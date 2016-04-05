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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 4710471147124713>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:29

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Завойовував?
Чи нищив кочівників які заважали сіяти?
А с каких делов условный князь Игорь подался сеять аж за 600 км к востоку от Киева - на земли, которые поколениями контролировались кочевниками?
Вполне естественно, что они начали "заважать" - к ним в дом припёрлись вооруженные мужики, вообще-то.
Ух ти
Корисним ідіотам педераційників роздали нові методички
Тепер треба доводити що вони(педераційники) все життя захищались від українців....
А давай порівняємо...
Був такий собі завойовник
Олександр Македонський - пройшов від Греції до Індії...скільки там кілометрів 6000?
Був такий собі Чінгіс Хан - той скільки пройшов? також 6000 км?
Були іспанці/португальці -ці добрались до Південної Америки там 9000 км
Були москалики від москви до Аляски скільки - знову 6700 км....

Але агресори це звичайно українці, які пройшли максимум 1000 км в будь яку з сторін і то , коли москву створювали...
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:32

  pesikot написав:Знаток истории нашёлся. Госпидя ...
Во времена Киевской Руси, Чернигов уже был одним из центров Киевской Руси. Но никак не дикое поле.
я, в принципе, понимал, что "примерно до Чернигова" кем-то обязательно будет извращено как "включая Чернигов". Но всё равно спасибо, что подтвердили.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:32

  juristkostya написав:А вот неуёмный активист украинского разлива найдется обязательно
хотелось бы видеть немного больше интеллекта в ваших постах.
  juristkostya написав:мне важнее здравый смысл.
угу вам важнее здравый смысл. Высоцкий который не имел никакого отношения к Украине - здравый смысл, а предложенный мной Кузьма нет?

Если хотим воспитать патриотов, патриотизм в публичном пространстве должен быть везде, а не только в стенах школы.

Я ничего не имею против творчества Владимира Семёновича, и к текущим событиям он не причастен. Просто логика должна быть, неужели нет украинских деятелей культуры, которых бы уважало большинство харьковчан (вам рядом с памятниками жить)?

Если нет, пусть будет Высоцкий, считайте что вы меня убедили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 18:35, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:33

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:
для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова :lol:

для початку надо, как я уже просил, уточнить, что понимается под украинской державностью до 1991.

Ну просто прелесть
Отрицание украинской державности до 1991 года

Всё, как я читаю на российских сайтах, прям слово в слово

Ты ещё начни писать, что "украинцев придумал Ленин", потом начни писать, что "украинцев придумал австрийский генштаб" и будет - джекпот :)
много текста. Название государств, даты существования. Всё, больше ничего не спрашивается
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:34

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Завойовував?
Чи нищив кочівників які заважали сіяти?
А с каких делов условный князь Игорь подался сеять аж за 600 км к востоку от Киева - на земли, которые поколениями контролировались кочевниками?
Вполне естественно, что они начали "заважать" - к ним в дом припёрлись вооруженные мужики, вообще-то.
Ух ти
Корисним ідіотам педераційників роздали нові методички
Тепер треба доводити що вони(педераційники) все життя захищались від українців....

Та прямо харьковский десант на форуме :)

Бедные, несчастные, украинцы на них "нападают".
Памятник Высоцкому (мажору, алкашу и наркоману) сносят

А то, что по Харькову летят росссийские ракеты - это чисто случайность, ну так совпало
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:34

  vitaliiangel написав:а предложенный мной Кузьма нет?

Простите, уточню:
на входе в секцию скалолазания точно должен стоять Кузьма?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:36

  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав:а предложенный мной Кузьма нет?

Простите, уточню:
на входе в секцию скалолазания точно должен стоять Кузьма?

считайте что вы меня убедили. :D Давно не был в Харькове, у вас на входе в каждую секцию памятник или скалолазание что-то для Харькова особенное?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:37

  juristkostya написав:много текста. Название государств, даты существования. Всё, больше ничего не спрашивается

Ты хотя бы про Чернигов и Любеч, во времена Киевской Руси, прочитай ...

Уже потом что-то продолжай спрашивать
Если в школе ты уроки истории прогуливал, то теперь, я тебе не учитель :)
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:41

  juristkostya написав:
  Faceless написав:Після тих княжеств були королівства, Військо Запорізьке, Гетьманщина і т п аж до УНР.
Воювали тоді всі, але ви за своєю звичкою знову перебріхуєте - мова не про відсутність воєн (це нереально), а про відсутність загарбницьких воєн і геноциду інших народів
И расширение (то есть, захват) территорий было, и просто набеги на соседей ради поживы, а уж с каким удовольствием Хмельницкий геноцидил поляков и евреев -просто любо-дорого....
Як все примітивно..
Тату хто такі бандерівці? - це люди які знищували москалів
А де вони знищували москалів на москальщині? - ні в Україні
А що робили москалі в Україні?

Просто порівняйте
Під проводом Хмельницького було знищено за його життя
100 000 поляків
100 000 турків
100 000 москалів ...і всіх було знищено на Території України...

А от чому знищували на території України українців ті самі поляки/татаро-турки/москалі? і в яких цифрах це виражається(мільйони) наш юрист чомусь не згадує.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:44

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав:а предложенный мной Кузьма нет?

Простите, уточню:
на входе в секцию скалолазания точно должен стоять Кузьма?

считайте что вы меня убедили. :D

А вы тут вообще при чём? Вы как-то влияние на это решение?
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