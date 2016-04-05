Перечиьайте читайте критерии валидного ответа. Пока незачёт
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:01
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:03
вот видите, вы меняете тезисы по ходу дискуссии. Несолидно. Впрочем, как всегда.
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:04
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:05
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:05
8й клас
IV. Вивчення нового матеріалу
Дике поле в історії України
Ди́ке По́ле - у вузькому розумінні історична назва нерозмежованих і слабо заселених причорноморських степів між середньою і нижньою течією Дністра на заході, нижньою течією Дону і Сіверським Дінцем на сході, від лівої притоки Дніпра — Самари і верхів'їв притоків Південного Бугу — Синюхи та Інгула на півночі, до Чорного і Азовського морів та Криму на півдні, у широкому розумінні — назва всього Великого Євразійського Степу, який також називали Великою Скіфією в часи античності чи Великою Тартарією в часи середньовіччя у європейських і Дешт-і-Кипчак у східних (переважно перських) джерелах.
У 1705 році амстердамський міський голова Ніколаас Вітсен опублікував мапу Тартарії, або Татарії (Земля тартарів)), Дикого Поля в широкому розумінні
З стародавніх часів у Дикому Полі панував кочовий спосіб життя і осідле життя установлювалось з великими проблемами. Серед племен, які населяли Дике Поле — скіфи, сармати, гунни, половці, поляни (жителі Поля, полів), хазари. Все життя Дикого Поля це взаємодія і боротьба між кочовим і осідлим способом життя — сармати, скіфи, гунни, хазари, болгари і греки. На зміну Великої Хазарії прийшла Київська Русь, на зміну Київській Русі — Монгольська імперія, на зміну їй — Річ Посполита і імперія Російська, в часи якої кочове життя на цих теренах в стародавньому варіанті припинило своє існування.
У 16-17 ст. уряд Польсько-Литовської держави Диким Полем вважав українські землі, що розташовувалися на схід і південь від Білої Церкви, і роздавав їх магнатам і шляхті у приватну власність як незаселені, хоча там проживало українське населення.
Степи Дикого Поля були придатними для розвитку землеробства, скотарства та промислів, що спричиняло колонізацію їх ще в добу Київської держави. Перешкоджали цьому набіги степових кочівників, що хвилями прокочувались по цих землях від найдавніших часів (кіммерійці, скіфи, сармати, гуни, авари, хозари, печеніги, половці, монголо-татари та ін.).
Наприкінці 18 ст. назва «Дике Поле» перестала вживатися.
На території Дикого Поля зараз знаходяться Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Полтавська Харківська та Херсонська області України.(додаток)
Завдання
1. Які території називають «Диким полем»?
2. Чому утворилась така назва? Коли її перестали вживати, чому?
3. В якому столітті почалось активне заселення регіону?
Тільки з кінця 20-х — початку 30-х рр. XVIII ст. починається подальше заселення степів, обумовлене стихійним переходом на південь українців, організованим переселенням царським урядом державних селян, поверненням запорожців на старі місця, а також поселенням на півдні вихідців із сусідніх держав. Значний вплив на цей процес мало перенесення російсько-турецького кордону після війни 1735–1739 рр. з межиріччя Орелі й Самари на узбережжя Азовського моря.
З метою прискорення заселення краю та зміцнення своїх позицій Причорномор'ї царський уряд вдався в 50-х рр. до поселення тут іноземних військовослужбовців (сербів, хорватів, македонян, молдаван і ін.), які погодилися перейти на військову службу до Росії й поселитися на її окраїнах, а також росіян-розкольників, що жили в Речі Посполитій та Туреччині. З іноземних військовослужбовців він вирішив сформувати два військово-землеробських поселення (Нову Сербію та Слов'яносербію) і розмістити їх на флангах збудованої в 1731–1735 рр. Української лінії, щоб таким чином прикрити південні кордони та посилити тиск на Запорожжя. Оскільки необхідної кількості іноземців для укомплектування 4 полків не набралось, царський уряд дозволив зачисляти до них і місцевих жителів та переселенців з інших регіонів України і сусідніх держав, за винятком поміщицьких селян, які прожили за своїми володільцями більше 10 років.
Однак масова урядова колонізація регіону розгорнулася тільки після ліквідації Запорозької Січі. В 1776–1782 рр. в межах створених на запорозьких землях Азовської і Новоросійської губерній було засновано 569 поселень, у тому числі 488 на землях, що належали кошу. Серед них 478 — складали приватновласницькі.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 лип, 2023 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:06
Я міняю тези?
чи ти методички.
Моя теза була
Якщо ми захопили в 10 разів менше ніж захопили в нас - то ми ЗАХИЩАЛИСЬ , а той хто захопив більше - нападав..
Приклади були
москалі, македонський,монголи, іспанці, португальці - 6000+ км
українці - 1000 км
ти вирішив трошки маніпульнути і заявив
так москалі ЗАХОПИЛИ всього 10% території - значить вони не агресори
Моя відповідь - агресори , бо ми їх територію не захоплювали від слова взагалі.
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:08
моё мнение было чуть выше: буду рад увидеть соответствующего уровня стихи от отечественного автора, и памятник ему. Лично для меня огромная проблема, что наша литература не родила ничего в жанре авторской песни. Песни Высоцкого объективно утрачивают актуальность (жизнь изменилась) - а замены нет, и нет даже близко подобных авторов.
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:09
В.Цой теж "москаль" а його творчість "імперсько-совкова",
М.Гоголь - зрадник, і т.д.,
що цікаво в Росії, кого не візьми з інородців, кажуть що "руский писатель/ученьій/деятель", в Україні "як не москаль, то запроданець"
Востаннє редагувалось flyman в Суб 22 лип, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:10
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:13
я Высоцкого великим и незаменимым не считаю. Были и другие барды. В советскую эпоху он сыграл свою роль, влияния на современную украинскую культуру он не имеет. Памятнику место в музее СССР. Это измеримо и без эмоций Всё остальное притянуто за уши.
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