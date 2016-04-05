ЛАД написав:И не расписывайтесь за детей, которых у Вас пока нет.
кто у меня где есть не ваше собачье дело. я кажется к вашим детям и внукам не лезу. хамства вагон, а культуры ноль. В общественных местах должны стоять общепризнанные авторитеты, иначе до памятников путену дойдём, потому что он ЛАДу нравится. Дома у себя можете всё обвесить высоцким, вообще не вопрос.
Мне хватает Вашей культуры. Об избытке хамства и говорить не приходится.
ЛАД написав:И не расписывайтесь за детей, которых у Вас пока нет.
кто у меня где есть не ваше собачье дело. я кажется к вашим детям и внукам не лезу. хамства вагон, а культуры ноль. В общественных местах должны стоять общепризнанные авторитеты, иначе до памятников путену дойдём, потому что он ЛАДу нравится. Дома у себя можете всё обвесить высоцким, вообще не вопрос.
я был бы счастлив видеть памятник украинскому автору-исполнителю прекрасных стихов про альпинистов. Кстати, не напомните, как его зовут?
ЛАД написав:Приписываете мне кучу чепухи, которой я никогда не писал, опускаетесь до примитивных оскорблений, но ответ дать не можете. Или офицер-вертолётчик с большим опытом это легенда?
P.s. "Малувато на голову прилітає" пусть остаётся на Вашей совести. Очень надеюсь, что когда-то дойдёт что Вы написали. И когда-то будет стыдно за эти слова. Не желаю Вам, чтобы когда-нибудь Вашим детям и внукам что-нибудь "на голову прилетало" и кто-нибудь писал, что "малувато".
Он сейчас выступает не как военный, а как обычный тупой "активист" с менталитетом мачо. Вышиватник-фарионщик, сборищем которых стала эта ветка. Которые вместо того, чтобы бороться с действительными врагами, борются с мнениями лояльных граждан и патриотов Украины. Считая, что они не читали ни Солженицына, ни академика Лихачева, ни даже Суворова с Солониным (хотя это скорее смесь реальной и альтернативной историй). Тут ссылались на то, как Солонин "открыл им глаза"; а не слабО почитать и покритиковать его за недавние видеоблоги о Бандере?
Типичные агрессивные большевики, за каждой фразой и мыслью ищущие врагов Украины. Из таких и вырастают потом швондеры, хунвейбины, штурмовики, а потом гестаповцы и нквдисты. Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить и работать до 1991 года, вместо того, чтобы свергнуть власть КПСС? И при этом лицемерно критикуете своих единомышленников, тратящих бюджетные деньги на цели, неуместные во время тяжелой войны.
Одумайтесь, если осталось чем
Помнится мне, в прошлом году, когда я написал, что вы такой же, как ЛАД. Вы меня забрызгали слюной, писали, что вы не такой (и ждёте трамвая). Внесли меня в ЧС.
Теперь вы с ЛАДом спелись в едином порыве любви к совку Извинений не жду, бессмысленно
Брехня. Сперечалася з усіма, хто на форумі намагався довести, що наша країна є аграрною. Поки що вона індустріально-аграрна. Вам теж наводила статистику нашого експорту, де видно, що аграрна частка менше промислової. І я показувала (не лише на цьому форумі), що тільки розвиток промисловості може вивести нашу країну із зубожіння. Вашу деменцію вибачаю.))
Т.е. Вы доказывали, что не надо беспокоиться, у нас достаточно промышленности, всё в порядке. Не знаю, где, кому и что Вы показывали. На форуме такого не видел ("тільки розвиток промисловості може вивести нашу країну із зубожіння"). деменцію вибачаю, на скудоумие грешно обижаться.
ЛАД написав: а теперь приєднання UNIDO выставляете как огромное достижение (уж не Ваше ли личное?). И когда это всё будет, если только на "розробку бізнес-плана" 4 месяца.
Приєднання UNIDO до відбудови це таке ж досягнення, як, наприклад, приєднання USAID (https://agravery.com/uk/posts/show/usai ... enna-zemel) або МВФ (фінансування відбудови інфраструктури). "когда это всё будет" - одразу по завершенню війни. Який сенс зараз вливати великі кошти в те, що "хароші руські" завтра можуть бомбанути? Головне, що ці організації вже бачать кінець війни та нашу перемогу, інакше б не розробляли таких планів взагалі.
Уже писал, когда будет, тогда и посмотрим. И на сроки, и не масштабы. А "планы розробляти"... Людям надо чем-то заниматься.
wild.tomcat написав:............ так, ніхто не голосував, він себе сам вибрав. самі подивитеся результати виборів 2012 в розрізі регіонів? і якщо зараз немає самого царьова, то повно його послідовників, копій, яких теж, напевно, не ви вибирали. .....
Голосовали. Но, может, стоит задуматься, почему? Хотя бы для того, чтобы не повторять ошибок.