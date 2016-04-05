Додано: Суб 22 лип, 2023 19:05

pesikot написав: juristkostya написав: pesikot написав: Знаток истории нашёлся. Госпидя ...

Во времена Киевской Руси, Чернигов уже был одним из центров Киевской Руси. Но никак не дикое поле.

Знаток истории нашёлся. Госпидя ...Во времена Киевской Руси, Чернигов уже был одним из центров Киевской Руси. Но никак не дикое поле. я, в принципе, понимал, что "примерно до Чернигова" кем-то обязательно будет извращено как "включая Чернигов". Но всё равно спасибо, что подтвердили. я, в принципе, понимал, что "примерно до Чернигова" кем-то обязательно будет извращено как "включая Чернигов". Но всё равно спасибо, что подтвердили.

Ага, "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"



Ты написал чушь про "дикое поле", я тебе привёл исторические факты, ты опять написал чушь

Не может быть дикого поля, а потом - хренак и оазис одного из центра Киевской Руси

Про логистику почитай



Про Любеч, тоже прочитай. Шевеля губами

А Любеч ... ээээ .... немного дальше на север от Чернигова Ага, "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"Ты написал чушь про "дикое поле", я тебе привёл исторические факты, ты опять написал чушьНе может быть дикого поля, а потом - хренак и оазис одного из центра Киевской РусиПро логистику почитайПро Любеч, тоже прочитай. Шевеля губамиА Любеч ... ээээ .... немного дальше на север от Чернигова

8й класIV. Вивчення нового матеріалуДике поле в історії УкраїниДи́ке По́ле - у вузькому розумінні історична назва нерозмежованих і слабо заселених причорноморських степів між середньою і нижньою течією Дністра на заході, нижньою течією Дону і Сіверським Дінцем на сході, від лівої притоки Дніпра — Самари і верхів'їв притоків Південного Бугу — Синюхи та Інгула на півночі, до Чорного і Азовського морів та Криму на півдні, у широкому розумінні — назва всього Великого Євразійського Степу, який також називали Великою Скіфією в часи античності чи Великою Тартарією в часи середньовіччя у європейських і Дешт-і-Кипчак у східних (переважно перських) джерелах.У 1705 році амстердамський міський голова Ніколаас Вітсен опублікував мапу Тартарії, або Татарії (Земля тартарів)), Дикого Поля в широкому розумінніЗ стародавніх часів у Дикому Полі панував кочовий спосіб життя і осідле життя установлювалось з великими проблемами. Серед племен, які населяли Дике Поле — скіфи, сармати, гунни, половці, поляни (жителі Поля, полів), хазари. Все життя Дикого Поля це взаємодія і боротьба між кочовим і осідлим способом життя — сармати, скіфи, гунни, хазари, болгари і греки. На зміну Великої Хазарії прийшла Київська Русь, на зміну Київській Русі — Монгольська імперія, на зміну їй — Річ Посполита і імперія Російська, в часи якої кочове життя на цих теренах в стародавньому варіанті припинило своє існування.У 16-17 ст. уряд Польсько-Литовської держави Диким Полем вважав українські землі, що розташовувалися на схід і південь від Білої Церкви, і роздавав їх магнатам і шляхті у приватну власність як незаселені, хоча там проживало українське населення.Степи Дикого Поля були придатними для розвитку землеробства, скотарства та промислів, що спричиняло колонізацію їх ще в добу Київської держави. Перешкоджали цьому набіги степових кочівників, що хвилями прокочувались по цих землях від найдавніших часів (кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, авари, хозари, печеніги, половці, монголо-татари та ін.).Наприкінці 18 ст. назва «Дике Поле» перестала вживатися.На території Дикого Поля зараз знаходяться Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська Харківська та Херсонська області України.(додаток)Завдання1. Які території називають «Диким полем»?2. Чому утворилась така назва? Коли її перестали вживати, чому?3. В якому столітті почалось активне заселення регіону?Тільки з кінця 20-х — початку 30-х рр. XVIII ст. починається подальше заселення степів, обумовлене стихійним переходом на південь українців, організованим переселенням царським урядом державних селян, поверненням запорожців на старі місця, а також поселенням на півдні вихідців із сусідніх держав. Значний вплив на цей процес мало перенесення російсько-турецького кордону після війни 1735–1739 рр. з межиріччя Орелі й Самари на узбережжя Азовського моря.З метою прискорення заселення краю та зміцнення своїх позицій Причорномор'ї царський уряд вдався в 50-х рр. до поселення тут іноземних військовослужбовців (сербів, хорватів, македонян, молдаван і ін.), які погодилися перейти на військову службу до Росії й поселитися на її окраїнах, а також росіян-розкольників, що жили в Речі Посполитій та Туреччині. З іноземних військовослужбовців він вирішив сформувати два військово-землеробських поселення (Нову Сербію та Слов'яносербію) і розмістити їх на флангах збудованої в 1731–1735 рр. Української лінії, щоб таким чином прикрити південні кордони та посилити тиск на Запорожжя. Оскільки необхідної кількості іноземців для укомплектування 4 полків не набралось, царський уряд дозволив зачисляти до них і місцевих жителів та переселенців з інших регіонів України і сусідніх держав, за винятком поміщицьких селян, які прожили за своїми володільцями більше 10 років.Однак масова урядова колонізація регіону розгорнулася тільки після ліквідації Запорозької Січі. В 1776–1782 рр. в межах створених на запорозьких землях Азовської і Новоросійської губерній було засновано 569 поселень, у тому числі 488 на землях, що належали кошу. Серед них 478 — складали приватновласницькі.