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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47074708470947104711 ... 4713>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:22

  Shaman написав:................
не треба забувати й про Кракен, й про хлопців з Азову - хоч вони вам й не подобаються.
.......

И Кракен, и всё остальное были созданы уже после вторжения.
И в Харькове никто и никому оружие, как в Киеве, не раздавал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Дике Поле, не чули? хто його завойовував?
може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв
1 Завойовував?
Чи нищив кочівників які заважали сіяти?
2 Жодна держава не складається з селян...
Однією з ознак Держави є Уряд, Армія і так далі....
3 Якщо у вашій хворій голові намалювалась дебільна картинка - то не треба вважати що це моя трансляція.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:26

  ЛАД написав:
  Shaman написав:................
не треба забувати й про Кракен, й про хлопців з Азову - хоч вони вам й не подобаються.
.......

И Кракен, и всё остальное были созданы уже после вторжения.
И в Харькове никто и никому оружие, как в Киеве, не раздавал.

здається роздавали.

створили з тих людей, хто вже був - Костя Немічев виник же не після 2022. чули про такого?
вже давав посилання
Як харківські тероборонівці розгромили елітний російський спецназ
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

[quote="5601383:Denik"]А от на всяких ротаціях, підвозі їжі та б/к будь який транспортний засіб перетворюється на дуже добру ціль. І якщо неброньовані гарантовано посіче уламками то в броньований є достатньо велика ймовірність влучання кумулятивного елемента з усіма наслідками хоч до ураження особового складу уламками броні при пробитті.[/quote
Власне вже відео почалися, де орків, що пересуваються накриває, крім звичайних, касетним снарядом. Там дійсно більше 100 метрів -діаметр зони ураження.
https://t.me/c/1152810119/6454
Denik
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:31

  flyman написав:Дике Поле, не чули? хто його завойовував?
може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв, ще миролюбивих, які ні на кого не нападали


для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова :lol:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:35

  ЛАД написав:
  Shaman написав:................
не треба забувати й про Кракен, й про хлопців з Азову - хоч вони вам й не подобаються.
.......

И Кракен, и всё остальное были созданы уже после вторжения.
И в Харькове никто и никому оружие, как в Киеве, не раздавал.


Но Вы же не будете спорить, что "путин хуйло" придумали харьковчане? :D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:43

  Shaman написав:
  vt313 написав:...............
Багато хто вважає, що саме Байден затягує війну. І по не зрозумілим причинам.

А починалась війна з його дозволу (прямого чи мовчазного, не так і важливо).

теорій змови багато. а на чому базуються ці припущення? - особливо про початок війни. Байден тоді півроку про неї казав, й попереджав про те, що не треба так робити. але плешивий карлик вирішив по-іншому

а про затягування війни - а як можна пришвидшити її закінчення? розбомбити Рашу? - було б чудово, але є перешкоди, на жаль...

Пришвидшити можно, если быстрее давать оружие, а не в час по чайной ложке.
Сколько времени ждали орудия?
Сколько времени мы ждали танки? Год или больше?
Сколько времени просим самолёты? Пока не получили и непонятно когда получим.

Про початок війни. Попереджав.
Старое высказывание: "Не надо советов, помогите лучше материально".
Не готовы были? Не хотели? Не верили, что мы будем сопротивляться? Возможно.
Что мы могли/должны были делать с их советами за полгода до войны?
Разве что "своевременно" всем 40-млн. народом свалить за границу. :mrgreen:
Но уверен, что если бы не "предупреждали нас", а "серьёзно предупредили Путина", то, вполне вероятно, войны бы не было.
А было так: "Двери НАТО открыты. Россия не может решать за Украину. Но принимать вас мы пока не будем, вы не готовы". Путин такое воспринял как предложение решить вопрос самому.
И сегодня не готовы.
Кубинский кризис решили не так.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного оффтопа 1 ...

1) Крим. Повідомляють про прильоти на Старокримський полігон, йде детонація, чути вибухи
19.07.2023, 06:20
Також окупанти нібито перекрили всі дороги та виїзди у бік Старокримського полігону. Мешканці сусідніх сіл бачать заграву від вибухів.

2) ВСУ підтвердили знищення нафтобази та складу боєприпасів у Криму – відео
22.07.2023, 13:39
Сили оборони України підтвердили знищення нафтобази та складу боєприпасів у Криму. Відповідне повідомлення опубліковано у Telegram Управління стратегічних комунікацій Збройних Сил України.
...
Раніше сьогодні повідомлялося про вибухи в Красногвардійському районі окупованого Криму, евакуацію населення та зупинення руху на Кримській залізниці.

Поки рашисти знищують зернові термінали та зернові склади

ЗСУ знищують склади боєприпасів рашистів
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:45

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Бросьте рассказывать сказки о врождённом и вечном миролюбии. Такого не было нигде и никогда ни у одного народа.

Поясніть
навіщо українцю захоплювати болота Білорусії , гори Румунії ,суглинки педерації - якщо в нього найкращі чорноземи?

Українцю - нема чого. А от ладам... їм потрібно все. І ще граніци атадвінуть, бо сцикотно.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:49

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:................
не треба забувати й про Кракен, й про хлопців з Азову - хоч вони вам й не подобаються.
.......

И Кракен, и всё остальное были созданы уже после вторжения.
И в Харькове никто и никому оружие, как в Киеве, не раздавал.

здається роздавали.

створили з тих людей, хто вже був - Костя Немічев виник же не після 2022. чули про такого?
вже давав посилання
Як харківські тероборонівці розгромили елітний російський спецназ

"здається"
Вы сами свою ссылку прочитали внимательно?
ЛАД
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  #<1 ... 47074708470947104711 ... 4713>
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