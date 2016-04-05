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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:00
Denik написав: Дюрі-бачі написав:
Згоден з Вами, що в довготривалій перспективі їх економіці пісець, але це нам не допоможе виграти війну. Щоб виграти війну економічними факторами потрібно щоб в них закінчились гроші, а вони цей момент поступовою девальвацією, урізанням бюджету і т.д. відтягують.
P.S. До червня я був ярим прихильником економічної перемоги вже влітку-осені 2024, але москалі, нажаль, змінили свою поведінку зарано (я сподівався, що вони вживати заходи порятунку почнуть тільки після виборів весною 2024) і відтягують цей момент на 2025 рік
Все буде значно швидше. Поки йде до того, що зернова угода не відновиться.
Далі є 2 сценарія:
- бідні країни згадують анекдот про чорну ковбасу, бо світові ціни на продовольство зростають десь удвічі-утричі. Падають ціни на нафту бо тим самим бідним країнам навіть нафту зі знижкою нема на що купувати. рф не може задовільнити світовий попит на продовольство через слабку логістику та додатковий призов до армії. Справа в тому, що рф дуже урбанізована країна і працездатного населення в селах живе відсотків до 20 від населення. З них - лише половина на півдні і в центрі, тобто в регіонах які суттєво впливають на виробництво зерна. Математика рашки дуже проста. В них десь 70 мільйонів в працездатному (призивному) віці. Чоловіків з них - половина.
лише 20% сільське населення. Тобто десь 7 мільйонів. В суттєво сільськогосподарських районах мешкає десь половина тобото 3,5 мільйони. Ті, що живуть в містах набагато більше "відмазані" від армії та мобілізації - працюють на оборонних заводах, чиновниками, силовиками, в "критичних" сферах (ІТ або банківська система). Тобто в орківському суспільстві при мобілізації вигрібаються переважно селяни, водії, працівники торгівлі, працівники СТО, офіціанти, будівельники. Працівники міст можуть виїхати за кордон - втекти від мобілізації. Тобто із 3,5 мільйонів, які забезпечують виробництво переважної частини зерна в рф кожна хвиля мобілізації вигрібає по 100-200 тис. Відповідно 2 хвилі вигребуть близько 10% чоловічого населення сільськогосподарчих регіонів рф. В умовах дефіциту запчастин на західну сільгосптехніку - просто впаде виробництво зерна.
- ЗСУ виходить на берег Азовського моря. Починається активні бойові дії на все море - торгівля стає як нафтою так і частково зерном. Удари по портам рф на Азовському морі, де базується морська охорона фсб або по військовим базам є цілком адекватними.
В обох варіантах падає експортна виручка рф від нафти. Дефіцит бюджету. Фінансовий колапс який доповнюється військовими втратами.
Забыли написать про междупланетный шахматный конгресс, а так всё верно.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:02
ЛАД написав:
У вас дещо викривлене розуміння "ватності".
Стандартное "ватное" понимание - забросать оппонента глупостями и оскорблениями.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:05
juristkostya написав:
Прежде, чем развивать эту мысль, хотелось бы уточнить, что мы будем понимать под "украинским государственным образованием" (формат данных: название, даты существования). Спасибо
Тримайте
Київська Русь - _______________882 - 1240 = 358 років
Галицько-Волинська - _________1199 - 1349 = 150 років
Велике князівство Литовське - 1230 - 1569 = 230 років
Всі ці Держави мали в своїх межах сьогоднішні межі України
Тепер московська держава
до 1240 року складалась з князівств , частина яких була підпорядкована Києву в тій чи іншій мірі
З 1240 до 1453 - була підкорена татаро-монголами і не існувала як окрема одиниця
З 1533 - іван грозний у віці 3 років стає керівником
Отже
Росія існувала з 1553 по 1917 =364 роки
З 1917 по 1991 де юре Росія і Україна мали однакові права в СРСР
З 1991 Росія і Україна стали окремими Державами.
От і виходить
на землях України були державні утворення які асоціюються з Україною з 882 по 1569 рік
і з 1991 року по сьогодні , тобто 710 років
на землях педерації Держава існувала з 1533 по 1917 і з 1991 тобто 416 років
Так підійде?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:07
budivelnik написав:
Всі ці Держави мали в своїх межах сьогоднішні межі України
Наоборот.
Но, боюсь, это слишком тонко для вас.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:11
juristkostya написав: budivelnik написав:
Всі ці Держави мали в своїх межах сьогоднішні межі України
Наоборот.
Но, боюсь, это слишком тонко для вас.
Круть-верть?
Навпаки?
Тут граєм - тут не граєм, тут рибу завертали...
І так по всім питанням які б не возвеличували гнилу педерацію..
Але історія штука хороша...Хоч її і писали переможці, але сховати 710 років і сказати що 416 більше за 710 - навіть педераційні юристи не в стані.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:11
Faceless написав: ЛАД написав: vitaliiangel написав:
...............
Прежде всего Украина ни на кого не нападала и не завоёвывала.
Потому что никогда не существовала как самостоятельное современное государство.
Если говорить о древности, то и княжества времён Киевской Руси. и запорожцы воевали так же, как все другие народы.
Історія української державності більша й давніша за ту ж російську. Війни в середньовіччі були буденною справою, але жодне українське державне утворення не вело загарбницьких війн і не провадило геноцид на захоплених територіях
Княгиню Ольгу не забыли?
Уточните, что Вы понимаете под "українськой державністю".
Древнекиевские княжества? Воевали так же, как все в те времена.
Бросьте рассказывать сказки о врождённом и вечном миролюбии. Такого не было нигде и никогда ни у одного народа.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:14
ЛАД написав: prodigy написав:
...........
був приємно здивований, що в Харкові є кількість проукраїнських сил які в лютому-березні 2022 вони і ЗСУ врятували місто від окупації ціною власного життя
...........
В лютому-березні 2022 Харків врятувала від окупації наша армія
.
І за це їй велика шана.
І не треба малювати Харків таким вже "ватним". Не більше Вашої Одеси чи Херсона.
У вас дещо викривлене розуміння "ватності".
не треба забувати й про Кракен, й про хлопців з Азову - хоч вони вам й не подобаються.
проукраїнських сил в Харкові тоді було не те що б мало, але меншість. але це та сама меншість, яка зі зброєю в руках відразу почала боронити місто.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:16
Faceless написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
..........
а теперішня русня звідки взялася? вона самий звичайний потомок того совдепа. ше повно тих, хто, як ви пишете, "народився і працював до 1991го", і надодачу, молоді покоління з промити мізками, які сумують за сталіним. нам теж такими бути? і те, що це теж наша історія, ше нічого не означає. історія різною буває. нацистська окупація теж наша історія, сумуватимемо за нею?
фаріон вам скрізь ввижається і заважає. а царьов (ну шаріков ж реальний) та різноманітні їм подібні, за яких ви з ладом та іншими ностальгуючими за совдепом голосували, вам скрізь чомусь не ввижається і не заважає?
Повторю. Ни я, ни Старикан за царёва не голосовали.
И с ними на сегодня, к счастью, покончено. Надеюсь, окончательно.
А вот с Фарион нет. Она живёт и процветает. И те, кто не настолько одиозный, ещё больше. Не надо "сумувати за сталіним", но и перегибать палку в другую сторону не стоит.
И прежде, чем осуждать тех, кто против сноса памятника Высоцкому, стоит подумать.
Или как сталинисты "железной рукой поведёте человечество (Украину) к счастью"?
Хм, я про Фаріон вже більше року мабуть нічого не чув, може вона там десь і процвітає, але вже ні на що не впливає
Она и раньше "ні на що не впливала". Работала как провокатор для одной части населения и как, простите, "засиратель мозгов" для другой (и не малой).
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:19
ЛАД написав:
И не расписывайтесь за детей, которых у Вас пока нет.
кто у меня где есть не ваше собачье дело. я кажется к вашим детям и внукам не лезу. хамства вагон, а культуры ноль. В общественных местах должны стоять общепризнанные авторитеты, иначе до памятников путену дойдём, потому что он ЛАДу нравится. Дома у себя можете всё обвесить высоцким, вообще не вопрос.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 17:22, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:20
ЛАД написав:
Бросьте рассказывать сказки о врождённом и вечном миролюбии. Такого не было нигде и никогда ни у одного народа.
Що там каже народна мудрість про
дурня який якщо чогось не знає то ...
Як правило всі війни велись за землі ( до 2000)
Ясно що всі хотіли захопити кращі землі, одночасно захищаючи свої
Ясно що Україна яка володіє(територіально) найкращими землями( по родючості,клімату і так далі) серед усіх своїх сусідів - постійно відбивалась щоб захистити свої чорноземи і не зазіхала на якісь гори (де землі кіт наплакав) чи болота( де нічого не росте) чи пустелі...
От і виходить
Ми войовнича нація ЗАХИСНИКІВ , якій століттями треба було захищатись...
Поясніть
навіщо українцю захоплювати болота Білорусії , гори Румунії ,суглинки педерації - якщо в нього найкращі чорноземи?
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