RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 47124713471447154716 ... 4718>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:01

  pesikot написав:А ответ - ЛАД, Starikan

Перечиьайте читайте критерии валидного ответа. Пока незачёт
juristkostya
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:03

  budivelnik написав:
  juristkostya написав:
  budivelnik написав:Уточнюю свою думку
1 Той хто пройшов і захопив в 10 разів більшу територію той на 90% завойовник і на 10% захисник
2 Той хто пройшов в 10 разів менше - той на 90% захисник і на 10% завойовник..

ПС
Так для довідки
ДНК Людина від ДНК шимпанзе відрізняється на 5%
ДНК Людини від ДНК банана відрізняється на 50%
Отже
Якщо для вас тотожно на 90% завойовник і на 90% захисник - то ви тупіші від банана.
Простите, вам не стыдно оправдывать путина?
Ведь на фоне общепризнанной территории РФ он захватил сущую капельку .....
Ти свою тупість на мій розум не натягуй...
1 Якщо ми не захопили жодного міліметра- а в нас відтяпали цілий квадратний сантиметр - то той хто відтяпав(твій роботодавець пуйло) агресор і військовий злочинець
А ті хто йому допомагають 3,14дораси.
2 Якщо завтра ми захопимо 100 км квадратних Брянської області, щоб твій кумир не зміг обстрілювати нам Харків - то він все одно агресор, бо захопив 10 000 км квадратних нашої території.

Зрозумів, чи пора в баньку щоб осмислити прочитане?
вот видите, вы меняете тезисы по ходу дискуссии. Несолидно. Впрочем, как всегда.
juristkostya
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:04

  juristkostya написав:
  pesikot написав:А ответ - ЛАД, Starikan

Перечиьайте читайте критерии валидного ответа. Пока незачёт

Ага, сливу залил :)

Начни с Чернигова и Любеча, сдашь мне завтра зачёт :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8221
З нами з: 31.08.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1237 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:05

  juristkostya написав:Но всегда найдутся уникумы, которые удивятся, что Франция, оказывается, может произвести современную "Катюшу".....

тише-тише
так и до Шахидов дело дойдет, когнитивный диссонанс Вашего оппонента накроет...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:05

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:Знаток истории нашёлся. Госпидя ...
Во времена Киевской Руси, Чернигов уже был одним из центров Киевской Руси. Но никак не дикое поле.
я, в принципе, понимал, что "примерно до Чернигова" кем-то обязательно будет извращено как "включая Чернигов". Но всё равно спасибо, что подтвердили.

Ага, "везде суббота, а вокруг меня - маленький четверг"

Ты написал чушь про "дикое поле", я тебе привёл исторические факты, ты опять написал чушь
Не может быть дикого поля, а потом - хренак и оазис одного из центра Киевской Руси
Про логистику почитай

Про Любеч, тоже прочитай. Шевеля губами
А Любеч ... ээээ .... немного дальше на север от Чернигова

8й клас
https://vseosvita.ua/library/embed/0100aam3-a554.docx.html
IV. Вивчення нового матеріалу

Дике поле в історії України

Ди́ке По́ле - у вузькому розумінні історична назва нерозмежованих і слабо заселених причорноморських степів між середньою і нижньою течією Дністра на заході, нижньою течією Дону і Сіверським Дінцем на сході, від лівої притоки Дніпра — Самари і верхів'їв притоків Південного Бугу — Синюхи та Інгула на півночі, до Чорного і Азовського морів та Криму на півдні, у широкому розумінні — назва всього Великого Євразійського Степу, який також називали Великою Скіфією в часи античності чи Великою Тартарією в часи середньовіччя у європейських і Дешт-і-Кипчак у східних (переважно перських) джерелах.

У 1705 році амстердамський міський голова Ніколаас Вітсен опублікував мапу Тартарії, або Татарії (Земля тартарів)), Дикого Поля в широкому розумінні


З стародавніх часів у Дикому Полі панував кочовий спосіб життя і осідле життя установлювалось з великими проблемами. Серед племен, які населяли Дике Поле — скіфи, сармати, гунни, половці, поляни (жителі Поля, полів), хазари. Все життя Дикого Поля це взаємодія і боротьба між кочовим і осідлим способом життя — сармати, скіфи, гунни, хазари, болгари і греки. На зміну Великої Хазарії прийшла Київська Русь, на зміну Київській Русі — Монгольська імперія, на зміну їй — Річ Посполита і імперія Російська, в часи якої кочове життя на цих теренах в стародавньому варіанті припинило своє існування.

У 16-17 ст. уряд Польсько-Литовської держави Диким Полем вважав українські землі, що розташовувалися на схід і південь від Білої Церкви, і роздавав їх магнатам і шляхті у приватну власність як незаселені, хоча там проживало українське населення.

Степи Дикого Поля були придатними для розвитку землеробства, скотарства та промислів, що спричиняло колонізацію їх ще в добу Київської держави. Перешкоджали цьому набіги степових кочівників, що хвилями прокочувались по цих землях від найдавніших часів (кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, авари, хозари, печеніги, половці, монголо-татари та ін.).

Наприкінці 18 ст. назва «Дике Поле» перестала вживатися.

На території Дикого Поля зараз знаходяться Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська Харківська та Херсонська області України.(додаток)


Завдання

1. Які території називають «Диким полем»?

2. Чому утворилась така назва? Коли її перестали вживати, чому?

3. В якому столітті почалось активне заселення регіону?


Тільки з кінця 20-х — початку 30-х рр. XVIII ст. починається подальше заселення степів, обумовлене стихійним переходом на південь українців, організованим переселенням царським урядом державних селян, поверненням запорожців на старі місця, а також поселенням на півдні вихідців із сусідніх держав. Значний вплив на цей процес мало перенесення російсько-турецького кордону після війни 1735–1739 рр. з межиріччя Орелі й Самари на узбережжя Азовського моря.

З метою прискорення заселення краю та зміцнення своїх позицій Причорномор'ї царський уряд вдався в 50-х рр. до поселення тут іноземних військовослужбовців (сербів, хорватів, македонян, молдаван і ін.), які погодилися перейти на військову службу до Росії й поселитися на її окраїнах, а також росіян-розкольників, що жили в Речі Посполитій та Туреччині. З іноземних військовослужбовців він вирішив сформувати два військово-землеробських поселення (Нову Сербію та Слов'яносербію) і розмістити їх на флангах збудованої в 1731–1735 рр. Української лінії, щоб таким чином прикрити південні кордони та посилити тиск на Запорожжя. Оскільки необхідної кількості іноземців для укомплектування 4 полків не набралось, царський уряд дозволив зачисляти до них і місцевих жителів та переселенців з інших регіонів України і сусідніх держав, за винятком поміщицьких селян, які прожили за своїми володільцями більше 10 років.

Однак масова урядова колонізація регіону розгорнулася тільки після ліквідації Запорозької Січі. В 1776–1782 рр. в межах створених на запорозьких землях Азовської і Новоросійської губерній було засновано 569 поселень, у тому числі 488 на землях, що належали кошу. Серед них 478 — складали приватновласницькі.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 лип, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31984
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:06

Я міняю тези?
чи ти методички.
Моя теза була
Якщо ми захопили в 10 разів менше ніж захопили в нас - то ми ЗАХИЩАЛИСЬ , а той хто захопив більше - нападав..
Приклади були
москалі, македонський,монголи, іспанці, португальці - 6000+ км
українці - 1000 км
ти вирішив трошки маніпульнути і заявив
так москалі ЗАХОПИЛИ всього 10% території - значить вони не агресори
Моя відповідь - агресори , бо ми їх територію не захоплювали від слова взагалі.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26364
З нами з: 15.01.09
Подякував: 275 раз.
Подякували: 2925 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:08

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:А вы тут вообще при чём? Вы как-то влияние на это решение?
я интересуюсь вашим мнением как харьковчанина.
моё мнение было чуть выше: буду рад увидеть соответствующего уровня стихи от отечественного автора, и памятник ему. Лично для меня огромная проблема, что наша литература не родила ничего в жанре авторской песни. Песни Высоцкого объективно утрачивают актуальность (жизнь изменилась) - а замены нет, и нет даже близко подобных авторов.
juristkostya
 
Повідомлень: 5489
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:09

  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:А вы тут вообще при чём? Вы как-то влияние на это решение?
я интересуюсь вашим мнением как харьковчанина.
моё мнение было чуть выше: буду рад увидеть соответствующего уровня стихи от отечественного автора, и памятник ему. Лично для меня огромная проблема, что наша литература не родила ничего в жанре авторской песни. Песни Высоцкого объективно утрачивают актуальность (жизнь изменилась) - а замены нет, и нет даже близко подобных авторов.

В.Цой теж "москаль" а його творчість "імперсько-совкова",
М.Гоголь - зрадник, і т.д.,
що цікаво в Росії, кого не візьми з інородців, кажуть що "руский писатель/ученьій/деятель", в Україні "як не москаль, то запроданець"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 лип, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31984
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1521 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:10

  budivelnik написав:Були іспанці/португальці -ці добрались до Південної Америки там 9000 км

також пройшли? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
навищо взагали переказувати казки? це ж для диточок...
не для диточок - ну наприклад, загуглить звидки назва "КИИВ" узялась и що означа...
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5834
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:13

  juristkostya написав:и нет даже близко подобных авторов.
я Высоцкого великим и незаменимым не считаю. Были и другие барды. В советскую эпоху он сыграл свою роль, влияния на современную украинскую культуру он не имеет. Памятнику место в музее СССР. Это измеримо и без эмоций Всё остальное притянуто за уши.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18462
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2173 раз.
Подякували: 3118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 47124713471447154716 ... 4718>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], pesikot, ЛАД і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 118487
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 494468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 5900
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4973)
22.07.2023 20:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.