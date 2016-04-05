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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47114712471347144715 ... 4718>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Царев, Монтян, Подоляка - будут сидеть! В РФ объявили, кого закроют следом за Гиркиным


А на форуме активизировался харьковский десант, который начал активно задвигать, что СССР - няшка, Украины - не существует или существует, но ... потом следует список, как всё плохо в Украине

Совпадение ? Может и совпадение, может быть ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:48

  pesikot написав: который начал активно задвигать, что СССР - няшка, Украины - не существует или существует,

Это, кстати, кто? (Формат ответа: ник+цитата)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:49

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:
  juristkostya написав:А с каких делов условный князь Игорь подался сеять аж за 600 км к востоку от Киева - на земли, которые поколениями контролировались кочевниками?
Вполне естественно, что они начали "заважать" - к ним в дом припёрлись вооруженные мужики, вообще-то.
Ух ти
Корисним ідіотам педераційників роздали нові методички
Тепер треба доводити що вони(педераційники) все життя захищались від українців....
А давай порівняємо...
Був такий собі завойовник
Олександр Македонський - пройшов від Греції до Індії...скільки там кілометрів 6000?
Був такий собі Чінгіс Хан - той скільки пройшов? також 6000 км?
Були іспанці/португальці -ці добрались до Південної Америки там 9000 км
Були москалики від москви до Аляски скільки - знову 6700 км....

Але агресори це звичайно українці, які пройшли максимум 1000 км в будь яку з сторін і то , коли москву створювали...

Вы не могли бы уточнить вашу мысль: влезть своей армией на чужую территорию меньше, чем на 1000 км не есть агрессия и захват? Или как это понимать?
Уточнюю свою думку
1 Той хто пройшов і захопив в 10 разів більшу територію той на 90% завойовник і на 10% захисник
2 Той хто пройшов в 10 разів менше - той на 90% захисник і на 10% завойовник..

ПС
Так для довідки
ДНК Людина від ДНК шимпанзе відрізняється на 5%
ДНК Людини від ДНК банана відрізняється на 50%
Отже
Якщо для вас тотожно на 90% завойовник і на 90% захисник - то ви тупіші від банана.
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 22 лип, 2023 18:51, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:51

  budivelnik написав:Ух ти
Корисним ідіотам педераційників роздали нові методички
Тепер треба доводити що вони(педераційники) все життя захищались від українців....
А давай порівняємо...
Був такий собі завойовник
Олександр Македонський - пройшов від Греції до Індії...скільки там кілометрів 6000?
Був такий собі Чінгіс Хан - той скільки пройшов? також 6000 км?
Були іспанці/португальці -ці добрались до Південної Америки там 9000 км
Були москалики від москви до Аляски скільки - знову 6700 км....

Але агресори це звичайно українці, які пройшли максимум 1000 км в будь яку з сторін і то , коли москву створювали...
[/quote][/quote]повторю свой вопрос: влезть своей армией на чужую территорию меньше, чем на 1000 км - не агрессия и не захват?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:54

  juristkostya написав:А вы тут вообще при чём? Вы как-то влияние на это решение?
я интересуюсь вашим мнением как харьковчанина. Даже не оспаривая его. Высоцкий много о чём пел (около 600 песен), это надо везде ставить ему памятники или только на входе в секцию скалолазания? Он точно имеет к этому виду спорта отношение?
вот про дурдом
Дорогая передача!
Во субботу, чуть не плача,
Вся Канатчикова дача
К телевизору рвалась.
Вместо чтоб поесть, помыться,
Там это, уколоться и забыться,
Вся безумная больница
У экранов собралась.

тут вообще непонятно где памятник ставить, сообществу анонимных алкоголиков?
А наутро я встал —
Мне давай сообщать,
Что хозяйку ругал,
Всех хотел застращать,
Что я голым скакал,
Что я песни орал,
А отец, говорил,
У меня — генерал!

А потом кончил пить —
Потому что устал,
Начал об пол крушить
Благородный хрусталь,
Лил на стены вино,
А кофейный сервиз,
Растворивши окно,
Просто выбросил вниз.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 19:03, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:55

  juristkostya написав:повторю свой вопрос: влезть своей армией на чужую территорию меньше, чем на 1000 км - не агрессия и не захват?
Якщо ворог захопив Крим( вліз на нашу територію на 300 км) а ми захопили частину брянської області щоб нам Харків не обстрілювали
Хто в цьому варіанті агресор?
москалі
українці
москалі з українцями
вибери якийсь з пунктів.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:56

  juristkostya написав:
  pesikot написав:Знаток истории нашёлся. Госпидя ...
Во времена Киевской Руси, Чернигов уже был одним из центров Киевской Руси. Но никак не дикое поле.
я, в принципе, понимал, что "примерно до Чернигова" кем-то обязательно будет извращено как "включая Чернигов". Но всё равно спасибо, что подтвердили.

Ага, "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"

Ты написал чушь про "дикое поле", я тебе привёл исторические факты, ты опять написал чушь
Не может быть дикого поля, а потом - хренак и оазис одного из центра Киевской Руси
Про логистику почитай

Про Любеч, тоже прочитай. Шевеля губами
А Любеч ... ээээ .... немного дальше на север от Чернигова
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:56

  budivelnik написав:Уточнюю свою думку
1 Той хто пройшов і захопив в 10 разів більшу територію той на 90% завойовник і на 10% захисник
2 Той хто пройшов в 10 разів менше - той на 90% захисник і на 10% завойовник..

ПС
Так для довідки
ДНК Людина від ДНК шимпанзе відрізняється на 5%
ДНК Людини від ДНК банана відрізняється на 50%
Отже
Якщо для вас тотожно на 90% завойовник і на 90% захисник - то ви тупіші від банана.

Простите, вам не стыдно оправдывать путина?
Ведь на фоне общепризнанной территории РФ он захватил сущую капельку .....
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:00

  juristkostya написав:
  pesikot написав: который начал активно задвигать, что СССР - няшка, Украины - не существует или существует,

Это, кстати, кто? (Формат ответа: ник+цитата)

Ты ещё про Чернигов и Любеч не прочитал, не отвлекайся
Ты про дикое поле ещё не прочитал и не сказал, что ты не прав

А ответ - ЛАД, Starikan
А иначе, с какого ты здесь бы появился ?

Или ... ну да, опять так совпало :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:01

  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Уточнюю свою думку
1 Той хто пройшов і захопив в 10 разів більшу територію той на 90% завойовник і на 10% захисник
2 Той хто пройшов в 10 разів менше - той на 90% захисник і на 10% завойовник..

ПС
Так для довідки
ДНК Людина від ДНК шимпанзе відрізняється на 5%
ДНК Людини від ДНК банана відрізняється на 50%
Отже
Якщо для вас тотожно на 90% завойовник і на 90% захисник - то ви тупіші від банана.
Простите, вам не стыдно оправдывать путина?
Ведь на фоне общепризнанной территории РФ он захватил сущую капельку .....
Ти свою тупість на мій розум не натягуй...
1 Якщо ми не захопили жодного міліметра- а в нас відтяпали цілий квадратний сантиметр - то той хто відтяпав(твій роботодавець пуйло) агресор і військовий злочинець
А ті хто йому допомагають 3,14дораси.
2 Якщо завтра ми захопимо 100 км квадратних Брянської області, щоб твій кумир не зміг обстрілювати нам Харків - то він все одно агресор, бо захопив 10 000 км квадратних нашої території.

Зрозумів, чи пора в баньку щоб осмислити прочитане?
budivelnik
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