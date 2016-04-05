vitaliiangel написав:............... Прежде всего Украина ни на кого не нападала и не завоёвывала.
Потому что никогда не существовала как самостоятельное современное государство. Если говорить о древности, то и княжества времён Киевской Руси. и запорожцы воевали так же, как все другие народы.
Історія української державності більша й давніша за ту ж російську. Війни в середньовіччі були буденною справою, але жодне українське державне утворення не вело загарбницьких війн і не провадило геноцид на захоплених територіях
vitaliiangel написав:............... Прежде всего Украина ни на кого не нападала и не завоёвывала.
Потому что никогда не существовала как самостоятельное современное государство. Если говорить о древности, то и княжества времён Киевской Руси. и запорожцы воевали так же, как все другие народы.
Історія української державності більша й давніша за ту ж російську. Війни в середньовіччі були буденною справою, але жодне українське державне утворення не вело загарбницьких війн і не провадило геноцид на захоплених територіях
Прежде, чем развивать эту мысль, хотелось бы уточнить, что мы будем понимать под "украинским государственным образованием" (формат данных: название, даты существования). Спасибо
P.S. Кстати, не будем забывать, что государственность восточных славян самым прямым образом вытекает из скандинавского влияние. Поэтому (по самым очевидным причинам) славянская государственность в районах Старой Ладоги/Новгорода/Пскова возникла раньше, чем в Поднепровье.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 22 лип, 2023 16:36, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat написав:.......... а теперішня русня звідки взялася? вона самий звичайний потомок того совдепа. ше повно тих, хто, як ви пишете, "народився і працював до 1991го", і надодачу, молоді покоління з промити мізками, які сумують за сталіним. нам теж такими бути? і те, що це теж наша історія, ше нічого не означає. історія різною буває. нацистська окупація теж наша історія, сумуватимемо за нею? фаріон вам скрізь ввижається і заважає. а царьов (ну шаріков ж реальний) та різноманітні їм подібні, за яких ви з ладом та іншими ностальгуючими за совдепом голосували, вам скрізь чомусь не ввижається і не заважає?
Повторю. Ни я, ни Старикан за царёва не голосовали. И с ними на сегодня, к счастью, покончено. Надеюсь, окончательно. А вот с Фарион нет. Она живёт и процветает. И те, кто не настолько одиозный, ещё больше. Не надо "сумувати за сталіним", но и перегибать палку в другую сторону не стоит. И прежде, чем осуждать тех, кто против сноса памятника Высоцкому, стоит подумать. Или как сталинисты "железной рукой поведёте человечество (Украину) к счастью"?
wild.tomcat написав:.......... а теперішня русня звідки взялася? вона самий звичайний потомок того совдепа. ше повно тих, хто, як ви пишете, "народився і працював до 1991го", і надодачу, молоді покоління з промити мізками, які сумують за сталіним. нам теж такими бути? і те, що це теж наша історія, ше нічого не означає. історія різною буває. нацистська окупація теж наша історія, сумуватимемо за нею? фаріон вам скрізь ввижається і заважає. а царьов (ну шаріков ж реальний) та різноманітні їм подібні, за яких ви з ладом та іншими ностальгуючими за совдепом голосували, вам скрізь чомусь не ввижається і не заважає?
Повторю. Ни я, ни Старикан за царёва не голосовали. И с ними на сегодня, к счастью, покончено. Надеюсь, окончательно. А вот с Фарион нет. Она живёт и процветает. И те, кто не настолько одиозный, ещё больше. Не надо "сумувати за сталіним", но и перегибать палку в другую сторону не стоит. И прежде, чем осуждать тех, кто против сноса памятника Высоцкому, стоит подумать. Или как сталинисты "железной рукой поведёте человечество (Украину) к счастью"?
Хм, я про Фаріон вже більше року мабуть нічого не чув, може вона там десь і процвітає, але вже ні на що не впливає
Shaman написав:.......... ніколи не цікавився, але стало відкриттям, що в СРСР Судоплатова репресували, 15 років за гратами, а реабілітували вже в 1992, після розвалу СРСР. з іншого боку - класичний терорист.
Как и любой директор ЦРУ и, наверное, любой другой спецслужбы. Убийство бен Ладена тоже терроризм? И Барак Обама - террорист?
не треба плутати різні речі - бен Ладен - лідер терористів, які вбили тисячі людей.
а кого вбили за участю Судоплатова - Троцького, Коновальця, Бандеру? вбивати політичних противників в цивілізованому світі давно не комільфо. а ось Раша відновила це в 21 сторіччі. може виокремити Шухевича - там був реальний збройний спротив.
Давно, це коли? А бен Ладен, так, лідер. Але не знаю, сам вбивав чи ні. "За це його треба судити, а не "без суда і слідства" - так?
а крім того Судоплатов був підлеглим Берії - за що його й репресували. яке у вас ставлення до Лаврентія Палича?
Судоплатова репрессировали не за это и не поэтому.
fler написав:Також ви регулярно скиглите про "як все погано у нашої промисловості". Тож доповідаю: UNIDO приєдналася до тих, хто буде вкладати гроші у розвиток нашої промисловості. На наступні 4 місяці виділено кошти на розробку бізнес-плана, зокрема щодо розвитку індустріальних парків у 5 областях країни, а потім будуть фінансуватися конкретні заходи.
Я не "скиглю", а годами пишу о необходимости промышленности.
Багато публікацій маєте, окрім постів на цьому форумі?
ЛАД написав:Вы этого никогда не поддерживали,
Брехня. Сперечалася з усіма, хто на форумі намагався довести, що наша країна є аграрною. Поки що вона індустріально-аграрна. Вам теж наводила статистику нашого експорту, де видно, що аграрна частка менше промислової. І я показувала (не лише на цьому форумі), що тільки розвиток промисловості може вивести нашу країну із зубожіння. Вашу деменцію вибачаю.))
ЛАД написав: а теперь приєднання UNIDO выставляете как огромное достижение (уж не Ваше ли личное?). И когда это всё будет, если только на "розробку бізнес-плана" 4 месяца.
Приєднання UNIDO до відбудови це таке ж досягнення, як, наприклад, приєднання USAID (https://agravery.com/uk/posts/show/usai ... enna-zemel) або МВФ (фінансування відбудови інфраструктури). "когда это всё будет" - одразу по завершенню війни. Який сенс зараз вливати великі кошти в те, що "хароші руські" завтра можуть бомбанути? Головне, що ці організації вже бачать кінець війни та нашу перемогу, інакше б не розробляли таких планів взагалі.
wild.tomcat написав:.......... а теперішня русня звідки взялася? вона самий звичайний потомок того совдепа. ше повно тих, хто, як ви пишете, "народився і працював до 1991го", і надодачу, молоді покоління з промити мізками, які сумують за сталіним. нам теж такими бути? і те, що це теж наша історія, ше нічого не означає. історія різною буває. нацистська окупація теж наша історія, сумуватимемо за нею? фаріон вам скрізь ввижається і заважає. а царьов (ну шаріков ж реальний) та різноманітні їм подібні, за яких ви з ладом та іншими ностальгуючими за совдепом голосували, вам скрізь чомусь не ввижається і не заважає?
Повторю. Ни я, ни Старикан за царёва не голосовали. И с ними на сегодня, к счастью, покончено. Надеюсь, окончательно. А вот с Фарион нет. Она живёт и процветает. И те, кто не настолько одиозный, ещё больше. Не надо "сумувати за сталіним", но и перегибать палку в другую сторону не стоит. И прежде, чем осуждать тех, кто против сноса памятника Высоцкому, стоит подумать. Или как сталинисты "железной рукой поведёте человечество (Украину) к счастью"?
так, ніхто не голосував, він себе сам вибрав. самі подивитеся результати виборів 2012 в розрізі регіонів? і якщо зараз немає самого царьова, то повно його послідовників, копій, яких теж, напевно, не ви вибирали. і які ще ті презервативи, але ви вчепилися чомусь саме до фаріон. вона вам особисто в борш нагадила чи яким іншим чином образила, що ви та старікан її постійно згадуєте? вона теж давно не при справах, і якби ви її не згадували, то всі вже б давно забули б про неї. але ні, вона вам муляє, не "царьови" різні, а саме вона. а на висоцького і його памятник мені взагалі начхати, я лише нагадав, що він був наркоманом, від чого і власне загнувся. і що як приклад для наслідування то не дуже. і все, нічого більше.
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Суб 22 лип, 2023 16:52, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Как и любой директор ЦРУ и, наверное, любой другой спецслужбы. Убийство бен Ладена тоже терроризм? И Барак Обама - террорист?
не треба плутати різні речі - бен Ладен - лідер терористів, які вбили тисячі людей.
а кого вбили за участю Судоплатова - Троцького, Коновальця, Бандеру? вбивати політичних противників в цивілізованому світі давно не комільфо. а ось Раша відновила це в 21 сторіччі. може виокремити Шухевича - там був реальний збройний спротив.
Давно, це коли? А бен Ладен, так, лідер. Але не знаю, сам вбивав чи ні. "За це його треба судити, а не "без суда і слідства" - так?
а крім того Судоплатов був підлеглим Берії - за що його й репресували. яке у вас ставлення до Лаврентія Палича?
Судоплатова репрессировали не за это и не поэтому.
та навіть СРСР - вбивство Бандери було одним з останніх вбивств за кордоном.я навіть не скажу, коли західні країни вбивали когось за кордоном з політичних противників - ви скажіть.
а за що ж репресували Судоплатова? за вбивство Бандери чи Коновальця?
Дюрі-бачі написав:Згоден з Вами, що в довготривалій перспективі їх економіці пісець, але це нам не допоможе виграти війну. Щоб виграти війну економічними факторами потрібно щоб в них закінчились гроші, а вони цей момент поступовою девальвацією, урізанням бюджету і т.д. відтягують. P.S. До червня я був ярим прихильником економічної перемоги вже влітку-осені 2024, але москалі, нажаль, змінили свою поведінку зарано (я сподівався, що вони вживати заходи порятунку почнуть тільки після виборів весною 2024) і відтягують цей момент на 2025 рік
Все буде значно швидше. Поки йде до того, що зернова угода не відновиться. Далі є 2 сценарія: - бідні країни згадують анекдот про чорну ковбасу, бо світові ціни на продовольство зростають десь удвічі-утричі. Падають ціни на нафту бо тим самим бідним країнам навіть нафту зі знижкою нема на що купувати. рф не може задовільнити світовий попит на продовольство через слабку логістику та додатковий призов до армії. Справа в тому, що рф дуже урбанізована країна і працездатного населення в селах живе відсотків до 20 від населення. З них - лише половина на півдні і в центрі, тобто в регіонах які суттєво впливають на виробництво зерна. Математика рашки дуже проста. В них десь 70 мільйонів в працездатному (призивному) віці. Чоловіків з них - половина. лише 20% сільське населення. Тобто десь 7 мільйонів. В суттєво сільськогосподарських районах мешкає десь половина тобото 3,5 мільйони. Ті, що живуть в містах набагато більше "відмазані" від армії та мобілізації - працюють на оборонних заводах, чиновниками, силовиками, в "критичних" сферах (ІТ або банківська система). Тобто в орківському суспільстві при мобілізації вигрібаються переважно селяни, водії, працівники торгівлі, працівники СТО, офіціанти, будівельники. Працівники міст можуть виїхати за кордон - втекти від мобілізації. Тобто із 3,5 мільйонів, які забезпечують виробництво переважної частини зерна в рф кожна хвиля мобілізації вигрібає по 100-200 тис. Відповідно 2 хвилі вигребуть близько 10% чоловічого населення сільськогосподарчих регіонів рф. В умовах дефіциту запчастин на західну сільгосптехніку - просто впаде виробництво зерна. - ЗСУ виходить на берег Азовського моря. Починається активні бойові дії на все море - торгівля стає як нафтою так і частково зерном. Удари по портам рф на Азовському морі, де базується морська охорона фсб або по військовим базам є цілком адекватними. В обох варіантах падає експортна виручка рф від нафти. Дефіцит бюджету. Фінансовий колапс який доповнюється військовими втратами.
prodigy написав:........... був приємно здивований, що в Харкові є кількість проукраїнських сил які в лютому-березні 2022 вони і ЗСУ врятували місто від окупації ціною власного життя ...........
В лютому-березні 2022 Харків врятувала від окупації наша армія. І за це їй велика шана. І не треба малювати Харків таким вже "ватним". Не більше Вашої Одеси чи Херсона. У вас дещо викривлене розуміння "ватності".
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 22 лип, 2023 17:00, всього редагувалось 1 раз.