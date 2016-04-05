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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 470847094710471147124713>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:53

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:И не расписывайтесь за детей, которых у Вас пока нет.

кто у меня где есть не ваше собачье дело. я кажется к вашим детям и внукам не лезу. хамства вагон, а культуры ноль. В общественных местах должны стоять общепризнанные авторитеты, иначе до памятников путену дойдём, потому что он ЛАДу нравится. Дома у себя можете всё обвесить высоцким, вообще не вопрос.

Мне хватает Вашей культуры.
Об избытке хамства и говорить не приходится.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:54

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Всі ці Держави мали в своїх межах сьогоднішні межі України

Наоборот.
Но, боюсь, это слишком тонко для вас.
Круть-верть?
Навпаки?
Тут граєм - тут не граєм, тут рибу завертали...
І так по всім питанням які б не возвеличували гнилу педерацію..

Але історія штука хороша...Хоч її і писали переможці, але сховати 710 років і сказати що 416 більше за 710 - навіть педераційні юристи не в стані.

Не надо так суетиться, я заранее понимаю, что конструктивный диалог вы не потяните.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:58

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:И не расписывайтесь за детей, которых у Вас пока нет.

кто у меня где есть не ваше собачье дело. я кажется к вашим детям и внукам не лезу. хамства вагон, а культуры ноль. В общественных местах должны стоять общепризнанные авторитеты, иначе до памятников путену дойдём, потому что он ЛАДу нравится. Дома у себя можете всё обвесить высоцким, вообще не вопрос.
я был бы счастлив видеть памятник украинскому автору-исполнителю прекрасных стихов про альпинистов.
Кстати, не напомните, как его зовут?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:01

  ЛАД написав:Повторю. Ни я, ни Старикан за царёва не голосовали.
И с ними на сегодня, к счастью, покончено. Надеюсь, окончательно.

ну ты-то ладно, но почему ты уже второй раз повторил, что Starikan за кого-то не голосовал ? Откуда такая категоричность ? :)
  ЛАД написав:А вот с Фарион нет. Она живёт и процветает.

Живёт - да
А где процветает ?
Давай в подробностях

ЛАД и Starikan, я всё больше утверждаюсь в том, что для вас нужен кумир.
Скажу это деликатно. Поки що (с) ...
И не важно кто/что это - Советский Союз, Партия Регионов или Высоцкий

А вот кто не справился со званием кумира, как Партия Регионов - того вы забываете на следующий день

И вы всеми выбрами своей души ненавидите тех, кто не разделяет ваше мнение на кумиров
Брызжите слюной, называете большевиками других.

НО вы и есть те самые большевики - которые хрен ложили на чужое мнение и хотите уничтожить любое чужое мнение
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:06

  juristkostya написав:я был бы счастлив видеть памятник украинскому автору-исполнителю прекрасных стихов про альпинистов.

вообще то сейчас война - тема которая зацепила каждого, или вам альпинизм важнее?



Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 18:19, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:06

  budivelnik написав:Завойовував?
Чи нищив кочівників які заважали сіяти?

А с каких делов условный князь Игорь подался сеять аж за 600 км к востоку от Киева - на земли, которые поколениями контролировались кочевниками?

Вполне естественно, что они начали "заважать" - к ним в дом припёрлись вооруженные мужики, вообще-то.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:06

  Starikan написав:
  ЛАД написав:Приписываете мне кучу чепухи, которой я никогда не писал, опускаетесь до примитивных оскорблений, но ответ дать не можете.
Или офицер-вертолётчик с большим опытом это легенда?

P.s. "Малувато на голову прилітає" пусть остаётся на Вашей совести.
Очень надеюсь, что когда-то дойдёт что Вы написали. И когда-то будет стыдно за эти слова. Не желаю Вам, чтобы когда-нибудь Вашим детям и внукам что-нибудь "на голову прилетало" и кто-нибудь писал, что "малувато".

Он сейчас выступает не как военный, а как обычный тупой "активист" с менталитетом мачо. Вышиватник-фарионщик, сборищем которых стала эта ветка. Которые вместо того, чтобы бороться с действительными врагами, борются с мнениями лояльных граждан и патриотов Украины. Считая, что они не читали ни Солженицына, ни академика Лихачева, ни даже Суворова с Солониным (хотя это скорее смесь реальной и альтернативной историй). Тут ссылались на то, как Солонин "открыл им глаза"; а не слабО почитать и покритиковать его за недавние видеоблоги о Бандере?

Типичные агрессивные большевики, за каждой фразой и мыслью ищущие врагов Украины. Из таких и вырастают потом швондеры, хунвейбины, штурмовики, а потом гестаповцы и нквдисты. Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить и работать до 1991 года, вместо того, чтобы свергнуть власть КПСС? И при этом лицемерно критикуете своих единомышленников, тратящих бюджетные деньги на цели, неуместные во время тяжелой войны.

Одумайтесь, если осталось чем :evil:

Помнится мне, в прошлом году, когда я написал, что вы такой же, как ЛАД.
Вы меня забрызгали слюной, писали, что вы не такой (и ждёте трамвая). Внесли меня в ЧС.

Теперь вы с ЛАДом спелись в едином порыве любви к совку
Извинений не жду, бессмысленно
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:09

  mephala написав:
  flyman написав:Дике Поле, не чули? хто його завойовував?
може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв, ще миролюбивих, які ні на кого не нападали


для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова :lol:
От эпохи зависит....
Во времена Киевской Руси примерно до Чернигова и было:-)
Потом, постепенно, захватывали все дальше к востоку.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:10

  fler написав:...........-
  ЛАД написав:Вы этого никогда не поддерживали,

Брехня. Сперечалася з усіма, хто на форумі намагався довести, що наша країна є аграрною. Поки що вона індустріально-аграрна. Вам теж наводила статистику нашого експорту, де видно, що аграрна частка менше промислової. І я показувала (не лише на цьому форумі), що тільки розвиток промисловості може вивести нашу країну із зубожіння. Вашу деменцію вибачаю.))

Т.е. Вы доказывали, что не надо беспокоиться, у нас достаточно промышленности, всё в порядке. :)
Не знаю, где, кому и что Вы показывали. На форуме такого не видел ("тільки розвиток промисловості може вивести нашу країну із зубожіння").
деменцію вибачаю, на скудоумие грешно обижаться.

  ЛАД написав: а теперь приєднання UNIDO выставляете как огромное достижение (уж не Ваше ли личное?). И когда это всё будет, если только на "розробку бізнес-плана" 4 месяца.

Приєднання UNIDO до відбудови це таке ж досягнення, як, наприклад, приєднання USAID (https://agravery.com/uk/posts/show/usai ... enna-zemel) або МВФ (фінансування відбудови інфраструктури). "когда это всё будет" - одразу по завершенню війни. Який сенс зараз вливати великі кошти в те, що "хароші руські" завтра можуть бомбанути? Головне, що ці організації вже бачать кінець війни та нашу перемогу, інакше б не розробляли таких планів взагалі.

Уже писал, когда будет, тогда и посмотрим. И на сроки, и не масштабы.
А "планы розробляти"... Людям надо чем-то заниматься. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:12

  wild.tomcat написав:............
так, ніхто не голосував, він себе сам вибрав. самі подивитеся результати виборів 2012 в розрізі регіонів? і якщо зараз немає самого царьова, то повно його послідовників, копій, яких теж, напевно, не ви вибирали.
.....

Голосовали.
Но, может, стоит задуматься, почему?
Хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок.
ЛАД
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