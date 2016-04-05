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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:56
ЛАД написав: Water написав:
.........
Чтобы 2 раза не вставать, ЛАД
у за новый завод Интел в Германии. Да, там могут работать только 600 человек. Это высокотехнологичный завод, в цехах нет освещения, некоторые помещения заполнены не воздухом. У станка круглосуточно "стоят" роботы. Естественно все это стоит не дешево и никто не будет набирать туевухучу Вась с паяльниками.
600 рабочих мест тоже дело.
Но только хотелось бы ссылку, а не просто Ваши слова.
Остальное Вам объяснять не буду. Бесполезно.
Трішечки не зрозумів яке посилання ви від мене вимагаєте?
Ви ж самі казали шо Intel побудує завод та створить 600 з чим-то робочих місць.
Чи ви думаєте шо на заводі будуть працювать стотисяч Вась з паяльниками?
Трішечки погуглив, Intel планує будувать нові заводи не тільки у Німеччині, а й у Польші та США.
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Water
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:01
Прораб написав: Water написав: Starikan написав:
Наверное, потом будете ходить по домам и сжигать русскоязычные книги, бить морды на улицах за русскую речь, а, может быть, потом и уничтожать тех, кто родился и посмел жить
Как вы точно подметили. Лично вы не знаете, что москали сжигают все украинские книги, убивают людей, разговаривающих на украинском языке, которые родились и посмели жить? Вот такая у вас игра в они ворота.
Не слід розповідати страшні історії зараз.
Ще чотири роки тому люди, які розуміють, попереджали в тому числі і тут, про те, як "Идут в утиль Українські звичаї і традиції", "Українська родина"..."https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4657395#p4657395
Ось дивіться, якийсь ВНЗ приймає рішення про списання якоїсь частини бібліотечного фонду, особисто я не знаю які підстави. І порівняйте з тим про шо йшлась дискусія.
Зараз вже нікого не цікавить скільки сімей реально не існує через те, що вони розділилися і багато хто вже живе самостійно.
Ви якось іншу тему підняли чи шо? Звісно москалі сапою пройшлись по сім`ям українців.
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Water
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:02
Water написав: ЛАД написав: Water написав:
.........
Чтобы 2 раза не вставать, ЛАД
у за новый завод Интел в Германии. Да, там могут работать только 600 человек. Это высокотехнологичный завод, в цехах нет освещения, некоторые помещения заполнены не воздухом. У станка круглосуточно "стоят" роботы. Естественно все это стоит не дешево и никто не будет набирать туевухучу Вась с паяльниками.
600 рабочих мест тоже дело.
Но только хотелось бы ссылку, а не просто Ваши слова.
Остальное Вам объяснять не буду. Бесполезно.
Трішечки не зрозумів яке посилання ви від мене вимагаєте?Ви ж самі казали шо Intel побудує завод та створить 600 з чим-то робочих місць.
Чи ви думаєте шо на заводі будуть працювать стотисяч Вась з паяльниками?
Трішечки погуглив, Intel планує будувать нові заводи не тільки у Німеччині, а й у Польші та США.
Насколько помню, я такого не говорил. Я приводил ссылку, в которой не было количества рабочих мест. Там речь шла о сумме планируемых капвложений в Германии, Польше и Израиле.
Если бы я написал о 600 рабочих, то к чему Ваше "чтобы 2 раза не вставать"?
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ЛАД
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:03
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pesikot
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:05
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:08
vitaliiangel написав: juristkostya написав:
даже по меркам местного планетария это очень слабенько
как бы понятнее.. допустим ваша жена пишет и поёт слабенько. А жена соседа жарит на гитар не хуже Высоцкого, вы чьей женой будете восхищаться?
Моя жена вообще не играет и не поёт, и мы с ней _вместе_ восхищаемся теми, кто это умеет, будь то Каро Эмеральд, Джо Дассен или Высоцкий. Да, так бывает.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:10
pesikot написав:
Обожаю эту песню, а тут и исполнение отличное. Спасибо за ссылку.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:11
juristkostya написав:
Моя жена вообще не играет и не поёт, и мы с ней _вместе_ восхищаемся теми, кто это умеет, будь то Каро Эмеральд, Джо Дассен или Высоцкий. Да, так бывает.
шире надо смотреть на культуру, может быть и в украинской для себя что-то найдёте.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:12
juristkostya написав:
Ещё раз: вы спрашиваете, почему памятник Высоцкому установлен под скалодромом и секцией скалолазания?
Під секцією скелелазіння точно повинен бути встановлений пам`ятник?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:13
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