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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 47164717471847194720 ... 4722>
Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:13

  ЛАД написав:Интересно, что Вам рассказывали "в школьном курсе"?
Сколько лет просуществовала УНР?
И вопрос был задан в связи с постами Фейслесса и Вашим, где говорилось об истории Украины на протяжении веков, а не только в 21 столетии. И об врождённом миролюбии украинского государства на протяжении многовековой истории.
И Вы говорите о Диком Поле. Это, если не ошибаюсь, было не во времена УНР? Или я что-то путаю?
Потому и попросил уточнить.


во первых - я не писал ничего подобного что вы мне начинаете по своей привычке приписывать. если вы уж где то узрели - пжлста ссулку в студию. я просто уточнил границы Дикого Поля.
во вторых - Фейслесс писал цитирую:
  Faceless написав:Історія української державності більша й давніша за ту ж російську.

потому прочитайте вот это если вас забанили в гугле:
https://oda.zht.gov.ua/news/den-ukrayin ... tvorennya/

так что заканчивайте заниматься не пойми чем.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:15

  juristkostya написав:
  pesikot написав:

Обожаю эту песню, а тут и исполнение отличное. Спасибо за ссылку.

Молодец, "быстро" учишься
Украинское признал
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:19

Ніч яка, Господи, місячна зоряна

  pesikot написав:


це совковий варіант (з балалайками)
відомої української пісні на вірши Михайла Старицького
музика Микола Лисенко

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:21

prodigy
Дякую, я в вас не сумнівався
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:26

  vitaliiangel написав:
  juristkostya написав:Моя жена вообще не играет и не поёт, и мы с ней _вместе_ восхищаемся теми, кто это умеет, будь то Каро Эмеральд, Джо Дассен или Высоцкий. Да, так бывает.
шире надо смотреть на культуру, может быть и в украинской для себя что-то найдёте.
не уверен, что у вас есть основания для такого снисходительного тона. Ну, хотя бы потому, что уже немало нашёл
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:26

  mephala написав:
  ЛАД написав:Интересно, что Вам рассказывали "в школьном курсе"?
Сколько лет просуществовала УНР?
И вопрос был задан в связи с постами Фейслесса и Вашим, где говорилось об истории Украины на протяжении веков, а не только в 21 столетии. И об врождённом миролюбии украинского государства на протяжении многовековой истории.
И Вы говорите о Диком Поле. Это, если не ошибаюсь, было не во времена УНР? Или я что-то путаю?
Потому и попросил уточнить.


во первых - я не писал ничего подобного что вы мне начинаете по своей привычке приписывать. если вы уж где то узрели - пжлста ссулку в студию. я просто уточнил границы Дикого Поля.
во вторых - Фейслесс писал цитирую:
  Faceless написав:Історія української державності більша й давніша за ту ж російську.

потому прочитайте вот это если вас забанили в гугле:
https://oda.zht.gov.ua/news/den-ukrayin ... tvorennya/

так что заканчивайте заниматься не пойми чем.

Чего Вы не писали?
Вы о "врождённом миролюбии украинского государства" не писали. Но разговор был об этом. Если Вы этого не хотели сказать, то о чём хотели?
А можно не отсылать куда-то, а прямо назвать, что Вы называете "украинской государственностью"?
Если Великое княжество Литовское или Речь Посполиту, то я просто и обсуждать не буду.
Это всё же не украинские государства.

"так что заканчивайте заниматься не пойми чем." :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:29

  juristkostya написав:не уверен, что у вас есть основания для такого снисходительного тона. Ну, хотя бы потому, что уже немало нашёл
не льстите себе. Аналогов Высоцкому не нашли. А тон хотите как будто нашли. Знаете что напоминает? русские считают, что аналогов путену нет. Может быть с этого началась война? если нет альтернативы путену значит и войне альтернатив нет. Понимаете к чему ведёт это аналоговнедство?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 20:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:31

  prodigy написав:
  ЛАД написав:для початку надо, как я уже просил, уточнить, что понимается под украинской державностью до 1991.


[youtube]ePHovwR2nbI...

Интересно, где Вы берёте столько времени, чтобы слушать такое количество длинных лекций?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:36

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:

Обожаю эту песню, а тут и исполнение отличное. Спасибо за ссылку.

Молодец, "быстро" учишься
Украинское признал

Да, примерно в середине 80х
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:37

  ЛАД написав:Чего Вы не писали?
Вы о "врождённом миролюбии украинского государства" не писали. Но разговор был об этом. Если Вы этого не хотели сказать, то о чём хотели?
А можно не отсылать куда-то, а прямо назвать, что Вы называете "украинской государственностью"?
Если Великое княжество Литовское или Речь Посполиту, то я просто и обсуждать не буду.
Это всё же не украинские государства.

"так что заканчивайте заниматься не пойми чем." :)


я просто поинтересовался границами Дикого Поля, так как меня повеселило его упоминание (а я знаю что границ и трактовок этого термина много - потом привели из учебника текстовку) а вы сразу мне приписали участие в том что вам вздумалось?
оригинально. а если бы я промолчал то все бы так и думали что я именно это и говорил.
вот потому я и говорю - заканчивайте заниматься не пойми чем. если вам не доходит намеками скажу в лоб - хватит приписывать другим людям свои фантазии.

это было во первых. а во вторых - почему я должен давать определение того о чем не вступал в дисскуссию? вы в нее влезли - вот вы и давайте определения а не с меня требуете.
mephala
 
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