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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47094710471147124713>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:16

  Shaman написав:.........
та навіть СРСР - вбивство Бандери було одним з останніх вбивств за кордоном.я навіть не скажу, коли західні країни вбивали когось за кордоном з політичних противників - ви скажіть.
..........

Любого политического противника, при желании, можно провозгласить террористом.
Любого террориста можно, при желании, провозгласить борцом за свободу.
Ну, может, не любого, а почти любого. :)
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:Потому что никогда не существовала как самостоятельное современное государство.
Если говорить о древности, то и княжества времён Киевской Руси. и запорожцы воевали так же, как все другие народы.

Історія української державності більша й давніша за ту ж російську. Війни в середньовіччі були буденною справою, але жодне українське державне утворення не вело загарбницьких війн і не провадило геноцид на захоплених територіях

Княгиню Ольгу не забыли?
Уточните, что Вы понимаете под "українськой державністю".
Древнекиевские княжества? Воевали так же, как все в те времена.
Бросьте рассказывать сказки о врождённом и вечном миролюбии. Такого не было нигде и никогда ни у одного народа.


Після тих княжеств були королівства, Військо Запорізьке, Гетьманщина і т п аж до УНР.
Воювали тоді всі, але ви за своєю звичкою знову перебріхуєте - мова не про відсутність воєн (це нереально), а про відсутність загарбницьких воєн і геноциду інших народів
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:19

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:я был бы счастлив видеть памятник украинскому автору-исполнителю прекрасных стихов про альпинистов.

вообще то сейчас война - тема которая зацепила каждого, или вам альпинизм важнее?


мне важнее здравый смысл.

есть секция скалолазания, есть стихи из "Вертикали" и небольшая фигура их автора. Поставлено ещё до Крыма. Украинского аналога нет не то что близкого - вообще никакого нет аналога.
А вот неуёмный активист украинского разлива найдется обязательно
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:21

  mephala написав:
  flyman написав:Дике Поле, не чули? хто його завойовував?
може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв, ще миролюбивих, які ні на кого не нападали


для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова :lol:

для початку надо, как я уже просил, уточнить, что понимается под украинской державностью до 1991.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Може хто знає, під Чаплинкою аеродром орків функціонує, чи використовують лише для підскоку?

В Чаплинке аэродром сейчас используется только для подскока, но не регулярно. Еще в прошлом году (и в этом тоже) по нему были прилеты, т.ч. он пристрелян.

После каждого прилета в Чаплинке были сплошные обыски жилья и проверки телефонов и ПК/ноутбуков - поиск информаторов.

И он был построен как аэродром для с/х авиации (только для Ан-2), поэтому военной авиацией может использоваться только для вертолетов.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:25

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:я был бы счастлив видеть памятник украинскому автору-исполнителю прекрасных стихов про альпинистов.

вообще то сейчас война - тема которая зацепила каждого, или вам альпинизм важнее?
....

Шевченко, Лесю Украинку, ... тоже пока забудем?
Они далеки от сегодняшней войны.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:25

  juristkostya написав:
  mephala написав:
  flyman написав:Дике Поле, не чули? хто його завойовував?
може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв, ще миролюбивих, які ні на кого не нападали


для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова :lol:
От эпохи зависит....
Во времена Киевской Руси примерно до Чернигова и было:-)
Потом, постепенно, захватывали все дальше к востоку.

Знаток истории нашёлся. Госпидя ...
Во времена Киевской Руси, Чернигов уже был одним из центров Киевской Руси. Но никак не дикое поле.

Спасо-Преображенский собор (Чернигов)
Заложен черниговским князем Мстиславом Владимировичем предположительно в начале 1030-х годов
...
По великолепию убранства храм Спаса не уступал первопрестольным киевским церквам. Пол храма устилали резные шиферные плиты с инкрустацией из цветной смальты
...
В Спасо-Преображенском соборе покоится прах князя Игоря Святославича (воспетого в «Слове о Полку Игореве»), Игоря Ольговича и других черниговских князей той эпохи

Про Любеч я вообще молчу. С Антония из Любеча и началась Киево-Печерская Лавра
Антоній Печерський
За «Патериком Печерським, або Отечником», преподобний Антоній (в миру Антип) народився у Любечі біля Чернігова. Прагнучи душевного спокою, юнак викопав печеру, де молився на самоті.
...
Потерпаючи від щоденних відвідувачів і прагнучи самотності, Антоній перебрався на сусідню гору й викопав собі нову печеру. З часом поруч оселилися нові відлюдники, їх кількість зростала. На прохання Антонія великий князь Ізяслав віддав монастирю гору над печерами й з благословення Антонія тут було споруджено дерев'яну церкву, а довкола обведено гостроколом. Монастир став жити за єдиними правилами та статутом, перейнятими з афонських обителей. Так заснувався Києво-Печерський монастир
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:26

Відповіді на переважну більшість питань, що піднімаються в темі, слід шукати в "глибокій" історії (2000-35000 років тому). Популяційна генетика в поєднанні з археологією набагато цікавіша за літописну історію, як на мене.
Рекомендував би звернути увагу, зокрема, на дослідження щодо зразків (з порівнянням з генетикою сучасних народів) з культур Сінташта, Фатьяново, шнурової кераміки/бойових сокир та BBK та, з дещо іншого боку і пізніше, Дьяково і т.і - (умовно "прото"расіянє).
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:27

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Завойовував?
Чи нищив кочівників які заважали сіяти?

А с каких делов условный князь Игорь подался сеять аж за 600 км к востоку от Киева - на земли, которые поколениями контролировались кочевниками?

Вполне естественно, что они начали "заважать" - к ним в дом припёрлись вооруженные мужики, вообще-то.

И князь Олег, и запорожцы на Царь-град ходили сеять. Как византийцы не понимали?
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:29

  ЛАД написав:
  mephala написав:
для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова :lol:

для початку надо, как я уже просил, уточнить, что понимается под украинской державностью до 1991.

Ну просто прелесть
Отрицание украинской державности до 1991 года

Всё, как я читаю на российских сайтах, прям слово в слово

Ты ещё начни писать, что "украинцев придумал Ленин", потом начни писать, что "украинцев придумал австрийский генштаб" и будет - джекпот :)
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  #<1 ... 47094710471147124713>
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