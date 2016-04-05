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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 471347144715471647174718>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:16

ЛАД написав:Повторю. Ни я, ни Старикан за царёва не голосовали.


стосовно виборів: харків'янам має бути соромно наступні 10 років найменше

голосовали за герпеса, за померлу людину
навіть мертвий він був вам потрібен

не здивлюсь, якщо сьогодні провести голосування і дозволити вибрати зі списку будь-кого: навіть Цезаря, Наролеона або сталіна і гітлера

то сталін буде мати як мінімум 10%

інше питання: російськомовний Харків
подивиться відео про російськомовний Львів, да таке було наприкінці 40-х коли з 350т довоєнних мешканців у Львові залишилось менше 80т
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:16

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:и нет даже близко подобных авторов.
я Высоцкого великим и незаменимым не считаю. Были и другие барды. В советскую эпоху он сыграл свою роль, влияния на современную украинскую культуру он не имеет. Памятнику место в музее СССР

Имеет более чем. Пару страниц назад один форумчанин писал-себе писал по-украински, а потом решил пошутить про "может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор". Что это, если не влияние?
Опять же, дело не в персональном величии. Дело в том, что данный жанр - высококлассные стихи под гитару - в нашей культуре вообще отсутствует.

В музей СССР памятник точно не попадет, он поставлен в районе 2010.
Востаннє редагувалось juristkostya в Суб 22 лип, 2023 19:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:17

перепели газманова

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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:19

  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:А вы тут вообще при чём? Вы как-то влияние на это решение?
я интересуюсь вашим мнением как харьковчанина.
моё мнение было чуть выше: буду рад увидеть соответствующего уровня стихи от отечественного автора, и памятник ему. Лично для меня огромная проблема, что наша литература не родила ничего в жанре авторской песни. Песни Высоцкого объективно утрачивают актуальность (жизнь изменилась) - а замены нет, и нет даже близко подобных авторов.

Если тебя продержать без воды неделю
Ты и ковшику грязной воды, потом будешь рад

Так и с Высоцким. Его ценность - на контрасте всего остального убогого тогда
Но он был такой же продукт совка.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:20

  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:И не расписывайтесь за детей, которых у Вас пока нет.

кто у меня где есть не ваше собачье дело. я кажется к вашим детям и внукам не лезу. хамства вагон, а культуры ноль. В общественных местах должны стоять общепризнанные авторитеты, иначе до памятников путену дойдём, потому что он ЛАДу нравится. Дома у себя можете всё обвесить высоцким, вообще не вопрос.
я был бы счастлив видеть памятник украинскому автору-исполнителю прекрасных стихов про альпинистов.
Кстати, не напомните, как его зовут?


а вы не задумывались почему нет на украинском и почему все культивировалось на русском? вот когда ответите тогда и поймете почему не стоит сильно увлекаться русским. а тем более культивировать в виде памятников.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:21

  juristkostya написав:
  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:и нет даже близко подобных авторов.
, влияния на современную украинскую культуру он не имеет.

Имеет более чем. Пару страниц назад один форумчанин писал-себе писал по-украински, а потом решил пошутить про "может, лучше про реактор, про любимый лунный трактор". Что это, если не влияние?.

понятно.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:23

  juristkostya написав:
  mephala написав:
  flyman написав:Дике Поле, не чули? хто його завойовував?
може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв, ще миролюбивих, які ні на кого не нападали


для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова :lol:
От эпохи зависит....
Во времена Киевской Руси примерно до Чернигова и было:-)
Потом, постепенно, захватывали все дальше к востоку.


прикольно. адже Київ південніше чим Чернігів. То Київ вже в Дикому полі стояв? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:28

  juristkostya написав:Украинского аналога нет не то что близкого - вообще никакого нет аналога.
А вот неуёмный активист украинского разлива найдется обязательно


350 років вітравлювання української ідентичності і ви тільки помітили що багато чого немає? тому кацапи й кажуть що українців немає - є "русские" які відбилися від отари.
от завдяки отаким пам’ятникам також. і тому що на кацапській розмовляємо. та завдяки багато чому ми самі підживлюємо їх таку думку.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:28

  ЛАД написав:для початку надо, как я уже просил, уточнить, что понимается под украинской державностью до 1991.


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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:29

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:и нет даже близко подобных авторов.
я Высоцкого великим и незаменимым не считаю. Были и другие барды. В советскую эпоху он сыграл свою роль, влияния на современную украинскую культуру он не имеет. Памятнику место в музее СССР. Это измеримо и без эмоций Всё остальное притянуто за уши.

Это Ваше личное мнение.
Имеете право.
Только не стоит своё мнение выдавать за абсолютную истину и на этом основании требовать перенести памятник в музей (Вы, к счастью, вроде, и не требуете).

перед картиной стоит человек, смотрит на неё и говорит:
- Ну что в ней такого, в этой Джоконде? Не нравится она мне...
А Фаина Георгиевна ему:
- Молодой человек! Вы знаете, Джоконда уже столько веков всем нравится, что она может сама выбирать - кому ей нравиться, а кому - нет".

Высоцкий, конечно, не Джоконда, но тем не менее.
ЛАД
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