Додано: Суб 22 лип, 2023 20:37

ЛАД написав: Чего Вы не писали?

Вы о "врождённом миролюбии украинского государства" не писали. Но разговор был об этом. Если Вы этого не хотели сказать, то о чём хотели?

А можно не отсылать куда-то, а прямо назвать, что Вы называете "украинской государственностью"?

Если Великое княжество Литовское или Речь Посполиту, то я просто и обсуждать не буду.

Это всё же не украинские государства.



"так что заканчивайте заниматься не пойми чем." Чего Вы не писали?о "врождённом миролюбии украинского государства" не писали. Но разговор был об этом. Если Вы этого не хотели сказать, то о чём хотели?А можно не отсылать куда-то, а прямо назвать, что Вы называете "украинской государственностью"?Если Великое княжество Литовское или Речь Посполиту, то я просто и обсуждать не буду.Это всё же не украинские государства."так что заканчивайте заниматься не пойми чем."

я просто поинтересовался границами Дикого Поля, так как меня повеселило его упоминание (а я знаю что границ и трактовок этого термина много - потом привели из учебника текстовку) а вы сразу мне приписали участие в том что вам вздумалось?оригинально. а если бы я промолчал то все бы так и думали что я именно это и говорил.вот потому я и говорю - заканчивайте заниматься не пойми чем. если вам не доходит намеками скажу в лоб - хватит приписывать другим людям свои фантазии.это было во первых. а во вторых - почему я должен давать определение того о чем не вступал в дисскуссию? вы в нее влезли - вот вы и давайте определения а не с меня требуете.