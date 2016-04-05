Starikan написав:

ЛАД написав: Приписываете мне кучу чепухи, которой я никогда не писал, опускаетесь до примитивных оскорблений, но ответ дать не можете.

Или офицер-вертолётчик с большим опытом это легенда?



P.s. "Малувато на голову прилітає" пусть остаётся на Вашей совести.

Очень надеюсь, что когда-то дойдёт что Вы написали. И когда-то будет стыдно за эти слова. Не желаю Вам, чтобы когда-нибудь Вашим детям и внукам что-нибудь "на голову прилетало" и кто-нибудь писал, что "малувато". Приписываете мне кучу чепухи, которой я никогда не писал, опускаетесь до примитивных оскорблений, но ответ дать не можете.Или офицер-вертолётчик с большим опытом это легенда?P.s. "Малувато на голову прилітає" пусть остаётся на Вашей совести.Очень надеюсь, что когда-то дойдёт что Вы написали. И когда-то будет стыдно за эти слова. Не желаю Вам, чтобы когда-нибудь Вашим детям и внукам что-нибудь "на голову прилетало" и кто-нибудь писал, что "малувато".

Он сейчас выступает не как военный, а как обычный тупой "активист" с менталитетом мачо. Вышиватник-фарионщик, сборищем которых стала эта ветка. Которые вместо того, чтобы бороться с действительными врагами, борются с мнениями лояльных граждан и патриотов Украины. Считая, что они не читали ни Солженицына, ни академика Лихачева, ни даже Суворова с Солониным (хотя это скорее смесь реальной и альтернативной историй). Тут ссылались на то, как Солонин "открыл им глаза"; а не слабО почитать и покритиковать его за недавние видеоблоги о Бандере?Типичные агрессивные большевики, за каждой фразой и мыслью ищущие врагов Украины. Из таких и вырастают потом швондеры, хунвейбины, штурмовики, а потом гестаповцы и нквдисты. Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить и работать до 1991 года, вместо того, чтобы свергнуть власть КПСС? И при этом лицемерно критикуете своих единомышленников, тратящих бюджетные деньги на цели, неуместные во время тяжелой войны.Одумайтесь, если осталось чем