ЛАД написав:Интересно, что Вам рассказывали "в школьном курсе"? Сколько лет просуществовала УНР? И вопрос был задан в связи с постами Фейслесса и Вашим, где говорилось об истории Украины на протяжении веков, а не только в 21 столетии. И об врождённом миролюбии украинского государства на протяжении многовековой истории. И Вы говорите о Диком Поле. Это, если не ошибаюсь, было не во времена УНР? Или я что-то путаю? Потому и попросил уточнить.
во первых - я не писал ничего подобного что вы мне начинаете по своей привычке приписывать. если вы уж где то узрели - пжлста ссулку в студию. я просто уточнил границы Дикого Поля. во вторых - Фейслесс писал цитирую:
Faceless написав:Історія української державності більша й давніша за ту ж російську.
ЛАД написав:Интересно, что Вам рассказывали "в школьном курсе"? Сколько лет просуществовала УНР? И вопрос был задан в связи с постами Фейслесса и Вашим, где говорилось об истории Украины на протяжении веков, а не только в 21 столетии. И об врождённом миролюбии украинского государства на протяжении многовековой истории. И Вы говорите о Диком Поле. Это, если не ошибаюсь, было не во времена УНР? Или я что-то путаю? Потому и попросил уточнить.
во первых - я не писал ничего подобного что вы мне начинаете по своей привычке приписывать. если вы уж где то узрели - пжлста ссулку в студию. я просто уточнил границы Дикого Поля. во вторых - Фейслесс писал цитирую:
Faceless написав:Історія української державності більша й давніша за ту ж російську.
Чего Вы не писали? Вы о "врождённом миролюбии украинского государства" не писали. Но разговор был об этом. Если Вы этого не хотели сказать, то о чём хотели? А можно не отсылать куда-то, а прямо назвать, что Вы называете "украинской государственностью"? Если Великое княжество Литовское или Речь Посполиту, то я просто и обсуждать не буду. Это всё же не украинские государства.
juristkostya написав:не уверен, что у вас есть основания для такого снисходительного тона. Ну, хотя бы потому, что уже немало нашёл
не льстите себе. Аналогов Высоцкому не нашли. А тон хотите как будто нашли. Знаете что напоминает? русские считают, что аналогов путену нет. Может быть с этого началась война? если нет альтернативы путену значит и войне альтернатив нет. Понимаете к чему ведёт это аналоговнедство?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 20:36, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Чего Вы не писали? Вы о "врождённом миролюбии украинского государства" не писали. Но разговор был об этом. Если Вы этого не хотели сказать, то о чём хотели? А можно не отсылать куда-то, а прямо назвать, что Вы называете "украинской государственностью"? Если Великое княжество Литовское или Речь Посполиту, то я просто и обсуждать не буду. Это всё же не украинские государства.
"так что заканчивайте заниматься не пойми чем."
я просто поинтересовался границами Дикого Поля, так как меня повеселило его упоминание (а я знаю что границ и трактовок этого термина много - потом привели из учебника текстовку) а вы сразу мне приписали участие в том что вам вздумалось? оригинально. а если бы я промолчал то все бы так и думали что я именно это и говорил. вот потому я и говорю - заканчивайте заниматься не пойми чем. если вам не доходит намеками скажу в лоб - хватит приписывать другим людям свои фантазии.
это было во первых. а во вторых - почему я должен давать определение того о чем не вступал в дисскуссию? вы в нее влезли - вот вы и давайте определения а не с меня требуете.