольство зростають десь удвічі-утричі. Падають ціни на нафту бо тим самим бідним країнам навіть нафту зі знижкою нема на що купувати. рф не може задовільнити світовий попит на продовольство через слабку логістику та додатковий призов до армії. Справа в тому, що рф дуже урбанізована країна і працездатного населення в селах живе відсотків до 20 від населення. З них - лише половина на півдні і в центрі, тобто в регіонах які суттєво впливають на виробництво зерна. Математика рашки дуже проста. В них десь 70 мільйонів в працездатному (призивному) віці. Чоловіків з них - половина.лише 20% сільське населення. Тобто десь 7 мільйонів. В суттєво сільськогосподарських районах мешкає десь половина тобото 3,5 мільйони. Ті, що живуть в містах набагато більше "відмазані" від армії та мобілізації - працюють на оборонних заводах, чиновниками, силовиками, в "критичних" сферах (ІТ або банківська система). Тобто в орківському суспільстві при мобілізації вигрібаються переважно селяни, водії, працівники торгівлі, працівники СТО, офіціанти, будівельники. Працівники міст можуть виїхати за кордон - втекти від мобілізації. Тобто із 3,5 мільйонів, які забезпечують виробництво переважної частини зерна в рф кожна хвиля мобілізації вигрібає по 100-200 тис. Відповідно 2 хвилі вигребуть близько 10% чоловічого населення сільськогосподарчих регіонів рф. В умовах дефіциту запчастин на західну сільгосптехніку - просто впаде виробництво зерна.- ЗСУ виходить на берег Азовського моря. Починається активні бойові дії на все море - торгівля стає як нафтою так і частково зерном. Удари по портам рф на Азовському морі, де базується морська охорона фсб або по військовим базам є цілком адекватними.В обох варіантах падає експортна виручка рф від нафти. Дефіцит бюджету. Фінансовий колапс який доповнюється військовими втратами.