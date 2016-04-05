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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:50
ЛАД написав:
Интересно, где Вы берёте столько времени, чтобы слушать такое количество длинных лекций?
дивиться коротке відео 22хв.
щодня дивлюсь історичні відео (особливо про історію України) 1.5 години після обіду і годину у вечері
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:55
juristkostya написав: Water написав: juristkostya написав:
Ещё раз: вы спрашиваете, почему памятник Высоцкому установлен под скалодромом и секцией скалолазания?
Під секцією скелелазіння точно повинен бути встановлений пам`ятник?
Это примерно как спросить, обязателен ли в квартире шкаф с книгами, или достаточно мультиков на ю-тубе.
Можно прожить без книг, но если есть деньги и некоторый образовательный уровень - книги так или иначе появляются.
Здесь та же ситуация: есть более чем достойные стихи, есть люди, которые эти стихи знают, и деньги тоже нашлись.
До чого тут книги? Мою шафу знищили москалі.
Тобто творчисть Висоцького ви прирівняли до високоосвітнього 80-го левела, відповідно перед секцією скелелазання повинен бути встановлений пам`ятник?
Я прекрасно знаю хто такий Висоцький, вам вже відповідали шо іншу творчість тупо викосили, тому ви не знали у радянському союзі інших співаків.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:55
juristkostya написав:
Глупости. "Ніч яка зоряна" не требует исполнения на русском,
vitaliiangel написав:
раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски
"Ніч яка зоряна" это барды? Костя манипуляции вам не к лицу.
Речь шла ТОЛЬКО О БАРДАХ. это специфический жанр не массовой культуры. Раскручивается только благодаря сми с широкой аудиторией. Местечковые сми такое не показывают.
У меня кстати друг детства бард причём пел только свой репертуар. (сейчас он тв ведущий). Гитару забросил. Спрашиваю почему, говорит людям неинтересно.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:00
Shaman написав:
а в такому контексті - тоді нехай стоїть. цей пам'ятник до совєцької влади немає ніякого відношення.
Так вы разберитесь сначала, а не присоединяйтесь сразу к шайке хунвейбинов, захватившей ветку.
Которые сейчас скажут "і фільм нефіг дивитися, він при совєцькій владі знятий".
Всё дальнейшее - любителям красных цитатников с нарративами "совок", "любитель хороших русских", "ты за Стуса или Медведчука" и прочего бреда.
Немного об Александре Довженко и его памяти
Вшанування пам'яті геніального митця Олександра Довженка в Україні є на вкрай низькому рівні. Те, що було зроблене, в основному було зроблене за часів СРСР та радянської влади: з 1957 року Київська кіностудія носить ім'я Довженка, у 1972 році було затверджено Золоту медаль ім. Довженка «За найкращий військово-патріотичний фільм», у 1960 році створено музей Довженка в батьківській хаті, попри те, що в Україні Довженко був персона нон ґрата. Ще за два роки скульптор Анатолій Фуженко змушений був подарувати садибі пам'ятник (художня рада боялася Довженка навіть у бронзі, тому офіційно скульптуру не затвердила), отже існує лише один пам'ятник, та й то не офіційний.
Перші значні кроки по збереженню і вшануванню пам'яті видатного українця були зроблені зі здобуттям незалежності України, проте й досі цього вкрай мало, а його співвітчизники не мають вільної можливості побачити фільми Довженка.
Что скажете, борцы "за чистоту расы"? Вы на форуме воюете с вашими согражданами, а об этом молчите? Ах да, Довженко был членом КПУ(б), "распните его".
Заодно присмотритесь к Тарасу Гргорьевичу, там есть пища для ума (хотя о чем это я...)
Буваючи в місцевих театральних колах, Шевченко познайомився з юною акторкою Катериною Піуновою, він вчив її художній декламації, намагався прищепити любов до творів Пушкіна, Гоголя, Салтикова-Щедріна
...
Москва приваблювала Шевченка як центр науки, культури, з яким у нього було пов'язано чимало спогадів
...
Сучасники одностайно відзначали пристрасть поета до музики та співу, через що він зустрічався композиторами О. Даргомижським, М. Мусоргським, М. Балакірєвим
Еще многое найдете сами в укрвики. Еще и смел говорить с ними по-русски. И это сразу после заключения, солдатчины и ссылки! "Распните его!".
Что значит умный, разносторонний и при этом беззаветно любящий Украину талант в живописи и поэзии! Жизнелюбивый и общительный - почитайте заключительную часть его дневников (на русском языке, о ужас!)
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:05
Отут ще одне використання касетних снарядів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:07
Water написав:
вам вже відповідали шо іншу творчість тупо викосили, тому ви не знали у радянському союзі інших співаків.
Не придумывайте, пока дело не касалось политики/критики власти - все прекрасно и писали, и пели, и фильмы снимали, и получали за это деньги от государства. Соловьяненко получал свои многочисленные госпремии, а "Киевнаучфильм" штамповал превосходные украинские мультфильмы за бюджетные деньги
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:08
ЛАД написав: prodigy написав:
...........
був приємно здивований, що в Харкові є кількість проукраїнських сил які в лютому-березні 2022 вони і ЗСУ врятували місто від окупації ціною власного життя
...........
В лютому-березні 2022 Харків врятувала від окупації наша армія.
І за це їй велика шана.
І не треба малювати Харків таким вже "ватним". Не більше Вашої Одеси чи Херсона.
У вас дещо викривлене розуміння "ватності".
Не может простить, что Евро-2010 принимал Харьков, а не Одесса
Днепряне тоже обиделмсь.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:13
vitaliiangel написав:
иначе до памятников путену дойдём, потому что он ЛАДу нравится.
Ну и как тебя после этого называть? Тем более извиняться не собираюсь.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:15
Starikan написав:
Что скажете, борцы "за чистоту расы"? Вы на форуме воюете с вашими согражданами, а об этом молчите?
Вообще-то, за чистоту расы здесь ты, вместе с ЛАД
ом
Это ты раздаешь ярлыки налево и направо, говоришь, что кто-то захватил эту ветку.
А ветку захватили ты, ЛАД
, буратиньё и юристкостя
Леваки, такие леваки
Клеймят всех несогласных с их мнением, что Высоцкий - бард, что вкусная колбаса - по 2.20 (попробуй её купи), что мороженое - самое вкусное (ага, пломбир, привезеный Микояном по американским технологиям)
Я даже понимаю, чем вам идейно близок Долярчик - он туп, высокомерен, с ним что угодно можно делать
А вот - Hotab, budivelnik, Василь-Рівне, Shaman, sergey-svirkin, (если кого забыл, не обижайтесь) і я
Для вас, совковых леваков-большевиков - неприемлемы, потому мы имеем собственное мнение
А вы, у других, собственное мнение - не приемлете
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:19
Starikan написав: vitaliiangel написав:
иначе до памятников путену дойдём, потому что он ЛАДу нравится.
Ну и как тебя после этого называть? Тем более извиняться не собираюсь.
и давно мы на ты? мне ниже спины как меня называют недоумки. Советую добавить меня в чс. нам не о чем с вами общаться.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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