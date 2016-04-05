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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:20
vitaliiangel написав: juristkostya написав:
Глупости. "Ніч яка зоряна" не требует исполнения на русском,
vitaliiangel написав:
раскрученных украинских бардов нет. для этого надо было ехать в Москву и петь по русски
"Ніч яка зоряна" это барды? Костя манипуляции вам не к лицу.
Речь шла ТОЛЬКО О БАРДАХ. это специфический жанр не массовой культуры. Раскручивается только благодаря сми с широкой аудиторией. Местечковые сми такое не показывают.
У меня кстати друг детства бард причём пел только свой репертуар. (сейчас он тв ведущий). Гитару забросил. Спрашиваю почему, говорит людям неинтересно.
Это какой-то детский лепет. Классное произведение расходилось в магнитофонных записях _миллионами_ копий не смотря на цензуру, дефицит техники, кассет и прочие проблемы тех лет. Просто потому, что классные стихи и исполнение с полной авторской отдачей.
В эпоху ю-туба и мр-3 стонать, что "СМИ не хотят тиражировать" просто неприлично. Сделайте новую "охоту на волков" - о вас узнает весь славянский мир через сутки.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:22
juristkostya написав:
Классное произведение расходилось в магнитофонных записях _миллионами_ копий не смотря на цензуру, дефицит техники, кассет и прочие проблемы тех лет.
приведите пример когда любой украинский медиапродукт в 70х расходился по всему союзу "самиздатом". Или скажете не было никакого медиапродукта.
к чему в итоге пришли?
vitaliiangel написав:
для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.
в совке раскрутиться можно было только через Москву. Даже для самиздата. Для обмена бобинами тоже нужна концентрация целевой аудитории. Не на базаре же с бабульками менялись?
на Грушинском фестивале с 1968 года собирались сотни бардов. И что, многие из них раскрутились? Я кроме Митяева никого от туда не слышал.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 21:33, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:24
Faceless написав: ЛАД написав:
Если Великое княжество Литовское
Велике князівство Литовське, Руське і Джемантійське. Якщо по-сучасному - білоруське (литвини - білоруси), українське та литовське (вони ж джемантійці).
Це українська держава?
І виключно миролюбна?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:27
Water написав:
........
ЛАД написав:
Потому что никогда не существовала как самостоятельное современное государство.
Поясніть.
Что пояснить?
Что такое современное государство и чем оно отличается от княжеств времён Ярослава?
Или что такое самостоятельное государство?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:28
Starikan написав: Shaman написав:
а в такому контексті - тоді нехай стоїть. цей пам'ятник до совєцької влади немає ніякого відношення.
Так вы разберитесь сначала, а не присоединяйтесь сразу к шайке хунвейбинов, захватившей ветку.
Которые сейчас скажут "і фільм нефіг дивитися, він при совєцькій владі знятий".
Всё дальнейшее - любителям красных цитатников с нарративами "совок", "любитель хороших русских", "ты за Стуса или Медведчука" и прочего бреда.
Немного об Александре Довженко и его памяти
Вшанування пам'яті геніального митця Олександра Довженка в Україні є на вкрай низькому рівні. Те, що було зроблене, в основному було зроблене за часів СРСР та радянської влади: з 1957 року Київська кіностудія носить ім'я Довженка, у 1972 році було затверджено Золоту медаль ім. Довженка «За найкращий військово-патріотичний фільм», у 1960 році створено музей Довженка в батьківській хаті, попри те, що в Україні Довженко був персона нон ґрата. Ще за два роки скульптор Анатолій Фуженко змушений був подарувати садибі пам'ятник (художня рада боялася Довженка навіть у бронзі, тому офіційно скульптуру не затвердила), отже існує лише один пам'ятник, та й то не офіційний.
Перші значні кроки по збереженню і вшануванню пам'яті видатного українця були зроблені зі здобуттям незалежності України, проте й досі цього вкрай мало, а його співвітчизники не мають вільної можливості побачити фільми Довженка.
Что скажете, борцы "за чистоту расы"? Вы на форуме воюете с вашими согражданами, а об этом молчите? Ах да, Довженко был членом КПУ(б), "распните его".
Лучший популярный фильм о Гоголе из тех, что мне попадались, снят....Парфёновым. Сравнительно недавно, примерно в 2020. А мы где были 30 лет?
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:30
pesikot написав: ЛАД
и Starikan
, я всё больше утверждаюсь в том, что для вас нужен кумир.
Скажу это деликатно. Поки що (с) ...
И не важно кто/что это - Советский Союз, Партия Регионов или Высоцкий
А вот кто не справился со званием кумира, как Партия Регионов - того вы забываете на следующий день
И вы всеми выбрами своей души ненавидите тех, кто не разделяет ваше мнение на кумиров
Брызжите слюной, называете большевиками других.
НО вы и есть те самые большевики - которые хрен ложили на чужое мнение и хотите уничтожить любое чужое мнение
Бред сивой кобылы, от начала до конца.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:33
vitaliiangel написав: juristkostya написав:
Классное произведение расходилось в магнитофонных записях _миллионами_ копий не смотря на цензуру, дефицит техники, кассет и прочие проблемы тех лет.
приведите пример когда любой украинский медиапродукт в 70х расходился по всему союзу "самиздатом". Или скажете не было никакого медиапродукта.
к чему в итоге пришли?
vitaliiangel написав:
для этого надо было ехать в Москву и петь по русски.
в совке раскрутиться можно было только через Москву. Даже для самиздата. Для обмена бобинами тоже нужна концентрация целевой аудитории. Не на базаре же с бабульками менялись?
Менялись в школах, институтах, на заводах и где угодно, это не проблема. Как переписывали "машину времени" с Высоцким , так можно было и условного Шевченко переписать - только не было такого Шевченка, востребованного хотя бы в пределах УССР.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:35
juristkostya написав:
Сделайте новую "охоту на волков" - о вас узнает весь славянский мир через сутки.
не преуваличивайте. знает весь славянский мир - это тот что из сЭсЭсЭрА.
а то что Высоцкий был кумиром в ту эпоху - заслуга не только его таланта но и то что была огромная руссификация. не только украинцев - всей страны. если бы не тотальная руссификация - то знали бы его только в мокшандии.
ЗЫ
ради интереса - какой у него тираж был за бугром не подскажите? славяне то не только в сЭсЭсЭрЭ жили. просто что бы понимать насколько его слушали когда у тебя выбор побольше чем просто партия разрешила.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:37
juristkostya написав:
Менялись в школах, институтах, на заводах и где угодно, это не проблема
так не хочу писать про детский сад... нит проблема, барды - специфический жанр, 99% людей такое не слушают. Если вы бард где то в мелком городке ваша аудитория будет микроскопическая. 20 человек. А в вузах мск даже 1% это уже тысячи человек потенциальной аудитории. Школы серьёзно?
Битлы по школам рулили а не барды. Потом ВИА.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 22 лип, 2023 21:40, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 22 лип, 2023 21:37
Starikan написав:
Заодно присмотритесь к Тарасу Гргорьевичу, там есть пища для ума (хотя о чем это я...)
Буваючи в місцевих театральних колах, Шевченко познайомився з юною акторкою Катериною Піуновою, він вчив її художній декламації, намагався прищепити любов до творів Пушкіна, Гоголя, Салтикова-Щедріна
...
Москва приваблювала Шевченка як центр науки, культури, з яким у нього було пов'язано чимало спогадів
...
Сучасники одностайно відзначали пристрасть поета до музики та співу, через що він зустрічався композиторами О. Даргомижським, М. Мусоргським, М. Балакірєвим
Еще многое найдете сами в укрвики. Еще и смел говорить с ними по-русски. И это сразу после заключения, солдатчины и ссылки! "Распните его!".
Что значит умный, разносторонний и при этом беззаветно любящий Украину талант в живописи и поэзии! Жизнелюбивый и общительный - почитайте заключительную часть его дневников (на русском языке, о ужас!)
Так питання сьогодні не до Шевченка, а до ладів зі старіканами.
Те, що Шевченко користувався російською - це просто мова, я й сам нею користуюсь.
А от те, що якась скотина приходить на форум і починає всім тицяти - а от дивись, Пушкін, а от дивись, Шевченко російською писав, а от дивись - руська культура, а що ви думаєте про русскіх дітей, а скільки русскіх є хорошими, а України ж не існує чи ви забули, і біля кожного спортклуба треба встановити по пам'ятнику російському співаку, а коли мій дід НКВДіст морив голодом твого діда українця, так це "наша спільна історія", та інше лайно... так це до ЦІЄЇ СКОТИНИ питання - якого ХРІНА ви тичете своїми Пушкіними Висоцькими та іншими толстоєвськими в той час, коли носії цієї, прастіхоспаді, "культури" вбивають українців?! Чому ми розмовляємо про російське лайно, а не про українські справи?
Засуньте їх собі поглибше, най би вдавилися.
Усі ж розуміють хто ви насправді є - ви РОСІЯНИ. Російська нечисть, яка шукає комфортного життя, та тимчасово невдоволена дискомфортом, який їм створила інша російська нечисть... але всередині свого гнилого нутра ви є росіянами - лади, старікани, та інші юристи з буратинами. Це питання ідентифікації, ви не є українцями, ви навіть українською не розмовляєте, а будете ліпити гнилі відмазки що "в акопах узкаязичниє гражданє за україну ваюют"...
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