Shaman написав:......... та навіть СРСР - вбивство Бандери було одним з останніх вбивств за кордоном.я навіть не скажу, коли західні країни вбивали когось за кордоном з політичних противників - ви скажіть. ..........
Любого политического противника, при желании, можно провозгласить террористом. Любого террориста можно, при желании, провозгласить борцом за свободу. Ну, может, не любого, а почти любого.
ЛАД написав:Потому что никогда не существовала как самостоятельное современное государство. Если говорить о древности, то и княжества времён Киевской Руси. и запорожцы воевали так же, как все другие народы.
Історія української державності більша й давніша за ту ж російську. Війни в середньовіччі були буденною справою, але жодне українське державне утворення не вело загарбницьких війн і не провадило геноцид на захоплених територіях
Княгиню Ольгу не забыли? Уточните, что Вы понимаете под "українськой державністю". Древнекиевские княжества? Воевали так же, как все в те времена. Бросьте рассказывать сказки о врождённом и вечном миролюбии. Такого не было нигде и никогда ни у одного народа.
Після тих княжеств були королівства, Військо Запорізьке, Гетьманщина і т п аж до УНР. Воювали тоді всі, але ви за своєю звичкою знову перебріхуєте - мова не про відсутність воєн (це нереально), а про відсутність загарбницьких воєн і геноциду інших народів
juristkostya написав:я был бы счастлив видеть памятник украинскому автору-исполнителю прекрасных стихов про альпинистов.
вообще то сейчас война - тема которая зацепила каждого, или вам альпинизм важнее?
мне важнее здравый смысл.
есть секция скалолазания, есть стихи из "Вертикали" и небольшая фигура их автора. Поставлено ещё до Крыма. Украинского аналога нет не то что близкого - вообще никакого нет аналога. А вот неуёмный активист украинского разлива найдется обязательно
Заложен черниговским князем Мстиславом Владимировичем предположительно в начале 1030-х годов ... По великолепию убранства храм Спаса не уступал первопрестольным киевским церквам. Пол храма устилали резные шиферные плиты с инкрустацией из цветной смальты ... В Спасо-Преображенском соборе покоится прах князя Игоря Святославича (воспетого в «Слове о Полку Игореве»), Игоря Ольговича и других черниговских князей той эпохи
Про Любеч я вообще молчу. С Антония из Любеча и началась Киево-Печерская Лавра Антоній Печерський
За «Патериком Печерським, або Отечником», преподобний Антоній (в миру Антип) народився у Любечі біля Чернігова. Прагнучи душевного спокою, юнак викопав печеру, де молився на самоті. ... Потерпаючи від щоденних відвідувачів і прагнучи самотності, Антоній перебрався на сусідню гору й викопав собі нову печеру. З часом поруч оселилися нові відлюдники, їх кількість зростала. На прохання Антонія великий князь Ізяслав віддав монастирю гору над печерами й з благословення Антонія тут було споруджено дерев'яну церкву, а довкола обведено гостроколом. Монастир став жити за єдиними правилами та статутом, перейнятими з афонських обителей. Так заснувався Києво-Печерський монастир
Відповіді на переважну більшість питань, що піднімаються в темі, слід шукати в "глибокій" історії (2000-35000 років тому). Популяційна генетика в поєднанні з археологією набагато цікавіша за літописну історію, як на мене. Рекомендував би звернути увагу, зокрема, на дослідження щодо зразків (з порівнянням з генетикою сучасних народів) з культур Сінташта, Фатьяново, шнурової кераміки/бойових сокир та BBK та, з дещо іншого боку і пізніше, Дьяково і т.і - (умовно "прото"расіянє).