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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:29
juristkostya написав: budivelnik написав:
Завойовував?
Чи нищив кочівників які заважали сіяти?
А с каких делов условный князь Игорь подался сеять аж за 600 км к востоку от Киева - на земли, которые поколениями контролировались кочевниками?
Вполне естественно, что они начали "заважать" - к ним в дом припёрлись вооруженные мужики, вообще-то.
Ух ти
Корисним ідіотам педераційників роздали нові методички
Тепер треба доводити що вони(педераційники) все життя захищались від українців....
А давай порівняємо...
Був такий собі завойовник
Олександр Македонський - пройшов від Греції до Індії...скільки там кілометрів 6000?
Був такий собі Чінгіс Хан - той скільки пройшов? також 6000 км?
Були іспанці/португальці -ці добрались до Південної Америки там 9000 км
Були москалики від москви до Аляски скільки - знову 6700 км....
Але агресори це звичайно українці, які пройшли максимум 1000 км в будь яку з сторін і то , коли москву створювали...
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:32
pesikot написав:
Знаток истории нашёлся. Госпидя ...
Во времена Киевской Руси, Чернигов уже был одним из центров Киевской Руси. Но никак не дикое поле.
я, в принципе, понимал, что "примерно до Чернигова" кем-то обязательно будет извращено как "включая Чернигов". Но всё равно спасибо, что подтвердили.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:32
juristkostya написав:
А вот неуёмный активист украинского разлива найдется обязательно
хотелось бы видеть немного больше интеллекта в ваших постах.
juristkostya написав:
мне важнее здравый смысл.
угу вам важнее здравый смысл. Высоцкий который не имел никакого отношения к Украине - здравый смысл, а предложенный мной Кузьма нет?
Если хотим воспитать патриотов, патриотизм в публичном пространстве должен быть везде, а не только в стенах школы.
Я ничего не имею против творчества Владимира Семёновича, и к текущим событиям он не причастен. Просто логика должна быть, неужели нет украинских деятелей культуры, которых бы уважало большинство харьковчан (вам рядом с памятниками жить)?
Если нет, пусть будет Высоцкий, считайте что вы меня убедили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 18:35, всього редагувалось 6 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:33
pesikot написав: ЛАД написав: mephala написав:
для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова
для початку надо, как я уже просил, уточнить, что понимается под украинской державностью до 1991.
Ну просто прелесть
Отрицание украинской державности до 1991 года
Всё, как я читаю на российских сайтах, прям слово в слово
Ты ещё начни писать, что "украинцев придумал Ленин", потом начни писать, что "украинцев придумал австрийский генштаб" и будет - джекпот
много текста. Название государств, даты существования. Всё, больше ничего не спрашивается
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:34
budivelnik написав: juristkostya написав: budivelnik написав:
Завойовував?
Чи нищив кочівників які заважали сіяти?
А с каких делов условный князь Игорь подался сеять аж за 600 км к востоку от Киева - на земли, которые поколениями контролировались кочевниками?
Вполне естественно, что они начали "заважать" - к ним в дом припёрлись вооруженные мужики, вообще-то.
Ух ти
Корисним ідіотам педераційників роздали нові методички
Тепер треба доводити що вони(педераційники) все життя захищались від українців....
Та прямо харьковский десант на форуме
Бедные, несчастные, украинцы на них "нападают".
Памятник Высоцкому (мажору, алкашу и наркоману) сносят
А то, что по Харькову летят росссийские ракеты - это чисто случайность, ну так совпало
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:34
vitaliiangel написав:
а предложенный мной Кузьма нет?
Простите, уточню:
на входе в секцию скалолазания точно должен стоять Кузьма?
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juristkostya
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:36
juristkostya написав: vitaliiangel написав:
а предложенный мной Кузьма нет?
Простите, уточню:
на входе в секцию скалолазания точно должен стоять Кузьма?
считайте что вы меня убедили.
Давно не был в Харькове, у вас на входе в каждую секцию памятник или скалолазание что-то для Харькова особенное?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:37
juristkostya написав:
много текста. Название государств, даты существования. Всё, больше ничего не спрашивается
Ты хотя бы про Чернигов и Любеч, во времена Киевской Руси, прочитай ...
Уже потом что-то продолжай спрашивать
Если в школе ты уроки истории прогуливал, то теперь, я тебе не учитель
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:41
juristkostya написав: Faceless написав:
Після тих княжеств були королівства, Військо Запорізьке, Гетьманщина і т п аж до УНР.
Воювали тоді всі, але ви за своєю звичкою знову перебріхуєте - мова не про відсутність воєн (це нереально), а про відсутність загарбницьких воєн і геноциду інших народів
И расширение (то есть, захват) территорий было, и просто набеги на соседей ради поживы, а уж с каким удовольствием Хмельницкий геноцидил поляков и евреев -просто любо-дорого....
Як все примітивно..Тату хто такі бандерівці? - це люди які знищували москалів
А де вони знищували москалів на москальщині? - ні в Україні
А що робили москалі в Україні?
Просто порівняйте
Під проводом Хмельницького було знищено за його життя
100 000 поляків
100 000 турків
100 000 москалів ...і всіх було знищено на Території України...
А от чому знищували на території України українців ті самі поляки/татаро-турки/москалі? і в яких цифрах це виражається(мільйони) наш юрист чомусь не згадує.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:44
vitaliiangel написав: juristkostya написав: vitaliiangel написав:
а предложенный мной Кузьма нет?
Простите, уточню:
на входе в секцию скалолазания точно должен стоять Кузьма?
считайте что вы меня убедили.
А вы тут вообще при чём? Вы как-то влияние на это решение?
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