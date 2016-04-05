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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:31
juristkostya написав:
или частушек
коломыйки? нет не слышали. высоцкий головного мозга
Ві́ктор Миха́йлович Шпортько́ український співак (тенор), народний артист України записав 10 сучасних романсів українських авторів
О.Потапенка та В.Тузика, які вже стали відомими, особливо серед шанувальників цього музичного стилю. Слухають ці романси в Україні, Білорусі та Росії.
единственный вменяемый аргумент Zа Высоцкого - слабое знакомство с украинской культурой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 19:45, всього редагувалось 5 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:31
ЛАД написав: mephala написав: flyman написав:
Дике Поле, не чули? хто його завойовував?
може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв, ще миролюбивих, які ні на кого не нападали
для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова
для початку надо, как я уже просил, уточнить, что понимается под украинской державностью до 1991.
ЛАД вы как были сЭсЭсЭр так и остались. сразу видно что вам в школьном курсе рассказывали 1917-1920 года где не было места УНР, если вы только 1991 год и можете придумать оппоненту в пику.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:31
pesikot написав:
Если тебя продержать без воды неделю
Ты и ковшику грязной воды, потом будешь рад
Так и с Высоцким. Его ценность - на контрасте всего остального убогого тогда
Но он был такой же продукт совка.
именно об этом я и писал, но спасибо, что лишний раз подтвердили
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:32
juristkostya написав: mephala написав:
а вы не задумывались почему нет на украинском и почему все культивировалось на русском? вот когда ответите тогда и поймете почему не стоит сильно увлекаться русским. а тем более культивировать в виде памятников.
тут всё просто:
В украинской литературе нет традиции цыганского романса и тюремной песни. Соответственно, не могло быть почвы для появления бардов. Как нет почвы для кантри, джаза или частушек
Ну тут даже я очхуела
Гордится тем, что в российской литературе есть традиции цыганского романса и тюремной песни.
Бл@ядь - рабы, дети рабов
Нет у россиян, ни кантри, ни джаза
Один был джазмен, да и тот КОзел
А в вашем понимании, частушки, есть в украинском фольклоре и много. Называется по-другому
Ты там просил ссылки на ник и цитаты, что украинского не существует
Так вот оно, ты сам всё и написал
Вот тебе и цитаты, и прямая ссылка
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:42
pesikot написав: juristkostya написав: mephala написав:
а вы не задумывались почему нет на украинском и почему все культивировалось на русском? вот когда ответите тогда и поймете почему не стоит сильно увлекаться русским. а тем более культивировать в виде памятников.
тут всё просто:
В украинской литературе нет традиции цыганского романса и тюремной песни. Соответственно, не могло быть почвы для появления бардов. Как нет почвы для кантри, джаза или частушек
Ну тут даже я очхуела
Гордится тем, что в российской литературе есть традиции цыганского романса и тюремной песни.
Бл@ядь - рабы, дети рабов
Нет у россиян, ни кантри, ни джаза
Один был джазмен, да и тот КОзел
А в вашем понимании, частушки, есть в украинском фольклоре и много. Называется по-другому
Ты там просил ссылки на ник и цитаты, что украинского не существует
Так вот оно, ты сам всё и написал
Вот тебе и цитаты, и прямая ссылка
Как бы вам так объяснить.... Возьмём,к примеру, джаз:
Джаз возник из блюза, который, в свою очередь, возник в среде негров-рабов южных штатов США. Сегодня джаз является безусловным достижением американской культуры, Америка им по праву гордится. Тем, что дали "рабы и дети рабов", да.
Точно так же, из тюремной лирики и цыганского романса выросла "охота на волков" и "милая моя, солнышко лесное". Это нормально.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:44
Як вже ці різні ладокостіфлудерасти задерли вже своїм лайноофтопом!
В України є свої новітні системи ППО, - заступник голови Комітету ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки Чернєв
Він розповів, що це це не аналог Patriot, SAMP-T чи IRIS-T, і більше схожий до HAWK - системи середньої дальності: "Вони українського виробництва і української розробки. Проходять тестування досить вдало, ракети вже розроблені".
За інформацією видання, щоб вирішити проблему гострої нестачі боєприпасів, компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію
на своєму заводі в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) за кілька місяців – те, що зазвичай займає роки.
Зазначається, що Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, 40 тисяч з яких будуть поставлені цього року.
Як йдеться у матеріалі, через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів.
У Німеччині виник брак запасів цих боєприпасів, адже Gepard датується 1980-ми роками, і документації на управління ними залишилося. Тому інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.
"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", – сказав глава Rheinmetall Армін Паппергер.
Раніше повідомлялося, що Німеччина відзвітувала про доставлену в Україну партію військової допомоги, серед якої – шість установок Gepard, 3 230 снарядів калібру 155 мм та багато іншого.
Перед цим стало відомо, що Німеччина у співпраці зі Сполученими Штатами до кінця року має намір передати Україні ще 45 зенітних самохідних установок Gepard
для зміцнення її протиповітряної оборони.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:45
juristkostya написав:
Как бы вам так объяснить.... Возьмём,к примеру, джаз:
Джаз возник из блюза, который, в свою очередь, возник в среде негров-рабов южных штатов США. Сегодня джаз является безусловным достижением американской культуры, Америка им по праву гордится.Точно так же, из тюремной лирики и цыганского романса выросла "охота на волков" и "милая моя, солнышко лесное". Это нормально
.
Особенно, "милая моя, солнышко лесное" вышло из тюремной лирики, многогранно ...
Я бы даже сказал, любовная тюремная лирика ...
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:51
Якийсь сюр.
Ватний совок в особі роssії напав на Україну... і тут же ватні совкодр.чери на марші!
Адміни!!!
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:52
Особенно доставил удовольствие спор про памятники)) как в 21 веке может ещё существовать культ установки статуй мёртвым людям. Спорные снести, остальные пусть стоят, если не хватает памятников лучше рассмотреть варианты современного искусства, как в Европе. Но блд не монументы мёртвым деятелям развозить по районам.
Востаннє редагувалось hume
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:52
mephala написав: ЛАД написав: mephala написав:
------------------------flyman
Дике Поле, не чули? хто його завойовував?
може досить створювати міфологію про універсальних аріїв-гречкосіїв, ще миролюбивих, які ні на кого не нападали
------------------------
для початку давайте визначимося що ви маєте на увазі під Диким Полем та обчертимо його територіальні кордони. А то може у вас Дике Поле до Чернігова
для початку надо, как я уже просил, уточнить, что понимается под украинской державностью до 1991.
ЛАД вы как были сЭсЭсЭр так и остались. сразу видно что вам в школьном курсе рассказывали 1917-1920 года где не было места УНР, если вы только 1991 год и можете придумать оппоненту в пику.
Интересно, что Вам рассказывали "в школьном курсе"?
Сколько лет просуществовала УНР?
И вопрос был задан в связи с постами Фейслесса и Вашим, где говорилось об истории Украины на протяжении веков, а не только в 21 столетии. И об врождённом миролюбии украинского государства на протяжении многовековой истории
.
И Вы говорите о Диком Поле. Это, если не ошибаюсь, было не во времена УНР? Или я что-то путаю?
Потому и попросил уточнить.
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