juristkostya написав:не уверен, что у вас есть основания для такого снисходительного тона. Ну, хотя бы потому, что уже немало нашёл
не льстите себе. Аналогов Высоцкому не нашли. А тон хотите как будто нашли. Знаете что напоминает? русские считают, что аналогов путену нет. Может быть с этого началась война? если нет альтернативы путену значит и войне альтернатив нет. Понимаете к чему ведёт это аналоговнедство?
вы, видимо, не поняли. Впрочем, вы частенько понимаете очень избирательно.... Ну, ок, повторю: Наша песенная традиция не способствует появлению авторов жанра "авторская песня". А в других жанрах есть прекрасные вещи, их надо знать и ценить.
juristkostya написав:Наша песенная традиция не способствует появлению авторов жанра "авторская песня". А в других жанрах есть прекрасные вещи, их надо знать и ценить.
вы тоже не поняли. раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски. А нераскрученных вагон. Про песенные традиции вообще смешно, Украина не в вакууме. тик даже белые розы перепел, хотя традиций танцевального диско вроде как тоже нет. Культура не развивается по каким то канонам. Если чего то нет, создайте вы. Вы же только идолов создаёте.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 22 лип, 2023 20:48, всього редагувалось 2 разів.
juristkostya написав:Ещё раз: вы спрашиваете, почему памятник Высоцкому установлен под скалодромом и секцией скалолазания?
Під секцією скелелазіння точно повинен бути встановлений пам`ятник?
Это примерно как спросить, обязателен ли в квартире шкаф с книгами, или достаточно мультиков на ю-тубе. Можно прожить без книг, но если есть деньги и некоторый образовательный уровень - книги так или иначе появляются. Здесь та же ситуация: есть более чем достойные стихи, есть люди, которые эти стихи знают, и деньги тоже нашлись.