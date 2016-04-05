Додано: Суб 22 лип, 2023 21:35

juristkostya написав: Сделайте новую "охоту на волков" - о вас узнает весь славянский мир через сутки. Сделайте новую "охоту на волков" - о вас узнает весь славянский мир через сутки.

не преуваличивайте. знает весь славянский мир - это тот что из сЭсЭсЭрА.а то что Высоцкий был кумиром в ту эпоху - заслуга не только его таланта но и то что была огромная руссификация. не только украинцев - всей страны. если бы не тотальная руссификация - то знали бы его только в мокшандии.ЗЫради интереса - какой у него тираж был за бугром не подскажите? славяне то не только в сЭсЭсЭрЭ жили. просто что бы понимать насколько его слушали когда у тебя выбор побольше чем просто партия разрешила.