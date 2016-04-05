flyman написав:Дике Поле, не чули? хто його завойовував? може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв
1 Завойовував? Чи нищив кочівників які заважали сіяти? 2 Жодна держава не складається з селян... Однією з ознак Держави є Уряд, Армія і так далі.... 3 Якщо у вашій хворій голові намалювалась дебільна картинка - то не треба вважати що це моя трансляція.
[quote="5601383:Denik"]А от на всяких ротаціях, підвозі їжі та б/к будь який транспортний засіб перетворюється на дуже добру ціль. І якщо неброньовані гарантовано посіче уламками то в броньований є достатньо велика ймовірність влучання кумулятивного елемента з усіма наслідками хоч до ураження особового складу уламками броні при пробитті.[/quote Власне вже відео почалися, де орків, що пересуваються накриває, крім звичайних, касетним снарядом. Там дійсно більше 100 метрів -діаметр зони ураження. https://t.me/c/1152810119/6454
vt313 написав:............... Багато хто вважає, що саме Байден затягує війну. І по не зрозумілим причинам.
А починалась війна з його дозволу (прямого чи мовчазного, не так і важливо).
теорій змови багато. а на чому базуються ці припущення? - особливо про початок війни. Байден тоді півроку про неї казав, й попереджав про те, що не треба так робити. але плешивий карлик вирішив по-іншому
а про затягування війни - а як можна пришвидшити її закінчення? розбомбити Рашу? - було б чудово, але є перешкоди, на жаль...
Пришвидшити можно, если быстрее давать оружие, а не в час по чайной ложке. Сколько времени ждали орудия? Сколько времени мы ждали танки? Год или больше? Сколько времени просим самолёты? Пока не получили и непонятно когда получим.
Про початок війни. Попереджав. Старое высказывание: "Не надо советов, помогите лучше материально". Не готовы были? Не хотели? Не верили, что мы будем сопротивляться? Возможно. Что мы могли/должны были делать с их советами за полгода до войны? Разве что "своевременно" всем 40-млн. народом свалить за границу. Но уверен, что если бы не "предупреждали нас", а "серьёзно предупредили Путина", то, вполне вероятно, войны бы не было. А было так: "Двери НАТО открыты. Россия не может решать за Украину. Но принимать вас мы пока не будем, вы не готовы". Путин такое воспринял как предложение решить вопрос самому. И сегодня не готовы. Кубинский кризис решили не так.
22.07.2023, 13:39 Сили оборони України підтвердили знищення нафтобази та складу боєприпасів у Криму. Відповідне повідомлення опубліковано у Telegram Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України. ... Раніше сьогодні повідомлялося про вибухи в Красногвардійському районі окупованого Криму, евакуацію населення та зупинення руху на Кримській залізниці.
Поки рашисти знищують зернові термінали та зернові склади