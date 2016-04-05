Додано: Суб 22 лип, 2023 19:32

juristkostya написав: mephala написав:

а вы не задумывались почему нет на украинском и почему все культивировалось на русском? вот когда ответите тогда и поймете почему не стоит сильно увлекаться русским. а тем более культивировать в виде памятников. а вы не задумывались почему нет на украинском и почему все культивировалось на русском? вот когда ответите тогда и поймете почему не стоит сильно увлекаться русским. а тем более культивировать в виде памятников. тут всё просто:

В украинской литературе нет традиции цыганского романса и тюремной песни. Соответственно, не могло быть почвы для появления бардов. Как нет почвы для кантри, джаза или частушек тут всё просто:В украинской литературе нет традиции цыганского романса и тюремной песни. Соответственно, не могло быть почвы для появления бардов. Как нет почвы для кантри, джаза или частушек

Ну тут даже я очхуелаГордится тем, что в российской литературе есть традиции цыганского романса и тюремной песни.Бл@ядь - рабы, дети рабовНет у россиян, ни кантри, ни джазаОдин был джазмен, да и тот КОзелА в вашем понимании, частушки, есть в украинском фольклоре и много. Называется по-другомуТы там просил ссылки на ник и цитаты, что украинского не существуетТак вот оно, ты сам всё и написалВот тебе и цитаты, и прямая ссылка