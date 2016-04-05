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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:46
Царев, Монтян, Подоляка - будут сидеть! В РФ объявили, кого закроют следом за Гиркиным
А на форуме активизировался харьковский десант, который начал активно задвигать, что СССР - няшка, Украины - не существует или существует, но ... потом следует список, как всё плохо в Украине
Совпадение ? Может и совпадение, может быть ...
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pesikot
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:48
pesikot написав:
который начал активно задвигать, что СССР - няшка, Украины - не существует или существует,
Это, кстати, кто? (Формат ответа: ник+цитата)
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juristkostya
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:49
juristkostya написав: budivelnik написав: juristkostya написав:
А с каких делов условный князь Игорь подался сеять аж за 600 км к востоку от Киева - на земли, которые поколениями контролировались кочевниками?
Вполне естественно, что они начали "заважать" - к ним в дом припёрлись вооруженные мужики, вообще-то.
Ух ти
Корисним ідіотам педераційників роздали нові методички
Тепер треба доводити що вони(педераційники) все життя захищались від українців....
А давай порівняємо...
Був такий собі завойовник
Олександр Македонський - пройшов від Греції до Індії...скільки там кілометрів 6000?
Був такий собі Чінгіс Хан - той скільки пройшов? також 6000 км?
Були іспанці/португальці -ці добрались до Південної Америки там 9000 км
Були москалики від москви до Аляски скільки - знову 6700 км....
Але агресори це звичайно українці, які пройшли максимум 1000 км в будь яку з сторін і то , коли москву створювали...
Вы не могли бы уточнить вашу мысль: влезть своей армией на чужую территорию меньше, чем на 1000 км не есть агрессия и захват? Или как это понимать?
Уточнюю свою думку
1 Той хто пройшов і захопив в 10 разів більшу територію той на 90% завойовник і на 10% захисник
2 Той хто пройшов в 10 разів менше - той на 90% захисник і на 10% завойовник..
ПС
Так для довідки
ДНК Людина від ДНК шимпанзе відрізняється на 5%
ДНК Людини від ДНК банана відрізняється на 50%
Отже
Якщо для вас тотожно на 90% завойовник і на 90% захисник - то ви тупіші від банана.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 22 лип, 2023 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:51
budivelnik написав:
Ух ти
Корисним ідіотам педераційників роздали нові методички
Тепер треба доводити що вони(педераційники) все життя захищались від українців....
А давай порівняємо...
Був такий собі завойовник
Олександр Македонський - пройшов від Греції до Індії...скільки там кілометрів 6000?
Був такий собі Чінгіс Хан - той скільки пройшов? також 6000 км?
Були іспанці/португальці -ці добрались до Південної Америки там 9000 км
Були москалики від москви до Аляски скільки - знову 6700 км....
Але агресори це звичайно українці, які пройшли максимум 1000 км в будь яку з сторін і то , коли москву створювали...
[/quote][/quote]повторю свой вопрос: влезть своей армией на чужую территорию меньше, чем на 1000 км - не агрессия и не захват?
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juristkostya
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:54
juristkostya написав:
А вы тут вообще при чём? Вы как-то влияние на это решение?
я интересуюсь вашим мнением как харьковчанина. Даже не оспаривая его. Высоцкий много о чём пел (около 600 песен), это надо везде ставить ему памятники или только на входе в секцию скалолазания? Он точно имеет к этому виду спорта отношение?
вот про дурдом
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.
тут вообще непонятно где памятник ставить, сообществу анонимных алкоголиков?
А наутро я встал —
Мне давай сообщать,
Что хозяйку ругал,
Всех хотел застращать,
Что я голым скакал,
Что я песни орал,
А отец, говорил,
У меня — генерал!
А потом кончил пить —
Потому что устал,
Начал об пол крушить
Благородный хрусталь,
Лил на стены вино,
А кофейный сервиз,
Растворивши окно,
Просто выбросил вниз.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 19:03, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:55
juristkostya написав:
повторю свой вопрос: влезть своей армией на чужую территорию меньше, чем на 1000 км - не агрессия и не захват?
Якщо ворог захопив Крим( вліз на нашу територію на 300 км) а ми захопили частину брянської області щоб нам Харків не обстрілювали
Хто в цьому варіанті агресор?
москалі
українці
москалі з українцями
вибери якийсь з пунктів.
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budivelnik
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:56
juristkostya написав: pesikot написав:
Знаток истории нашёлся. Госпидя ...
Во времена Киевской Руси, Чернигов уже был одним из центров Киевской Руси. Но никак не дикое поле.
я, в принципе, понимал, что "примерно до Чернигова" кем-то обязательно будет извращено как "включая Чернигов". Но всё равно спасибо, что подтвердили.
Ага, "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"
Ты написал чушь про "дикое поле", я тебе привёл исторические факты, ты опять написал чушь
Не может быть дикого поля, а потом - хренак и оазис одного из центра Киевской Руси
Про логистику почитай
Про Любеч, тоже прочитай. Шевеля губами
А Любеч ... ээээ .... немного дальше на север от Чернигова
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:56
budivelnik написав:
Уточнюю свою думку
1 Той хто пройшов і захопив в 10 разів більшу територію той на 90% завойовник і на 10% захисник
2 Той хто пройшов в 10 разів менше - той на 90% захисник і на 10% завойовник..
ПС
Так для довідки
ДНК Людина від ДНК шимпанзе відрізняється на 5%
ДНК Людини від ДНК банана відрізняється на 50%
Отже
Якщо для вас тотожно на 90% завойовник і на 90% захисник - то ви тупіші від банана.
Простите, вам не стыдно оправдывать путина?
Ведь на фоне общепризнанной территории РФ он захватил сущую капельку .....
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:00
juristkostya написав: pesikot написав:
который начал активно задвигать, что СССР - няшка, Украины - не существует или существует,
Это, кстати, кто? (Формат ответа: ник+цитата)
Ты ещё про Чернигов и Любеч не прочитал, не отвлекайся
Ты про дикое поле ещё не прочитал и не сказал, что ты не прав
А ответ - ЛАД
, Starikan
А иначе, с какого ты здесь бы появился ?
Или ... ну да, опять так совпало
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:01
juristkostya написав: budivelnik написав:
Уточнюю свою думку
1 Той хто пройшов і захопив в 10 разів більшу територію той на 90% завойовник і на 10% захисник
2 Той хто пройшов в 10 разів менше - той на 90% захисник і на 10% завойовник..
ПС
Так для довідки
ДНК Людина від ДНК шимпанзе відрізняється на 5%
ДНК Людини від ДНК банана відрізняється на 50%
Отже
Якщо для вас тотожно на 90% завойовник і на 90% захисник - то ви тупіші від банана.
Простите, вам не стыдно оправдывать путина?
Ведь на фоне общепризнанной территории РФ он захватил сущую капельку .....
Ти свою тупість на мій розум не натягуй...
1 Якщо ми не захопили жодного міліметра- а в нас відтяпали цілий квадратний сантиметр - то той хто відтяпав(твій роботодавець пуйло) агресор і військовий злочинець
А ті хто йому допомагають 3,14дораси.
2 Якщо завтра ми захопимо 100 км квадратних Брянської області, щоб твій кумир не зміг обстрілювати нам Харків - то він все одно агресор, бо захопив 10 000 км квадратних нашої території.
Зрозумів, чи пора в баньку щоб осмислити прочитане?
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